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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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21 Июня 2019, 09:15"Полиметалл" мыслит категориями десятилетий Генеральный директор компании "Полиметалл" Виталий НЕСИС и директор Магаданского филиала АО "Полиметалл УК" Владимир БЛОШКИН провели в Магадане традиционную встречу с журналистами региональных изданий, на которой подвели некоторые итоги деятельности компании на Дальнем Востоке и обозначили перспективы проектов
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20 Июня 2019, 16:21 | Компании |
ААК "Прогресс" планирует дивиденды
Совет директоров ПАО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Сазыкина" (входит в холдинг "Вертолеты России") рекомендовал акционерам на годовом собрании 27 июня принять решение выплатить дивиденды по итогам 2018 года из расчета 879,46 рубля на акцию номиналом 1 рубль, сообщает "Интерфакс".
Как говорится в сообщении авиазавода, всего на выплату дивидендов предлагается направить 1 млрд 426,181 млн рублей (31,14% чистой прибыли за 2018 год); на финансирование инвестпрограммы - 2 млрд 696,284 млн рублей (58,86% чистой прибыли); на финансирование оборотного капитала - 458,052 млн рублей (10% чистой прибыли).
АО «Вертолеты России» (входит в «Ростех») владеет 93,64% акций авиазавода. Таким образом, «Вертолеты России» могут получить 1,335 млрд рублей дивидендов.
Теги: Прогресс Вертолеты России
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21 Мая 2019, 17:36Туристическая магистраль По данным Минвостокразвития РФ, общее количество туристов, посетивших Дальний Восток в 2018 году, составило 6,9 млн человек, что на 8% больше по сравнению с прошлым годом. По статистике въездного туризма, Приморский край продолжает выступать лидером туристической отрасли макрорегиона и за 2018 год принял 4,5 млн туристов.