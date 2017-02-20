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Среда| 22 Февраля, 08:34 |
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В Приморье "Ратимир" меняет учредителей
В начале этого года среди учредителей официально появились совладелец ООО «Фреш 25» (развивает сеть одноименных гипермаркетов) Владимир СОН и совладелец «Альтаир-Авто» (официальный дилер Mercedes-Benz) Сергей БАСТРАКОВ, которым принадлежит соответственно 18,415% и 6,015% долей «Ратимира», пишет Деловая газета «Золотой Рог».
В то же время доля компании «Ньюмен Менеджмент Лимитед» сократилась с 41,36% до 16,93%. Напомним, что «Ратимир» в последнее время активно развивает производственную базу. Компания уже объявила о планах построить свиноводческий комплекс в ТОР «Михайловская» Приморского края мощностью 46 тыс. тонн в убойном весе в год. Общая стоимость проекта оценивается в 15 млрд рублей. Запуск первой свинофермы в рамках комплекса запланирован на 2018 год.
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