|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Воскресенье| 22 Июля, 04:39 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Приморье на "Звезде" похитили 7,5 миллиардов рублей
Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах. «Установлено, что были похищены денежные средства, инвестируемые ОАО «Дальневосточный завод «Звезда» в строительство верфи «Звезда-ДСМЕ»», - сказал он.
Собеседник агентства уточнил, что расследование ведется уже более четырех лет. Ключевой фигурант дела - бывший гендиректор ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» (ДЦСС) Игорь БОРБОТ - сейчас скрывается в США. Другого фигуранта - делового партнера господина Борбота Алексея БОЙЦОВА - депортировали в Россию, рассказал источник «Интерфакса». «Бойцов находится под стражей. Он признал свою вину в том, что за вознаграждение совершал незаконные банковские операции с денежными средствами, предназначенными для строительства верфи», - отметил он.
Напомним, в апреле 2015 года вице-премьер России Юрий Трутнев сообщил, что идет расследование нескольких уголовных дел по фактам хищения более 4 млрд руб. при строительстве судоверфи «Звезда» в Приморье. Игоря Борбота позже заочно обвинили в России. В США его задерживали, но до сих пор так и не депортировали.
- Порт "Суходол" на старте
- "Газпром" успеет
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- В Приморье на "Звезде" похитили 7,5 миллиардов рублей
- Верфь "Звезда" рассталась с нерадивым подрядчиком
- В Приморье "Арника" пошла на импортозамещение
- Улучшая Приморье, улучшаешь имидж
- Александр ВОЗНЕСЕНСКИЙ, генеральный директор ГК "Акцент": Мы становимся компанией, которую рекомендуют
- "Восток-ИнвестСталь": Движение вперед
- ССК "Звезда" получит заказ на строительство арктических танкеров
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.