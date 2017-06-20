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20 Июня 2017, 20:01 | Компании |

Авиакомпания "Прогресс": в соответствии с мировыми стандартами

Управляющий директор "Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина" Юрий ДЕНИСЕНКО по результатам открытого голосования и по мнению экспертного совета XIII краевой Бизнес-Премии был удостоен звания "Менеджер года Приморского края - 2016".

Юрий Денисенко успешно возглавляет авиакомпанию «Прогресс» на протяжении 13 лет. Под его руководством сегодня предприятие успешно производит боевые разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор», как для нужд Министерства обороны РФ, так и в рамках поставок на экспорт, а также налаживает производство новейшего многоцелевого вертолета Ка-62. На предприятии полным ходом идет модернизация, внедряются современные технологии, обновляется парк оборудования. Благодаря этому ПАО ААК «ПРОГРЕСС» выходит на ведущие позиции среди предприятий холдинга «Вертолеты России», а продукция компании соответствует всем мировым стандартам.

Выполнение гособоронзаказа и сервисное обслуживание

Авиакомпания «Прогресс» из года в год успешно выполняет гособоронзаказ на поставку вертолетов Ка-52 «Аллигатор» Министерства обороны РФ - все боевые машины поставляются в установленные сроки и с надлежащим качеством. На высоком уровне находится и сервисное обслуживание авиационной техники, выпущенной предприятием. В этом году авиакомпания «Прогресс» подписала контракт на сопровождение жизненного цикла вертолетов Ка-52 с головным предприятием. Согласно документу, авиакомпания обязуется выполнять работы по сервисному обслуживанию вертолетов, включая ремонт и поставку комплектующих изделий для оперативного ремонта вертолетной техники на территории эксплуатирующих организаций.

По контракту на авиационную компанию «Прогресс» ложится задача поддержания исправности вертолетов Ка-52 «Аллигатор» в местах их базирования на всей территории России. Эта работа будет вестись на всем протяжении жизненного цикла изделия - от момента передачи «Аллигаторов» Министерству обороны РФ до их списания.

Действие контракта распространяется на весь штатный парк вертолетов Ка-52 «Аллигатор» Минобороны РФ, в том числе на вертолеты, поставленные до момента подписания договора. Специалисты предприятия заблаговременно провели оценку технического состояния вертолетов, подготовили перечень работ в целях доведения и поддержания исправности на заданном уровне и сформировали выездные сервисные бригады.

Контракт жизненного цикла вертолетной техники Ка-52 явился следствием аналогичного документа, подписанного в декабре 2016 года между холдингом «Вертолеты России» и Министерством обороны РФ. Документ предусматривает сопровождение высокотехнологичной продукции, включая выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту, в процессе эксплуатации для нужд Министерства обороны РФ в 2016-2020 годах.

Обязательства по экспортному контракту

В 2017 году выпуск вертолетов Ка-52 «Аллигатор» увеличился в связи с началом работы ПАО ААК «ПРОГРЕСС» на экспорт. Для выполнения обязательств по экспортному контракту на предприятии активно ведется формирование бригады специалистов для командирования в страну инозаказчика для сборки, облета и сдачи вертолетов, гарантийного обслуживания и технического содействия.

На предприятии завершена реконструкция авиационного учебного центра для подготовки иностранных специалистов (летчиков и инженерно-технического персонала) к практическому управлению вертолетами на обновленной аэродромной станции авиакомпании и их реальному боевому применению на полигонах Приморского края. Для представителей инозаказчика специалистами ПАО ААК «ПРОГРЕСС» разработана специальная программа обучения с привлечением заслуженных летчиков РФ в качестве инструкторов.

Первый полет вертолета Ка-62

В мае на летно-испытательной станции авиакомпании «Прогресс» совершил первый испытательный полет летный образец новейшего вертолета Ка-62. По завершении всех необходимых доработок, произведенных в процессе наземных гонок и полетов в режиме «висения», летный образец вертолета Ка-62 в соответствии с программой испытаний по вводу в строй выполнил полет по кругу на скорости 110 км/ч продолжительностью 15 минут.

Летчики-испытатели головного разработчика Ка-62 - АО «Камов» - выполнили оценку общей работоспособности вертолета и проверку функционирования его основных систем электроснабжения, бортового оборудования и силовой установки.

Напомним, что летный образец вертолета Ка-62 впервые совершил отрыв от земли в апреле прошлого года. В рамках программы ввода в строй вертолета Ка-62 специалистами ПАО ААК «ПРОГРЕСС» и АО «Камов» было произведено поэтапное усложнение режимов испытаний опытной машины с целью более тщательной проверки всех систем и оборудования вертолета. По завершении испытаний по данной программе начнутся предварительные, а затем сертификационные наземные и летные испытания вертолета. Сегодня на предприятии изготовлено еще несколько опытных образцов Ка-62.

Модернизация производства

Техническое перевооружение и модернизация производства ПАО ААК «ПРОГРЕСС» проходят в рамках общей стратегии холдинга «Вертолеты России» и при его непосредственной поддержке. Сегодня на предприятии модернизируются центр подготовки производства и термическое производство, проводится реконструкция композитного производства, испытательного и сборочного цехов, а также компрессорной станции, завершается строительство гальванического корпуса и участка анодирования, что в совокупности позволит вывести работу предприятия на качественно новый уровень. Работы на данных объектах проводятся в рамках федерально-целевой программы «Техническое перевооружение (реконструкция) производства ПАО ААК «ПРОГРЕСС», их завершение запланировано на 2018 год.

Один из самых масштабных проектов модернизации - реконструкция цеха окончательной сборки, благодаря которой мощность цеха увеличилась более чем в два раза. Организовано два потока сборки: работа в рамках выполнения государственного оборонного заказа и работа над экспортными вариантами вертолета Ка-52. Такой подход позволяет разграничить рабочие зоны специалистов, которые трудятся над вертолетами Ка-52 для Министерства обороны РФ и инозаказчика, а также исключает возможность ошибки при распределении взаимозаменяемых узлов и агрегатов вертолетов.

На базе цеха окончательной сборки также был реализован lean-проект «Создание эффективной системы управления в цехе окончательной сборки». Специалистами предприятия спроектирована новая организационная оснастка, проведен анализ системы управления цехом, выстроена эффективная модель для автоматизации процесса календарного планирования и построена трехмерная цифровая модель производства в программе Tecnomatix Plant Simulation. Аналогичные проекты сегодня также реализуются в механическом цехе программной обработки деталей и в заготовительно-штамповочном цехе.

Кадровая политика

Юрий Денисенко как управляющий директор одного из крупнейших предприятий региона и как председатель приморского регионального отделения Союза машиностроителей России многое делает для повышения престижа инженерных и конструкторских профессий, выявления талантливых специалистов и формирования кадрового резерва машиностроительной отрасли Приморского края.

Этому способствует и многолетнее партнерство с Дальневосточным федеральным университетом. В этом году предприятие и вуз вновь актуализировали план совместной работы. На базе филиала ДВФУ в городе Арсеньеве готовят специалистов по трем направлениям высшего профессионального образования. Структурным подразделением ДВФУ является Арсеньевский авиационный колледж, где готовят высококвалифицированные кадры среднего звена по профильным специальностям среднего профессионального образования. Сама же авиакомпания «Прогресс» стала основной базой для практики студентов, принимая более пятисот практикантов в год.

ПАО ААК «ПРОГРЕСС» обладает собственным учебным центром, укомплектованным новейшим оборудованием и лицензированным на образовательную деятельность в области дополнительного профессионального образования и подготовки рабочих кадров. Ежегодно около 40% работников авиакомпании проходят здесь курсы переобучения и повышения квалификации.

Также в учебном центре работает межшкольный технический класс по четырем профессиям: токарь, слесарь механосборочных работ, фрезеровщик, токарь-револьверщик. Класс создан для взаимодействия по принципу «школа - колледж - вуз - предприятие». Объединение интеллектуальных, технологических ресурсов и высокого качества образования дает учащимся возможность постепенно погрузиться в высокотехнологическую сферу производства.

Сегодня 145 старшеклассников всех общеобразовательных учреждений города Арсеньева являются учениками технического класса предприятия, занятия в котором ведутся бесплатно. По завершении обучения выпускники могут сдать квалификационный экзамен и получить свидетельство о присвоении 2-3 разряда. Ежегодно более 100 учащихся межшкольного технического класса работают в цехах авиакомпании во время летних каникул.

Перспективы

ПАО ААК «ПРОГРЕСС» загружено стабильными заказами до 2020 года, однако впереди у предприятия большие перспективы. В настоящий момент «Рособоронэкспорт» работает с целым рядом потенциальных заказчиков продукции предприятия. В частности, ведутся переговоры по поставкам вертолетов Ка-52 корабельного базирования.

Напомним, что несколько опытных «Аллигаторов» корабельного базирования были изготовлены в ПАО ААК «ПРОГРЕСС» в 2015 году. В настоящее время эти вертолеты проходят государственные совместные испытания, проводимые разработчиком - АО «Камов» и 929-м Государственным летно-испытательным центром Министерства обороны. К этой новой морской машине повышенный интерес проявляет как Министерство обороны РФ, так и иностранные заказчики.

Пресс-служба ПАО ААК «ПРОГРЕСС».

Журнал "Дальневосточный капитал", июнь, 2017 год. 

 

Теги: бизнес-премия  Прогресс 


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