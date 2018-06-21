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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Порты Приморья подбирают свободный уголь
В декабре 2015 года «Порт Посьет» объявил о начале перевалки экспортного угля сторонних компаний, подписав договор о транспортно-экспедиторском обслуживании с АО «РЖД Логистика». В планах порта в течение ближайшего года довести долю угля внешних клиентов в грузообороте до 20%.
В прошлом году компания экспортировала около 5,1 млн тонн угля. Предприятие сохранило данный показатель на уровне предыдущего года.
«В условиях, когда мировой угольный рынок переживает сложные времена, а закупки со стороны КНР как основного мирового потребителя угольной продукции сокращаются, для нас чрезвычайно важно диверсифицировать клиентскую базу и расширять географию экспорта», - заявил управляющий директор ОАО «Торговый порт Посьет» Валерий БАЛАКИН.
Поставки угля через Посьет производились в Китай, Японию, Южную Корею, Индонезию и Вьетнам. При этом ослабление спроса со стороны китайских потребителей компания заместила увеличением экспорта на более маржинальные рынки Японии и Южной Кореи.
«В Азиатском регионе нам удалось сохранить сложившуюся клиентскую базу и диверсифицировать направления сбыта. В июне был подписан крупный контракт на поставку угля южнокорейской корпорации Jidong Cement. В сентябре подписан крупный трехлетний контракт с японской корпорацией JFE Steel - это первый контракт, заключенный российской угольной компанией с японскими металлургами на столь длительный срок», - сообщил заместитель руководителя пресс-службы ОАО «Мечел» Алексей РЫЖКОВ.
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