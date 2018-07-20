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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 22 Июля, 04:39 |
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Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
По данным Деловой газеты «Золотой Рог», иск о банкротстве некогда одного из ключевых предприятий Находки подало нижегородское ПАО «Завод Красный Якорь», специализирующееся на производстве якорных цепей и такелажа. Иск был подан в связи с непогашенной задолженность со стороны НСРЗ и к производству пока не принят.
Ранее ПАО «НСРЗ» пошло на мировую с Федеральной налоговой службой (ФНС) по г. Находке Приморского края, гарантировав погашение задолженности по налогам в размере 234 млн рублей. В итоге иск мытарей о банкротстве завода был оставлен без рассмотрения. До этого иски о банкротстве завода подавали ООО «Йотун Пэйнтс» (входит в Jotun Group, Норвегия) и ЗАО «Интрарос» (Владивосток, входит в «Русскую рыбопромышленную компанию», РРПК). В дальнейшем оба заявителя отозвали иски еще до рассмотрения судом после достижения договоренностей с заводом о погашении долга.
В мае 2018 года министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края подписало контракт на строительство на Находкинском СРЗ двух барж стоимостью 70 млн рублей.
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