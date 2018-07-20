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Воскресенье| 22 Июля, 04:38 |
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"Газпром" успеет
Ежегодная пресс-конференция для федеральных и региональных журналистов после годового собрания акционеров ПАО «Газпром» на этот раз прошла в Санкт-Петербурге. Здесь теперь находится штаб-квартира корпорации. Сюда перебралась основная часть сотрудников из Москвы. Небоскреб Лахта Центра, будущей резиденции «Газпрома», обещают сдать досрочно - в декабре 2018 года. А пока акционеров собрали в Экспоцентре северной столицы.
Скажем сразу, годовое собрание акционеров основной состав совета директоров «Газпрома» оставило почти без изменений. Итоги работы «Газпрома» в 2017 году стали тому основанием. Несмотря на всяческие негативные прогнозы аналитиков о падении добычи, экспорта на фоне проблемных отношений с Евросоюзом, российской корпорации удалось нарастить и то, и другое.
Западный ветер лишь ускоряет «Газпром»
«Группа «Газпром» является мировым лидером по запасам природного газа, объему его добычи и поставок на международный рынок. Единая система газоснабжения, которую эксплуатирует и развивает «Газпром», не знает равных по масштабам и технической оснащенности. Мы создали крупнейший в России электроэнергетический холдинг, ставший лидером по установленной мощности и первым по производству электроэнергии среди российских компаний тепловой генерации. Мы вывели наше нефтяное подразделение - компанию «Газпром нефть» - в тройку лидеров нефтяной отрасли страны и выступили пионерами освоения российского арктического шельфа, обеспечив круглогодичную отгрузку нефти по Северному морскому пути…», - уверенно докладывал акционерам председатель правления Алексей МИЛЛЕР.
И действительно, выручка от продаж увеличена за год на 7,1% и составила 6,5 трлн руб. Правда, чистая прибыль «Газпрома» по МСФО уменьшилась почти на четверть - до 714,3 млрд руб. Аналитики, кстати, сами могут изучить финансовую отчетность компании, опубликованную на сайте. В отличие от многих российских корпораций «Газпром», - надо отдать должное, действительно открытая публичная компания.
Коротко назовем главные причины падения прибыли. Связано это не только с убытком по курсовым разницам - как доллар прыгал в прошлом году мы видели сами, налицо потери почти у всего российского экспорта. «Газпрому» же в последние месяцы года пришлось отвлечь средства на формирование резерва на выплаты Украине по скандальному решению Стокгольмского суда.
Пока это решение заморожено встречным иском российской стороны о расторжении договора на транзит через Украину. И глава «Газпрома» на пресс-конференции демонстрировал само спокойствие, отвечая на панические вопросы блогеров о возможных арестах имущества «Газпрома» за рубежом. Мол, пусть Украина вначале докажет, почему «Газпром» должен перекачивать газ через ее территорию. А в 2019 году доказывать будет трудно.
20 декабря 2019 года газопровод «Сила Сибири» вступит в строй, - твердо заявил глава «Газпрома». И альтернативное восточное направление «Газпрома» прирастет сразу до 38 млрд куб. м. экспорта в Китай. Уже в текущем июле, строго по графику, подчеркнул Алексей Миллер, начнется укладка трубопровода «Северный поток-2», который будет завершен к концу 2019 года. Другой 930-ти километровый «поток» пересек Черное море от Анапы и 1 мая добрался до побережья Турции северо-западнее Стамбула. Турция готовится принять российский газ. А уже к концу следующего года через Черное море ляжет вторая нитка трубопровода «Турецкий поток-2» и с 2020 года природный газ можно переадресовать на Балканы.
В общем российский «Газпром» приготовил аргументы, чтобы перейти рубикон 2020-го года, когда заканчиваются контракты на транзит с Украиной, по участку «Северного потока-1» - с Польшей, на дешевый-предешевый газ - с Белоруссией. Уже в этом году, уверен Миллер, госкомпания может установить новый исторический рекорд, поставив 200 млрд куб. м. газа в Европу.
Кстати, в кулуарах футбольного чемпионата ЧМ-2018 после победы российской сборной над испанской родился анекдот. Мол, ПУТИН дал команду: «А теперь отгружай!». На самом деле сжиженный газ впервые был отгружен в Испанию в прошлом году. И не только в Испанию. Еще 9 стран в 2017 году получили российский СПГ.
Потому команде Миллера действительно есть чем гордиться. Да, акционерам в этом году будет выплачено меньше - по 8,04 руб. на акцию, на что уйдет около 27% чистой прибыли. Напомним, что в годы кризиса для госкорпораций страны была установлена норма - 50% прибыли отчислять на дивиденды. Читай, в бюджет. Но для «Газпрома» и «Транснефти» в этом году сделали исключение. Компании проходят пик инвестиционной программы. Впрочем, по объему выплат дивидендов «Газпром» и так впереди всех энергетических компаний страны.
СПГ Владивосток вернулся на рабочий стол «Газпрома»
Нас, дальневосточников, в первую очередь волнует восточное направление корпорации. Проекты «Газпрома» на Дальнем Востоке - это развитие территорий, рабочие места, зарплата, карьера для молодых и налоги в региональные бюджеты. Европейский уклон во взглядах управленцев не только правительства, но и крупнейших корпораций страны все еще чувствуется. Но рынок Азиатско-Тихоокеанского региона игнорировать уже невозможно.
72% мирового спроса на тот же СПГ приходится на АТР. 45% мощностей сжиженного газа - тоже здесь. Потому вопрос журналиста Издательской компании «Золотой Рог» к Алексею Миллеру касался забытого проекта «СПГ Владивосток».
- Год назад вы заявили, что «Газпром» возвращается к проекту «СПГ Владивосток» в новом формате - производство газомоторного топлива для заправки судов. В соседних странах начался переход флота на газовое топливо как более экологичное. За 2-3 года в АТР будет сформирован рынок поставок такого топлива. И Россия опять рискует опоздать к разделу нового рынка. Когда же начнется строительство завода в Приморском крае?
- Раньше 2020-го начать строительство мы не сможем, - прямо отметил Алексей Миллер. - Не волнуйтесь. «Газпром» не опоздает в АТР.
Глава холдинга отметил, что «Газпром» видит интерес со стороны иностранных компаний из данного региона участвовать в проекте с нацеленностью на сегмент газомоторного топлива, в частности, на бункеровку судов. У «Газпрома» подписано соглашение с японской компанией Mitsui, и работа по проекту ведется совместно.
Ранее проект предполагал строительство в Хасанском районе Приморского края завода по производству СПГ мощностью 15 млн тонн в год. Первую линию планировали ввести в 2018 году. Но резкое увеличение производства СПГ (только за прошлый год рост на 9,5%) привело к снижению цен на мировом рынке и затраты на разработку якутского нефтегазоконденсатного месторождения не окупились бы.
Для нового проекта «СПГ Владивосток», а точнее ГМТ, ресурсной базой должен стать газ с Сахалина. Но подачу газа с острова сдерживает пропускная способность трубопровода от Комсомольска-на-Амуре до Хабаровска. Сегодня эту часть газопровода Сахалин-Владивосток «Газпрому» придется модернизировать.
Об инвестиционной нагрузке корпорации в ближайшие два года напоминать не стоит. А, как сообщил на ВЭФ-2017 сам Алексей Миллер, капитальные затраты на возведение «СПГ Владивосток» составят 950 млрд рублей. По оценке Минэнерго, и того дороже - до 1,3 трлн рублей инвестиций. Финансирование проекта пока полностью не обеспечено. Да и «Газпром» следует золотому правилу - финансировать лишь часть необходимых средств, остальное - партнеры. Тем самым завязать будущих потребителей на будущие поставки.
Даешь 200 миллиардов кубов в Азию?
Хватит ли газа? Напомним, по запасам «Газпром» впереди планеты всей. Но, как отметил Алексей Миллер, прежде чем начинать обустраивать новое месторождение, много экспертиз, много исследований уходит на то, чтобы иметь не потенциальных, а реальных потребителей продукции. Так происходило и с Амурским газоперерабатывающим завод, который по мощности станет вторым в мире. Да и для России этот завод реально покажет, как получить добавленную стоимость на природных ресурсах, извлекая из природного газа гелий, пропан, бутан и другие продукты, чья цена выше обычного СПГ.
Возведение предприятия рядом с городом Свободный началось в 2015 году, а завершено будет синхронно со сдачей газопровода «Сила Сибири», газ из которого пройдет через завод, прежде чем продолжить путь в Китай. Еще в прошлом году началось сооружение тоннелей под Амуром. А вот прокладка газопровода на переходах через реку Лена и ее крупнейший приток Алдан началась лишь этой весной. Самый сложный участок. Тем не менее на пресс-конференции глава «Газпрома» озвучил точную дату: «Сила Сибири» вступит в строй 20 декабря 2019 года.
Конечно, 38 млрд кубометров, пропускная способность «Силы Сибири» в Китай, - это не 200 млрд, которые в этом году будут отгружены в Европу. Но растут поставки в АТР и с Сахалина.
Sakhalin Energy (оператор проекта «Сахалин-2») планирует в ближайшие 3 года построить III очередь завода СПГ на Сахалине. Exxon Neftegas и «Газпром» договорились, что газ с проекта «Сахалина-1» также пойдет в переработку на эту очередь. В начале этого года «Газпром» уже получил положительное заключение госэкспертизы. И как заявил Алексей Миллер, окончательное инвестиционное решение будет принято до конца года или в первом квартале 2019 года. Ввод в эксплуатацию третьей линии запланирован на 2023-2024 годы.
Что касается проекта «Сахалин-3», то «Газпром» рассматривает его ресурсы для поставок газа в Индию, сообщил Алексей Миллер.
…Ускорить восточные проекты, наверное, труднее, чем европейские. Тот же «Лахта Центр» в Санкт-Петербурге был построен всего за два с половиной года. И глядя на шпиль самой высокой в Европе башни, где уже ночью зажигаются огни, веришь, в январе новоселы осветят весь небоскреб. Значит, умеет команда «Газпрома» форсировать проекты. И «народное достояние» будет прирастать Востоком.
На верхнем фото: Акционеры вновь доверили Виктору Зубкову и Алексею Миллеру возглавлять совет директоров самой большой компании России.
Фото автора и пресс-службы ПАО «Газпром».
Елена БАРКОВА.
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