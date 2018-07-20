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21 Апреля 2015, 20:06 | Компании

Дальневосточный проект "Соллерса" давит на тормоз

Кризисная ситуация на российском авторынке притормаживает автомобильный проект "Соллерса" в Приморье. На фоне сокращения спроса СП российского автопроизводителя с японскими Mazda и Toyota корректируют планы по сборке, а южнокорейская SsangYong отказывается от поставок машинокомплектов во Владивосток, что может полностью остановить конвейер по выпуску корейских внедорожников.

Дальневосточный проект «Соллерс», старт которому 29 декабря 2009 года лично дал премьер Владимир ПУТИН, первоначально воспринимался с изрядной долей скептицизма. И претензии оказались обоснованными. Продукция предприятия, с момента своего создания использующего так называемую «отверточную сборку» (крупноузловая сборка), так и не стала популярной в регионе, а производство не вышло даже на минимальный уровень локализации. С другой стороны, представить экономику Приморья без автозавода уже проблематично. Предприятие, создавшее сотни рабочих мест и регулярно пополняющее казну, стало одной из визиток Владивостока.

Основное преимущество производственной площадки на Дальнем Востоке - уникальное территориальное расположение и логистический потенциал, которые дают возможность создать на базе существующих автомобильных производств полноценный автомобильный кластер, что уже активно используют власти Приморья в презентации инвестиционного потенциала края.

Досье «Дальневосточного капитала»: Производственная площадка «Соллерс» во Владивостоке работает с 2009 года. В 2014 году выпущено около 68 тыс. автомобилей, что соответствует показателям 2013 года. Производственная площадка состоит из двух компаний: ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» и ООО «Соллерс-Буссан» (СП «Соллерса» и японской Mitsui). «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» с осени 2012 года выпускает автомобили Mazda (Mazda CX-5 и Mazda 6) и SsangYong (Rexton, Kyron, Actyon и Actyon Sports). Мощность предприятия составляет 60 тыс. автомобилей в год. Полная проектная мощность - 100 тыс. автомобилей. «Соллерс-Буссан» с февраля 2013 года собирает внедорожники Toyota Land Cruiser Prado. Производственные мощности - около 1 тыс. автомобилей в месяц.

В настоящее время «Соллерс» получает субсидии из бюджета по доставке машин, выпускаемых на Дальнем Востоке, в центральные регионы России железнодорожным транспортом. Как правило, машины из Владивостока везутся на специальных платформах. Другой способ - перевозка автомобиля в контейнере, что обходится дороже. Доставить автомобиль из Владивостока в Москву по железной дороге стоит примерно 120 тыс. рублей, путь занимает около 10 дней. В настоящее время Минпромторг рассматривает возможность добавить к субсидиям на перевозку железнодорожным транспортом компенсацию расходов по перевозкам морем. Такой подход позволит автопроизводителям в зависимости от ситуации выбирать наиболее оптимальный маршрут, плюс усилится конкуренция по перевозкам. Компенсации по доставке машин морским путем, как и в случае с перевозкой по железной дороге, будет получать производитель.

Идея расширить виды перевозки автомобилей, которые принимаются к субсидированию, вызвана тем, что стоимость морского фрахта из Владивостока до Санкт-Петербурга в прошлом году была в среднем на 25-30% ниже, чем стоимость железнодорожной перевозки автомобилей с Дальнего Востока до европейской части России. Притом что получение субсидий из федерального бюджета не стимулировало РЖД проводить более гибкую ценовую политику - в частности, рассматривать вопрос о предоставлении скидки в рамках разрешенного тарифного коридора.

Стоит отметить, что отмена субсидий на перевозку по железной дороге автомобилей, собранных в Японии, уже поставила крест на перевалке новых «японок» через порт в бухте Троицы (Приморский край). Наши соседи посчитали, что доставка морем через Суэцкий канал обойдется дешевле, чем по Транссибу. Поэтому последний год японские Mitsubishi и Mazda минуют Дальний Восток, пусть это и длится почти 1,5 месяца.

Также отметим, что СП «Соллерса» с 2014 года получают из бюджета до 24 тыс. рублей за каждую машину класса «Евро-4».

Как видим, с экономической точки зрения проект достаточно успешен. Но при двух «если» - не вкладываться в локализацию и получать субсидии на доставку автомобилей в Центральную Россию.

Планы о переходе на мелкоузловую сборку озвучивались руководством «Соллерса» еще три года назад. «Период окупаемости в автопроме, скажем так, небыстрый. В среднем проекты окупаются 7-8 лет. Мы, в принципе, рассчитываем на такой горизонт. Раньше подобные производства окупаться не могут. Собственно производство стоит сравнительно небольших денег, если сравнивать с инфраструктурой, которая здесь создана. Поэтому пока этот проект имел инфраструктурно-логистическую часть. А вот сейчас, когда будем переходить на производство полного цикла, пойдут достаточно большие инвестиции именно в производство», - говорил в 2012 году генеральный директор ОАО «Соллерс» Вадим ШВЕЦОВ.

Глава «Соллерса» уверен, что у дальневосточного проекта большое будущее. Например, литий-ионные батареи и даже электронику для автомобилей вполне можно производить и в Приморье.

«Кто мешает нам это сделать? У нас нет технологий, но можно организовать партнерство, создать СП. По соглашению о промсборке мы обязаны локализовать производство минимум 30% комплектующих, а значит, все крупные детали могут быть локализованы. Если на Дальнем Востоке будет развиваться нефтехимия, будет сырье, можно будет думать о производстве таких компонентов там. Думаю, в течение 3-5 лет такие производства появятся», - уверял Швецов.

3 года прошли, а «Соллерс», как водится, и ныне там. Правда, за это время основное производство плавно перебазировалось в СП «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус», которое вместе с тем получило новый срок для перехода на локализацию. Параллельно собственники проекта инициировали новый формат работы. Осенью 2014 года губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ подписал соглашение с Министерством экономического развития о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа на базе автозавода во Владивостоке, управлять которой будет, естественно, ООО «Соллерс - Дальний Восток» (100%-я «дочка» ОАО «Соллерс»).

Согласно расчетам, объем отчислений в бюджеты всех уровней от ОЭЗ и ее резидентов должен достичь 32,3 млрд рублей за 10 лет (2014-2023 гг.). Планируется, что в федеральный бюджет поступит 26,3 млрд рублей, в краевой бюджет - 3,2 млрд рублей, в местный бюджет - 600 млн руб. Основные поступления в бюджеты будут обеспечены в том числе НДС, таможенными платежами и акцизами. Неналоговые доходы бюджета (арендные платежи) составят 2,1 млрд рублей.

Также были получены подтверждения от компаний о готовности реализовать на территории планируемой ОЭЗ инвестиционные проекты с общим объемом инвестиций 20,6 млрд рублей. В частности, ООО «Соллерс - Дальний Восток» приняло на себя обязательства привлечь не менее 50% запланированного объема внебюджетных инвестиций в создание и функционирование ОЭЗ.

Планируется, что завод «Мазда Соллерс» выделит 15,8 млрд рублей, логистический комплекс Pacific Logistic - 3,7 млрд рулей, производители автокомпонентов (компании Японии и Южной Кореи) - 1,1 млрд рублей. Захватывающие перспективы, как ни крути.

Кстати, японцам так понравилось работать во Владивостоке, что они предложили сделать завод по производству автодвигателей для экспорта в Китай и Японию.

Как рассказал Вадим Швецов на совещании у Владимира Путина, строительство завода моторов Mazda полного цикла мощностью более 50 тыс. штук в год можно будет начать уже в 2015 году. Планировалось, что двигателями с нового производства будут прежде всего комплектоваться Mazda, выпускаемые во Владивостоке.

«С учетом того, что японцы сейчас стараются уходить из дорогого для них Китая, потому что Китай стал реально дорогим, есть шанс у Владивостока сделать центры компетенции, которые будут поддерживать их отрасль в Японии и Корее», - уточнил Швецов.

Эксперты считают, что у проекта есть будущее. Если учредители добьются низкой себестоимости. Предпосылки для этого есть, считает Швецов: льготы ОЭЗ (налоговые каникулы, таможенные преференции и т. д.), удобная логистика для доставки комплектующих и отправки собранных моторов (площадка «Мазда Соллерс» располагает собственной причальной стенкой).

Но это все реально только в условиях растущего авторынка, а начало 2015 года показало, что автопроизводителям в нынешней ситуации проще заморозить уже реализованные и только еще планирующиеся инвестпроекты.

Представитель «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» уверяет, что проект во Владивостоке сворачиваться не будет. «Завод работает в обычном режиме, изменений в производстве сейчас нет», - говорит ведущий специалист по связям с общественностью МСМР Екатерина ХАТКОВСКАЯ. При этом она признает, что на заводе ведется оптимизация, связанная с падением спроса на автомобили, в ее рамках будет сокращена часть сотрудников, но линейку выпускаемых автомобилей она не затронет и не скажется на количестве выпускаемых машин. Тем временем завод может потерять партнера в лице южнокорейской Ssang Yong, которая планирует перейти на самостоятельные поставки в Россию. А выехать только на Mazda и Toyota для перехода на полный цикл сборки «Соллерсу» вряд ли удастся. 

Олег КЛИМЕНКО.

Журнал "Дальневосточный капитал", апрель, 2015 год.

Теги: авто  кризис  Соллерс 


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