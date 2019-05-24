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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Не просто жесть
Высокотехнологичная линия лакировки жести, установленная в 120-метровом цеху под Находкой кажется чем-то нереальным. В июне здесь должно быть запущено производство в режиме Свободного порта Владивосток, которое начиналось с мечты, и которое являет собой инвестпроект в самом буквальном значении этого слова.
«Дальневосточный капитал» говорит с Владимиром Цвыгуном, генеральным директором и совладельцем компании «Восточный берег» о перспективах выпуска жестяной банки в ДФО и об инвестиционном климате в Приморье, увиденном и прочувствованном им изнутри.
- Владимир, расскажите, какой проект вы сейчас реализуете?
- Мы взяли на себя глобальную миссию воссоздать жестяно-баночную фабрику города Находки, на которой работало около 8000 человек, и выпускавшей почти 800 миллионов условных единиц консервной банки в год. Это очень большой объем, и мы, конечно, на него не выйдем - у нас при полной загрузке будет работать порядка 150 человек, тем не менее, создадим одно из самых крупных на Дальнем Востоке жестяно-баночных производств.
В последующем мы намерены наладить собственный выпуск консервов деликатесной группы, в которую входят кальмар, краб, трубач и другие виды морепродуктов, добываемые на территории ДФО. Далее мы планируем открыть производство в сфере домостроения.
- В настоящее время на какой стадии реализации находится ваш проект?
- Мы поставили линию лакирования и литографирования жести, стоимостью 46 миллионов рублей, и построили цех под данное производство. Сейчас заводим электроэнергию и газ, осталась провести вентиляцию и сдать документы в технадзор на госэкспертизу.
Мы разделили наш проект на несколько этапов реализации: первый - создание цеха декорирования жести. Второй - создание производства штамповки крышки, сварки банки, для чего требуются инвестиции порядка $2100 тысяч долларов и реконструкция второго цеха.
Каждый элемент нашего производства может работать самостоятельно или как часть единого целого. К примеру, лакированная и литографированная жесть - востребованный продукт на рынке. Пока у нас нет линий банки и штамповки крышки, мы будем поставлять обработанный жестяной лист нашим потребителям на Сахалине, с которыми об этом уже есть договоренность.
- Помимо денег такие проекты требуют обеспеченности кадрами. Как вы решаете этот вопрос?
- Действительно, на высокотехнологичной линии печати сегодня могут работать не больше десятка специалистов в России. У нас есть договоренность с организатором подобного производства из Казахстана, который готов приехать и поработать с нами. Если говорить о персонале закрывшейся в Находке жестяно-баночной фабрики, многие из них работают в «Доброфлоте», многие находятся уже на пенсии, но готовы работать. Правда, и бывших специалистов, и новичков нам нужно будет обучать работе на своих линиях, которые имеют современное оснащение и требуют навыков работы на компьютеризированных постах управления.
- Сколько инвестиций уже вложено в ваш проект?
- Линия лакировки жести обошлась нам почти в 50 миллионов рублей вместе с установкой, пуско-наладочными работами, подводом газа и установкой газгольдера. И порядка 36 миллионов вложено в строительство цеха, подведение к нему коммуникаций, в частности, собственной линии электроэнергии. То есть, порядка 86 миллионов рублей в проект вложено, а по расчетам бизнес-плана, первый этап нашего проекта составил 100 миллионов рублей. Второй этап - производство крышки и штамповка банки - потребует вложений еще на 150 миллионов рублей. В настоящий момент мы получили коммерческие предложения от поставщиков оборудования, ищем российских инвесторов, заинтересованных в развитии экономики края.
- Что касается линии лакировки жести, насколько она современна и соответствует предъявляемым к ней требованиям?
- Всего в России таких линий не более 12-ти. Мы привезли ее из Казахстана, где она проработала 10 лет в одну смену, в составе линии - секция печати, что очень важно и необходимо островным рыбоконсервным заводам. Мы изначально даже не мечтали о таком приобретении, потому что новая линия стоит порядка 1.8 млн евро, а те, у кого есть, не продают. Нам просто повезло.
- Оценивая конкурентную среду на Дальнем Востоке, как вы думаете, какие у вас позиции?
- Самый большой производитель банки в ДФО - компания «Доброфлот», которая работает только на покрытие собственных нужд. Участвуя в государственной программе поддержки производства, она не реализует банку в коммерческих целях. Вторая компания - «Приморский тарный комбинат» - выпускает порядка 12-15 миллионов банок, но этого не хватает, чтобы закрыть потребности рыбоконсервных комбинатов. Есть компания «М-ДВ», ее доля в общем производстве - не более 5%.
Кроме этого, отрасль консервного производства получает новое развитие в связи с предписанием рыбодобывающим компаниям открывать береговую обработку. В связи с этим, очень многие из мелких, сезонно работающих консервных заводов планируют расширять производство и работать круглый год. При этом уже сейчас Москва забирает практически все производимые на Дальнем Востоке консервы - на местном рынке их реализуется порядка пяти - десяти процентов от всего объема производства. Спрос на рыбные консервы такой, что появилось очень много консервных заводов в Подмосковье, выпускающих не самые качественные консервы
Основной рынок, на который мы рассчитаем, это Сахалин и Камчатка, потому что оба региона практически остались без собственного производства жестяной банки. При этом ведущие сахалинские и камчатские рыбокомбинаты - «Янтарный», «Дальневосточник», «Колхоз имени Кирова», «Лаперуз», колхоз Ленина и др. - переходят на круглогодичную работу, плюс, некоторые предприятия намерены восстановить производство консервов. Мы видели, что происходило в прошлом году с рыбой на Камчатке, когда ее просто выкидывали из-за невозможности переработать.
Также президент России дал команду развивать переработку рыбы на берегу, а не сдавать ее в Китай. Так что консервное производство будет восстанавливаться, и в ближайшем будущем расширится ассортимент консервируемых продуктов.
- Вы планируете выпускать банку именно под производство морепродуктов?
-Не только, у нас в продаже практически нет дальневосточной тушенки, в основном она ввозится из Калининградской области, центральной части России, Бурятии. Кроме этого, мы знаем, что в Китае многим нравится наше концентрированное молоко. И, конечно, мы готовы производить банку №7 для сгущенного молока, а также банку №9 для тушеного мяса, для нужд местных производителей.
Я полагаю, что выпуск банки для тушенки и концентрированного молока - одно из перспективных направлений развития, в связи с активным развитием агропромышленного комплекса мы прогнозируем спрос в этом секторе в самом ближайшем будущем. Дело в том, что везти ее на Дальний Восток - накладно, логистика «съедает» порядка 2 рублей на банку. Поэтому и мясных, и молочных консервов здесь практически не производят, казна края теряет немалые средства, которые уходят производителям с Запада. Оборудование для производства тушенки и молока не очень дорогое, уверен, многие смогут организовать производство, а мы обеспечим банкой.
Еще одно направление - это возрождение экспорта консервированной продукции из ДФО в Израиль, США, Германию и страны Азиатского региона. Мы уже получаем заказы на поставку рыбных продуктов «советского» ассортимента: тефтелей, котлет, голубцов, ухи. Мы наблюдаем спрос на такую продукцию со стороны российских эмигрантов.
В планах также - выпускать банку для химической промышленности, например, для лаков, красок, шпатлевок. Кстати, производители моторных масел, по новым экологическим требованиям, уходят от пластика. Можно поработать и в выпуске аэрозольных баллонов, монтажной пены, ручных газовых баллонов. Спектр большой, надо помогать развиваться экономике Приморского края во всех направлениях.
- То есть, вы практически любой вид банки сможете производить на своей линии?
- Линия, которую мы намерены приобрести, способна выпускать практически любой вид банки. Надеюсь, ее появление будет стимулировать и развитие малых хозяйств в регионе. Существует стереотип, что консервное производство - это крайне затратная вещь, а на самом деле, оно требует вложений, начиная со 100 тысяч рублей. И за эти деньги мелкий производитель решает вопрос с хранением продукции и сроками ее реализации. Именно так организовано фермерское производство в США, я это видел собственными глазами.
- Помимо существующих договоренностей с сахалинцами, теоретических расчетов, на чем основана ваша уверенность в прибыльности данного производства?
- Работая на Урале, в Магнитогорске, в компании «Консерв-трейд», я принимал участие в организации такого же производства, которое сейчас успешно работает, также восстанавливал подобное производство в 2015-2016 годах на Сахалине. Восстановленная нами сахалинская фабрика начала выпускать по 2 миллиона банок в месяц, и была возможность увеличения до 5 миллионов, но, к сожалению, собственник фабрики принял решение о перепрофилировании фабрики в зону отдыха. Поэтому я принял решение, что надо открывать производство здесь, чтобы хотя бы обеспечивать банкой Сахалин.
К нам приезжали представители сахалинского «Колхоза имени Кирова», и мы договорились о том, что если их устроит пробная партия, компания готова заключить с нами годовой контракт. Рыбокомбинат «Островной» также ждет образцы, и также готов с нами сотрудничать.
- Взаимодействуя с региональными институтами развития, что бы вам хотелось улучшить или изменить в их работе?
- Конечно, самый первый вопрос - это финансирование. Ни один банк, госкорпорация или фонд развития не готовы под прописанный инвестпроект давать деньги без залога, оборота или поручительства. У нас практически стартап, мы строим на новом месте новое производство. Я был в Китае на новой фабрике «ИУ», где за два года на голом месте построили фабрику с миллиардным выпуском готовой продукции. На вопрос, как это возможно, дан был краткий ответ: обращаешься к правительству с проектом жестяно-баночной фабрики и бизнес-планом - правительство дает 15 миллионов долларов и 10 гектаров земли, а ты через год обязан построить фабрику. Удалось построить - молодец, не удалось - в тюрьму. Почему бы у нас не внедрить такой же принцип? Например, в моем бизнес-плане все прописано до копейки, он разрабатывался на основе работы действующих предприятий. У меня залога нет, оборотов нет, но я способен построить фабрику, и я знаю, что буквально через год-два возникнет дефицит банки, что будет тормозить местное рыбное и мясное производство. Такие проекты, думаю, должны на начальном этапе поддерживаться государством.
Я не один из тех, кто испытывает трудности с финансированием. Да, мы нашли инвестора среди находкинских предпринимателей, но мы со своим бизнес-планом потратили на это два года.
Или обещание от наших институтов развития субсидировать предприятиям 270 тысяч рублей на подъемные для специалистов, которые едут в Приморский край, и которых нет в нашем регионе. Мы хотели под эту программу привезти специалистов, но так и не смогли найти действенной программы. Кстати, я сам такой специалист, приехавший из Магнитогорска, и вынужден снимать жилье за свой счет.
- Что бы вы отметили, сравнивая среду для бизнеса здесь и в Магнитогорске?
- Если честно, когда я сюда приехал, было такое ощущение, что вернулся в 80-е годы - это не только по внешнему виду зданий и сооружений, но и по отношению к организации производства.
Хотя мы являемся резидентами Свободного порта Владивосток, нам достаточно тяжело в плане развития инфраструктуры. На Урале мы только заявили намерение построить производство с потреблением 200 тыс. Квт в месяц, и нам оперативно и за небольшие средства провели линию электропередачи, поставили ТП. А в Находке мы вложили несколько млн рублей в ее подведение и затратили немалый временной ресурс. Сейчас нам воду надо завести, дорогу отремонтировать. Придется делать за свой счет, а это сильно тормозит ввод в эксплуатацию предприятия. При этом здесь как-то не очень оперативно все делается, и я думаю, что в Корпорации надо создать некий центр развития производства, чтобы координировать все, начиная с проектирования, до открытия завода.
- Но резиденты Свободного порта получают ряд преференций, вы ощущаете эффект от них?
- Конечно. Это очень хорошая идея, что резиденты СПВ на момент развития имеют преференции по налогам. У меня работают люди, у которых совершенно «белая» зарплата. Но, с другой стороны, я вижу ряд недоработок в законе и в порядке заключения соглашений, но это отдельная тема, и не одной статьи. Опять же, очень много резидентов, вид деятельности которых - сдача в аренду недвижимости, и экономической целесообразности в этом я не вижу.
- Какие у вас ближайшие планы на развитие своего производства?
- Надеюсь, в июне мы уже запустим линию лакирования и литографирования жести, пойдут обороты, мы уже сможем сами зарабатывать деньги и совместно с инвестором вкладываться в развитие второго этапа проекта.
- Есть у вас какая-то идея или мечта, которую вы стремитесь реализовать как производственник и просто человек?
- Знаете, я еще в молодости хотел построить собственное производство, а при нем - небольшой поселок с детским садиком, магазином, спортивными развлечениями, небольшим домом культуры, где люди могли бы собираться и отдыхать. И, конечно, водоемом, в котором можно было бы разводить рыбу. И вот, у нас строится производство, мы находимся в экологически чистой зоне за городом близко к морю, и здесь хватает места построить такое «минигосударство» на 30 домов. Для этого необходимо наладить производство оцилиндрованного бревна для домокомплектов - небольших бюджетных домов для своих работников. Опыт строительства есть. Мы участвовали в строительстве поселка из 62 домов по программе социального жилья в Белорецке, когда у меня был свой цех по оцилиндровке. Я чувствую, что именно здесь моя мечта может сбыться.
Еще у меня есть идея в этом поселке выделить жилье для детей-сирот, с одновременным трудоустройством на нашем предприятии. Я думаю в перспективе, за счет наших средств, построить дома, и потом, через какую-то городскую программу или льготный ипотечный кредит, как-то это все оформить. А еще хочу, чтобы в Находке появилось первое на данный момент крупное производство в полном смысле этого слова - жестяно-баночная фабрика.
Дмитрий КОЖЕВНИКОВ
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