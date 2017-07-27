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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 03 Августа, 20:09 |
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Агентство Invest India планирует принять участие в ВЭФ-2017
Национальное агентство по развитию и стимулированию инвестиций Invest India в составе представительной индийской делегации примет участие в Восточном экономическом форуме, который состоится 6—7 сентября во Владивостоке.
Invest India станет ключом к привлечению российских инвестиций в Индию на фоне стремления Нью-Дели и Москвы укрепить двустороннее экономическое партнерство. Так, согласно решению индийских властей, агентство откроет специализированный «российский департамент», который будет заниматься работой с российскими инвесторами и оказывать им комплексную поддержку.
Ранее, 1 июня 2017 года, на полях Петербургского международного экономического форума Фонд «Росконгресс» и агентство Invest India подписали меморандум о сотрудничестве. Стороны договорились развивать двустороннее сотрудничество в таких областях, как торговля, привлечение инвестиций и информационно-стратегическая поддержка. Документом предусмотрено содействие расширению возможностей для прямого инвестирования и помощь компаниям в реализации этих возможностей.
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