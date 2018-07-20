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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 23 Июля, 15:51 |
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Внешэкономбанк поможет ГХК "Бор" в модернизации предприятия
Как отметил исполняющий обязанности директора департамента промышленности и транспорта Иван ТИРСКИХ, основными партнерами «Бора» сегодня являются предприятия Китая и Японии, закупающие продукцию. Помимо проведения модернизации руководство компании осваивает выход на новые рынки сбыта, готовится сотрудничать с предпринимателями из Республики Корея и Вьетнама.
В проведении модернизации ГХК «Бор» получит поддержку Внешэкономбанка. Такое поручение дал первый заместитель председателя правительства России Игорь ШУВАЛОВ.
«Сегодня предприятия горнорудной отрасли Приморья работают стабильно, несмотря на снижение конъюнктуры цен на мировом рынке. Ни «Бор», ни второе крупное предприятие, расположенное в Дальнегорске - «Дальполиметалл», не имеют задержек по выплате заработной платы», - подчеркнул Иван Тирских.
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