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Воскресенье| 22 Июля, 04:39 |
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Порт "Суходол" на старте
Новый игрок намерен с нуля создать крупный даже по российским меркам порт, обеспечить соответствующую инфраструктуру для ускорения движения грузов, в том числе и по приморской ветке Транссиба.
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) были подписаны два важнейших для проекта соглашения между сторонами, чья совместная работа должна обеспечить не только слаженные действия сотен подрядных организаций при строительстве специализированного порта «Суходол» в Приморском крае, но и хорошую динамику в становлении самого стивидора, который будет специализироваться на перевалке угольных грузов.
Строительство нового терминала позволит решить сразу несколько задач: обеспечит доступ к портовой инфраструктуре для малых и средних угледобывающих предприятий, снизит остроту проблемы со скоростью перевалки угольных грузов, объем которых в дальневосточных портах динамично растет, позволит увеличить скорость оборота вагонов.
В конечном счете, реализация масштабного проекта будет способствовать социально-экономическому развитию Востока России. Он органично вписан в Транспортную и энергетическую стратегии Российской Федерации до 2030 года, - комментируют значимость создания нового порта на приморском побережье в Холдинговой компании «СДС-Уголь» (отраслевой холдинг АО ХК «Сибирский Деловой Союз»), которая выступает инициатором проекта. По словам генерального директора ХК «СДС-Уголь» Геннадия АЛЕКСЕЕВА, в общей сложности в проект будет направлено свыше 30 млрд рублей. Именно такая сумма обозначена в инвестиционном соглашении, заключенном между АО ХК «СДС» и ОАО «Российские железные дороги». Подписантами соглашения выступили генеральный директор - председатель правления ОАО «РЖД» Олег БЕЛОЗЕРОВ и президент АО ХК «СДС» Михаил ФЕДЯЕВ.
Угольный порт «Суходол», мощностью 20 млн тонн в год, будет действовать в рамках режима Свободного порта (СПВ). Специально созданная для этого компания ООО «Морской порт Суходол» в апреле этого года получила статус резидента СПВ и заключила соответствующее соглашение с АО «Корпорация развития Дальнего Востока. Получив льготный налоговый режим, компания-инвестор берет на себя вполне определенные обязательства по срокам строительства и объемам инвестиций.
Активное строительство порта начинается во второй половине 2018 года. Строительство первой и второй очередей порта планируется завершить в 2021 году, что позволит обеспечить перевалку суммарно 12 млн тонн груза в год. Третья очередь, которая будет построена в 2022 году, увеличит объем перевалки угля еще на 8 млн тонн.
По информации ХК «СДС-Уголь», проектирование терминала уже завершено, получены положительные заключения по экологическим и государственным экспертизам Главгосэкспертизы по портовым терминалам, а также по внешней инфраструктуре: железнодорожным путям и энергетике.
«Успешно пройденные экспертизы подтверждают, что создаваемый комплекс полностью отвечает требованиям экологического законодательства и выполняется с учетом мирового высокотехнологичного опыта строительства угольных морских портов, - комментирует Геннадий Алексеев, генеральный директор АО ХК «СДС-Уголь». - В соответствии с долгосрочными прогнозами развития угольной отрасли, спрос, существующий на азиатском рынке на российский уголь, продолжит демонстрировать устойчивый рост. Создание таких дополнительных логистических мощностей расширит возможности экспорта угля на Азиатско-Тихоокеанский рынок».
Важное обстоятельство: специализированный порт для перевалки угля будет построен за пределами населенных пунктов края, что снизит техногенную нагрузку на порты, уже существующие в городах и поселках Приморья. При этом инвесторы заложили в проект самые современные технологии и совершенное оборудование, таким образом, в Приморском крае может появиться порт нового поколения.
В реализации проекта кузбасских угольщиков очень заинтересована и администрация Приморского края. Новый терминал разместится на землях промышленности и транспорта Романовского сельского поселения Шкотовского муниципального района Приморского края, в северной части бухты «Суходол». Эта территория должна стать новой точкой роста региональной экономики, здесь будут созданы современные рабочие места. Следуя традициям холдинговой компании «СДС», инвестор значительные средства вкладывает и в социальную инфраструктуру близлежащих населенных пунктов, где будут проживать работники предприятия.
Закрепляя эту заинтересованность и готовность к сотрудничеству, врио губернатора Приморского края Андрей ТАРАСЕНКО, врио губернатора Кемеровской области Сергей ЦИВИЛЕВ и президент АО ХК «СДС» Михаил Федяев в ходе ПМЭФ подписали трехстороннее соглашение по вопросам инвестиций в транспортную отрасль Приморья, строительства Морского порта «Суходол» и социально- экономического развития Приморского края в целом.
Досье «Дальневосточного капитала»: Холдинговая компания «Сибирский Деловой Союз» (ХК «СДС») - многоотраслевой холдинг, в структуру которого входят более 100 предприятий. Основные активы: холдинг «СДС-Уголь», объединяющий крупнейшие угледобывающие предприятия Кемеровской области; российский флагман производства азотных удобрений - КАО «Азот»; холдинг «СДС-Маш» - один из ведущих в стране производителей грузовых железнодорожных вагонов и химического машиностроения; энергоснабжающий холдинг «СДС-Энерго»; предприятия строительного комплекса, обеспечивающие цикл работ от проектирования и производства строительных материалов до реализации недвижимости на рынке; предприятия сельскохозяйственной отрасли - крупнейший за Уралом животноводческий комплекс и уникальные семеноводческие хозяйства; предприятия пищевой промышленности; «Кузбасская медиагруппа», представляющая самые популярные коммерческие радиостанции страны и мероприятия российского масштаба. АО ХК «СДС-Уголь» основано в 2006 году и является отраслевым холдингом АО ХК «Сибирский Деловой Союз». Сегодня в составе угольного холдинга: четыре разреза, две шахты, четыре обогатительные фабрики и ряд сервисных предприятий, расположенных на территории Кемеровской области с общей численностью сотрудников около 9 тысяч человек. За 12 лет работы на рынке компания вышла на третье место в России по объемам добычи угля и входит в тройку крупнейших российских экспортеров угольной продукции.
Юрий РОГОВ.
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