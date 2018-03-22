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22 Марта 2018, 14:06 | Компании |

Александр ВОЗНЕСЕНСКИЙ, генеральный директор ГК "Акцент": Мы становимся компанией, которую рекомендуют

В апреле группе компаний "Акцент" исполняется 10 лет. За эти, прямо скажем, не самые простые для экономики страны годы, системный интегратор (а именно так позиционирует себя ГК "Акцент") смог добиться лидерских позиций в IT-отрасли Приморского края.

И это лидерство определяется не только количеством реализованных проектов, но и тем спектром компетенций, которыми обладают специалисты компании. Сегодня о многом может сказать и круг федеральных и зарубежных партнеров, которые выбрали «Акцент» для представления своих интересов в Приморье.

Накануне юбилея «Дальневосточный капитал» встретился с генеральным директором ГК «Акцент» Александром ВОЗНЕСЕНСКИМ.

- Александр Сергеевич, поздравляем вас и коллектив «Акцента» с первым серьезным юбилеем. Как вы к этой дате относитесь? Это много или мало? Каким «инструментом», в каких показателях этот путь можно измерить? (Ну, например, если в байты перевести… смеется).

- Смотря с чем сравнивать. Главное - не возраст, а прогресс, который достигнут компанией за это время. Первые годы - это всегда проба сил, поиск собственного места на рынке, выбор правильной стратегии развития. Все это относится и к нашей компании. А вот последние пять лет - это время интенсивного роста. С 2008 года наша команда выросла в десятки раз, и мы продолжаем привлекать лучшие кадры на Дальнем Востоке. В такой отрасли, как наша, именно кадры являются главным стратегическим ресурсом. ГК «Акцент» сегодня - это высококвалифицированный персонал, имеющий профильное образование и серьезный опыт внедрений, при этом постоянно повышающий свою квалификацию. Последние два года мы уделяем особое внимание информационной безопасности. В данной области мы собрали уникальных специалистов и готовы к реализации проектов в различных отраслях региональной экономики: логистика и порты, государственный сектор, медицина, крупные сети ритейла, производство. Это первое «измерение» нашей успешности.

Второе - количество наших партнеров. На сегодняшний день в нашем продуктовом портфеле представлены крупнейшие мировые производители IT-решений, с которыми нас связывают годы успешной работы: Cisco Solutions, Positive Technology, Лаборатория Касперского, Panasonic, APC Schneider Electrics. У ГК «Акцент», к примеру, уникальные компетенции по продуктам и решениям Panasonic, которые мы подтверждаем ежегодно объемами продаж, технической и экспертной поддержкой наших заказчиков.

И третье, самый приятный рост, который мы ежегодно отслеживаем, это количество наших заказчиков, которые остаются с нами, либо, уйдя, возвращаются. Важнейший критерий, отражающий качество нашей работы, это удовлетворенность заказчиков, которые рекомендуют нас своим партнерам. Сегодня в нашем клиентском портфеле более 4000 компаний из разных сфер экономики. Как и многие наши конкуренты, мы начинали с пяти проектов в год. Сегодня я вижу, как кто-то из наших коллег либо просто стоит на месте, либо уходит в узкие ниши. Мы интенсивно растем благодаря тому, что расширяем спектр наших возможностей, представляя комплексные решения, которые закрывают все потребности заказчиков.

- Вообще, принято считать, что на Дальнем Востоке самый острый вопрос - кадровый. Для IT отрасли это, наверное, особенно актуально. Молодежь, выучившись здесь, поднимается на крыло и - в центральную Россию или за рубеж. Много ваших коллег-сотрудников поехали искать счастье в центральную часть России? Каков сегодня средний возраст команды? На ваш взгляд, каким должно быть соотношение опытных и молодых-перспективных?

- Кадры - это, действительно, одна из самых острых проблем на сегодняшний день для всех отраслей экономики, и наша не исключение. Средний возраст в нашей компании - 35 лет. Есть и молодежь, которая на последних курсах вузов пробует свои силы у нас, есть и 50 летние «ветераны» IT рынка. В центральную часть России от нас уехало не так много людей, на моей памяти за десять лет существования компании - не более 10 человек. И к такому решению наших коллег мы относимся с пониманием: поиск нового места работы - это, как правило, следующий шаг развития для думающих, смелых, очень грамотных специалистов. Они едут за перспективами, и чаще всего устраиваются к производителям IT-решений, либо в крупнейшие международные компании. Что, согласитесь, тоже показатель профессионального уровня нашего коллектива. Некоторые уходят на постоянную работу к нашим же заказчикам. И в этом тоже нет ничего плохого. Мы всегда стараемся анализировать, что движет человеком, когда он уходит из коллектива. И видим, что в 95% случаев главный повод - это не деньги, а желание расти профессионально и быть причастным к развитию какой-то области информационной отрасли, к примеру, big data (большие данные). К сожалению, в Приморском крае эта область пока на начальной стадии понимания и применения.

- Если вернуться непосредственно к бизнесу, ГК «Акцент» позиционирует себя как системный интегратор. Что вы вкладываете в это понятие?

- В нашем представлении системный интегратор - это компания, способная удовлетворить любые потребности заказчика в сфере инженерных и информационных технологий. Мы выделили для себя несколько направлений, чтобы структурировать линейку услуг внутри компании и для заказчиков, которые ищут надежного и качественно исполнителя комплексного проекта.

В IT-инфраструктуру мы объединяем комплекс задач по информационной безопасности, сетевой и серверной инфраструктуре, телекоммуникациям, консалтингу на любом этапе проекта.

В инженерную инфраструктуру входят системы физической безопасности, системы электроснабжения, водоотведения и водоснабжения, вентиляции и кондиционирования, которые мы стремимся превратить в умные, взаимно интегрированные комплексы. Также для наших заказчиков всегда доступны сервисы: IT-аутсорсинг, обслуживание печатной техники, обслуживание инженерных систем. Одна из наших компаний является авторизированным сервисным центром многих производителей.

- ГК «Акцент» работает на динамичном и быстро меняющемся рынке. Вам удается быть всегда в тренде? Эксперт области должен всегда быть на шаг впереди, вы с этим согласны?

- В нашей компании работают увлеченные люди. Каждый руководитель направления является идейным вдохновителем. Мы много общаемся с представителями отрасли, потенциальными заказчиками, читаем, вкладываем средства в сертификацию, отправляем специалистов на обучение в Москву. Мы действительно следим за развитием отрасли и стараемся быть на шаг впереди. Но не стоит забывать, что в России все идет с небольшим отставанием от общемирового прогресса, а в регионы многие технологии нередко попадают после того, как были «распробованы» столичной публикой… У нас почти всегда есть чуть больше времени, хотя это и не совсем хорошо.

- Чем сегодня особенно сильна ГК «Акцент», как сформировались четыре направления, которые у вас выделены?

- Наш приоритет в этом году - информационная безопасность. Мы проводим аудит информационной безопасности инфраструктуры заказчика, предлагаем решения, разворачиваем пилотные проекты. Сейчас на рынке пришло понимание важности данного направления в IT-инфраструктуре бизнеса, государственных структур, производства.

Традиционно конкурентным преимуществом «Акцента» было проектирование. Мы работаем с многими проектными компаниями как квалифицированный субподрядчик по инженерным системам, и самостоятельно ведем эти работы.

Комплексные системы безопасности - очень востребованный продукт. Особенно он актуален для крупных организаций, таких как порты, логистические терминалы, производство (резиденты СПВ). У нас в этом направлении самые широкие компетенции и портфель вендоров.

Ну и, конечно же, это проектирование, строительство и обслуживание Центров обработки данных. В этой сфере мы особенно конкуренты в Приморском крае, поскольку обладаем большим опытом и хорошо знаем эту сферу.

- Какие наиболее успешные проекты, в каких областях рынка ваша команда считает для себя знаковыми? С точки зрения масштабов проекта и значимости для региона (Приморский край). Какой провал или опыт внедрения проекта стал для вас поучительным? Какие выводы сделали вы и ваша команда, чтобы добиваться успеха в дальнейшем?

- Без ложной скромности скажу, все наши проекты интересные и успешные. Из того, что запомнилось мне больше всего, могу выделить комплекс работ для первого казино нашей игорной зоны. Там мы получили бесценный опыт взаимодействия с иностранными проектировщиками и эксплуатантами на всех этапах - от проектирования и поставки оборудования до строительства и последующей эксплуатации.

Если говорить о масштабе, то самым большим как по географии, так и по объему работ и их финансовому эквиваленту, был проект по оснащению информационными системами медицинских учреждений Приморского края. Много пришлось поработать над комплексным проектом «МФЦ ПК» - от электроснабжения до систем электронной очереди. Сегодня мы также участвуем в крупных федеральных проектах, но соглашения о конфиденциальности пока не позволяют раскрывать подробности.

Многие проекты стали для компании уже рутинными, поскольку их приходилось выполнять практически в типовом виде для различных государственных и частных структур. Это построение отказоустойчивой серверной инфраструктуры и миграция всех существующих серверных систем заказчиков с физической во вновь созданную виртуальную среду без остановки процессов.

Наиболее интересные из реализованных кейсов мы публикуем на нашем корпоративном сайте и в социальных сетях.

- Понятно, что никому в российском бизнесе не удавалось просто абстрагироваться от кризисных явлений в экономике, каких за жизнь компании было немало. Насколько сильно трепало вашу «лодку»? Благодаря чему смогли устоять на волне и твердо держать курс?

- Грамотная финансовая стратегия, основанная на колоссальном опыте нашего коммерческого директора, позволила нам не только уверенно пройти кризис, но и получить прибыль там, где другие потерпели убытки и даже разорились. Мы грамотно «ловили курс», где было надо, делали предоплаты, чтобы зафиксировать цены, и главное - осознанно не участвовали в авантюрных «стройках века», которые еще разорят не одну компанию.

- Какие планы у компании? Как вы видите себя в крат- косрочной и долгосрочной перспективе?

- На этот год у нас простая и в то же время сложная цель - мы хотим быть компанией, которую рекомендуют. На это можно рассчитывать, если заказчики всегда будут удовлетворены качеством и сроками нашей работы, тем, как мы выполняем гарантийные обязательства. При этом, мы всегда были нацелены на долгосрочное сотрудничество, полезное обеим сторонам.

В долгосрочной перспективе наши планы сугубо материальны: рост выручки, расширение географии присутствия. Мы ежегодно издаем инвестиционный меморандум, в котором одной из наших долгосрочных целей остается поиск мощного федерального партнера.

- Как будете отмечать юбилей?

- У многих из нас работа занимает две трети суток, а коллектив становится второй семьей. В кругу семьи мы всегда отмечаем такие события как дни рождения близких людей. Юбилей компании - это объединяющий повод для того, чтобы встретиться с друзьями, коллегами и партнерами. Выслушать поздравления, увидеть партнеров из других регионов, подвести итоги и построить планы на перспективу. В ГК «Акцент» большая, профессиональная, амбициозная команда, которая умеет работать и отдыхать.

Мы обязательно найдем возможность для «семейного» праздника. У нас уже сложились традиции ежегодного корпоративного отдыха. На юбилей компании мы готовим сюрприз, который вручим на мероприятии. Наши друзья, партнеры, заказчики в течение полугода наблюдают на Фейсбук необычную корпоративную активность среди коллектива «Акцента». 10-летие ГК «Акцент» будет объединяющим итогом череды необычных костюмированных и тематических мероприятий, неожиданных путешествий во времени и пространстве. Хотите принять участие? (улыбается). 

Юрий РОГОВ.

Журнал "Дальневосточный капитал", март, 2018 год. 

Теги: it  Акцент 


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