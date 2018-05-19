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21 Ноября 2013, 17:43 | Компании

Во Владивостоке новый микрорайон "Патрокл" открывает двери элитного жилья по цене эконом-класса

В преддверии Нового года будущим новоселам элитного малоэтажного жилого района Владивостока на ул. Басаргина повезло. Застройщик – ФГУП "ГУСС "Дальспецстрой" при Cпецстрое России" – в середине октября снизил цену "квадрата" всей "первой линии". Таунхаусы нового микрорайона "Патрокл", которые еще вчера многим потенциальным покупателям казались недоступными, стали активно обретать хозяев.

Только на ноябрь 2013 года застройщик установил цену «квадрата» в них по 60 тысяч рублей. Это при том, что на начало нынешнего года Агентство по привлечению инвестиций в Приморский край отмечало среднюю цену 1 кв. метра жилья на первичном рынке во Владивостоке – 73 143 рубля, сообщили корреспонденту журнала "Дальневосточный капитал" в ведомстве.

Сегодня «Дальспецстрой» продает в этом же жилом районе в панельных 10-этажках эконом-класса на ул. Можайской квартиры от 50 до 61 тысячи рублей за «квадрат». Правда, с учетом примененных здесь новаций этот эконом-класс оказался заметно выигрышнее типового. Покупатели это увидели и оценили – 70% квартир в трех домах 83-й теплой серии, которые сдаются 15 ноября, уже проданы.

Раскупаются квартиры и в элитной части микрорайона, расположенной на самом берегу бухты Патрокл. Как отмечают в компании, активнее продажи идут по пятиэтажным домам, где предлагаются 2-3-5-комнатные квартиры площадью от 77 до 155 кв. метров, и по «круглому дому», в котором имеются 2-3-комнатные площадью от 80 до 107 кв. метров. И здесь до конца декабря 2013 года действует особая цена – 74 тыс. руб. за кв. м.

Таунхаусы пользовались меньшим спросом. И это вполне понятно: замахнуться на шикарные квартиры в 2-3 уровня площадью от 177 до 260 кв. метров, с встроенным гаражом, тренажерным залом и прочими нужными для хорошей жизни помещениями могли лишь избранные. Теперь такая возможность появилась у многих. И очень вероятно, что оставшиеся еще в таунхаусах квартиры в итоге акции уйдут влет. Так, во второй очереди, расположенной ближе к пересечению двух федеральных трасс, из пяти таунхаусов четыре уже раскуплены. Особенно ценно в них то, что это жилье здесь сочетает в себе одновременно достоинства и городской квартиры, и загородного дома.

Хотя во ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России» признают, что среди покупателей квартир в элитной части микрорайона «Патрокл» есть довольно богатые люди, но вместе с этим отмечают и то, что имеются случаи «военных ипотек» – их оформляют военные пенсионеры. Сегодня это жилье может себе позволить человек с доходом немногим выше среднего.

Кстати, у потенциальных покупателей квартир в жилом районе «Патрокл» большой выбор ипотечных программ. Сейчас пять банков в рамках партнерства с «Дальспецстроем» предлагают ипотечные кредиты на условиях 11-12% годовых на срок до 25-50 лет и при первоначальном взносе от 10% до 20%. Плюс определенные требования по залогу, страхованию имущества и жизни, возрасту заемщика и пр.

Руководитель отдела реализации ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России» во Владивостоке Иван ЗОЛОТАРЕВ отметил, что сама компания может предоставить покупателю отсрочку окончательной оплаты даже на год. Всего под 8% – это практически на уровне инфляции. Отсрочка может быть предоставлена также на три месяца под 4% и на шесть месяцев под 6%.

Начиная строительство этого жилого района на 25 тысяч жителей, «Дальспецстрой» наметил вводить его отдельными очередями, постепенно строя новые группы домов, объекты социальной инфраструктуры, благоустраивая территорию, организуя на ней рекреационные зоны. Так, компания уже ввела здесь новую набережную Владивостока длиной 2,5 км – вдоль всей линии застройки элитной части «Патрокла». В этом году началось строительство еще одной группы домов, в которой будет два 17-этажных и два 9-этажных дома, общей площадью порядка 20 тыс. кв. м.

Со строительством объектов под саммит АТЭС 2012 г. во Владивостоке значимость многих территорий города резко выросла. В том числе – и района бухты Патрокл с его чистым морским воздухом, красивыми панорамными видами на море и о. Русский. Отсюда по крупнейшим в мире вантовым мостам можно быстро попасть на остров, где находится комплекс Дальневосточного федерального университета, и в центр города или по новой трассе «аэропорт – о. Русский» выехать за город.

Безусловно, роль этой городской территории в дальнейшем будет только расти, а ее комплексное развитие со временем может создать уровень комфорта городской жизни выше, чем в центре Владивостока, на Первой речке, Эгершельде или Седанке.

Виктор КУДИНОВ, журнал "Дальневосточный капитал", ноябрь, 2013 г.

 

 

Теги: Дальспецстрой  Патрокл  строительство 


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