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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Технологии лоббирования интересов компании
Автором и ведущим тренинга выступил Евгений ПОТАПОВ, консультант по PR, профессионал в области коммуникаций со стажем практической работы более 20 лет, Екатеринбург.
В условиях современного конкурентного рынка руководители, владельцы бизнеса должны быть всегда в динамике: думать о повышении капитализации, расширении бизнеса, освоении новых рынков и регионов, инвестиционных проектах. Эти и другие аспекты неизбежно ставят компании перед задачей установления и поддержания партнерских отношений с клиентами, органами государс- твенной власти, инвесторами. Для этого важен навык лоббирования интересов компании.
Также, Евгений Вячеславович подчеркнул, что искусство лоббирования интересов не только своих, но и сообщества, в котором находишься, способствует еще более активному развитию. Что доказывает и статистика: компании, чьи руководители состоят в бизнес-клубах, растут в 2,5 раза быстрее.
Инесса БАБИЧ, Президент Ассоциации взаимодействия и развития предприятий «Международный Бизнес-Клуб «Диалоги»:
«Как освоить технологию эффективного лоббирования интересов компании, как снизить риски потери ресурсов от внешних коммуникаций, как выстроить работающую систему внешних связей организации, как сформировать публичную репутацию руководителя в деловом сообществе. Эти и другие вопросы были затронуты на тренинге.
Кроме того, одной из целей заседания было показать на конкретных кейсах, что самым главным лоббистом своей компании должен стать руководитель, владелец бизнеса».
Партнер 142-го заседания МБК «Диалоги» - «Бизнес Академия Ольги Стаценко».
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