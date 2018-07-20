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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 02 Августа, 07:39 |
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РАО ЭС Востока и EIB подписали кредитное соглашение на 4 млрд рублей
Как сообщалось, в мае 2013 года совет директоров EIB одобрил предоставление кредита РАО ЭС Востока под поручительство «РусГидро». Заключение договора поручительства с EIB совет директоров «РусГидро» одобрил в ноябре 2012 года.
Финансирование проекта строительства ТЭЦ в общем объеме 10,2 млрд руб. предусмотрено инвестиционной программой РАО ЭС Востока на 2012-2014 гг. 11 июля 2012 г. во Владивостоке прошла торжественная церемония начала строительства станции. Установленная мощность ТЭЦ «Восточная» составит 139,5 МВт, тепловая - 420 Гкал/ч. Ввод в эксплуатацию новой ТЭЦ позволит обеспечить около 20% потребности Владивостока в электроэнергии, решить вопрос теплоснабжения новых жилых районов и улучшить экологию города за счет использования природного газа в качестве топлива.
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) - государственное финансово-кредитное учреждение Европейского союза (ЕС), уставный капитал которого сформирован из взносов стран - участниц ЕС.
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