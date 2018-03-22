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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 23 Марта, 03:08 |
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Александр ВОЗНЕСЕНСКИЙ, генеральный директор ГК "Акцент": Мы становимся компанией, которую рекомендуют
И это лидерство определяется не только количеством реализованных проектов, но и тем спектром компетенций, которыми обладают специалисты компании. Сегодня о многом может сказать и круг федеральных и зарубежных партнеров, которые выбрали «Акцент» для представления своих интересов в Приморье.
Накануне юбилея «Дальневосточный капитал» встретился с генеральным директором ГК «Акцент» Александром ВОЗНЕСЕНСКИМ.
- Александр Сергеевич, поздравляем вас и коллектив «Акцента» с первым серьезным юбилеем. Как вы к этой дате относитесь? Это много или мало? Каким «инструментом», в каких показателях этот путь можно измерить? (Ну, например, если в байты перевести… смеется).
- Смотря с чем сравнивать. Главное - не возраст, а прогресс, который достигнут компанией за это время. Первые годы - это всегда проба сил, поиск собственного места на рынке, выбор правильной стратегии развития. Все это относится и к нашей компании. А вот последние пять лет - это время интенсивного роста. С 2008 года наша команда выросла в десятки раз, и мы продолжаем привлекать лучшие кадры на Дальнем Востоке. В такой отрасли, как наша, именно кадры являются главным стратегическим ресурсом. ГК «Акцент» сегодня - это высококвалифицированный персонал, имеющий профильное образование и серьезный опыт внедрений, при этом постоянно повышающий свою квалификацию. Последние два года мы уделяем особое внимание информационной безопасности. В данной области мы собрали уникальных специалистов и готовы к реализации проектов в различных отраслях региональной экономики: логистика и порты, государственный сектор, медицина, крупные сети ритейла, производство. Это первое «измерение» нашей успешности.
Второе - количество наших партнеров. На сегодняшний день в нашем продуктовом портфеле представлены крупнейшие мировые производители IT-решений, с которыми нас связывают годы успешной работы: Cisco Solutions, Positive Technology, Лаборатория Касперского, Panasonic, APC Schneider Electrics. У ГК «Акцент», к примеру, уникальные компетенции по продуктам и решениям Panasonic, которые мы подтверждаем ежегодно объемами продаж, технической и экспертной поддержкой наших заказчиков.
И третье, самый приятный рост, который мы ежегодно отслеживаем, это количество наших заказчиков, которые остаются с нами, либо, уйдя, возвращаются. Важнейший критерий, отражающий качество нашей работы, это удовлетворенность заказчиков, которые рекомендуют нас своим партнерам. Сегодня в нашем клиентском портфеле более 4000 компаний из разных сфер экономики. Как и многие наши конкуренты, мы начинали с пяти проектов в год. Сегодня я вижу, как кто-то из наших коллег либо просто стоит на месте, либо уходит в узкие ниши. Мы интенсивно растем благодаря тому, что расширяем спектр наших возможностей, представляя комплексные решения, которые закрывают все потребности заказчиков.
- Вообще, принято считать, что на Дальнем Востоке самый острый вопрос - кадровый. Для IT отрасли это, наверное, особенно актуально. Молодежь, выучившись здесь, поднимается на крыло и - в центральную Россию или за рубеж. Много ваших коллег-сотрудников поехали искать счастье в центральную часть России? Каков сегодня средний возраст команды? На ваш взгляд, каким должно быть соотношение опытных и молодых-перспективных?
- Кадры - это, действительно, одна из самых острых проблем на сегодняшний день для всех отраслей экономики, и наша не исключение. Средний возраст в нашей компании - 35 лет. Есть и молодежь, которая на последних курсах вузов пробует свои силы у нас, есть и 50 летние «ветераны» IT рынка. В центральную часть России от нас уехало не так много людей, на моей памяти за десять лет существования компании - не более 10 человек. И к такому решению наших коллег мы относимся с пониманием: поиск нового места работы - это, как правило, следующий шаг развития для думающих, смелых, очень грамотных специалистов. Они едут за перспективами, и чаще всего устраиваются к производителям IT-решений, либо в крупнейшие международные компании. Что, согласитесь, тоже показатель профессионального уровня нашего коллектива. Некоторые уходят на постоянную работу к нашим же заказчикам. И в этом тоже нет ничего плохого. Мы всегда стараемся анализировать, что движет человеком, когда он уходит из коллектива. И видим, что в 95% случаев главный повод - это не деньги, а желание расти профессионально и быть причастным к развитию какой-то области информационной отрасли, к примеру, big data (большие данные). К сожалению, в Приморском крае эта область пока на начальной стадии понимания и применения.
- Если вернуться непосредственно к бизнесу, ГК «Акцент» позиционирует себя как системный интегратор. Что вы вкладываете в это понятие?
- В нашем представлении системный интегратор - это компания, способная удовлетворить любые потребности заказчика в сфере инженерных и информационных технологий. Мы выделили для себя несколько направлений, чтобы структурировать линейку услуг внутри компании и для заказчиков, которые ищут надежного и качественно исполнителя комплексного проекта.
В IT-инфраструктуру мы объединяем комплекс задач по информационной безопасности, сетевой и серверной инфраструктуре, телекоммуникациям, консалтингу на любом этапе проекта.
В инженерную инфраструктуру входят системы физической безопасности, системы электроснабжения, водоотведения и водоснабжения, вентиляции и кондиционирования, которые мы стремимся превратить в умные, взаимно интегрированные комплексы. Также для наших заказчиков всегда доступны сервисы: IT-аутсорсинг, обслуживание печатной техники, обслуживание инженерных систем. Одна из наших компаний является авторизированным сервисным центром многих производителей.
- ГК «Акцент» работает на динамичном и быстро меняющемся рынке. Вам удается быть всегда в тренде? Эксперт области должен всегда быть на шаг впереди, вы с этим согласны?
- В нашей компании работают увлеченные люди. Каждый руководитель направления является идейным вдохновителем. Мы много общаемся с представителями отрасли, потенциальными заказчиками, читаем, вкладываем средства в сертификацию, отправляем специалистов на обучение в Москву. Мы действительно следим за развитием отрасли и стараемся быть на шаг впереди. Но не стоит забывать, что в России все идет с небольшим отставанием от общемирового прогресса, а в регионы многие технологии нередко попадают после того, как были «распробованы» столичной публикой… У нас почти всегда есть чуть больше времени, хотя это и не совсем хорошо.
- Чем сегодня особенно сильна ГК «Акцент», как сформировались четыре направления, которые у вас выделены?
- Наш приоритет в этом году - информационная безопасность. Мы проводим аудит информационной безопасности инфраструктуры заказчика, предлагаем решения, разворачиваем пилотные проекты. Сейчас на рынке пришло понимание важности данного направления в IT-инфраструктуре бизнеса, государственных структур, производства.
Традиционно конкурентным преимуществом «Акцента» было проектирование. Мы работаем с многими проектными компаниями как квалифицированный субподрядчик по инженерным системам, и самостоятельно ведем эти работы.
Комплексные системы безопасности - очень востребованный продукт. Особенно он актуален для крупных организаций, таких как порты, логистические терминалы, производство (резиденты СПВ). У нас в этом направлении самые широкие компетенции и портфель вендоров.
Ну и, конечно же, это проектирование, строительство и обслуживание Центров обработки данных. В этой сфере мы особенно конкуренты в Приморском крае, поскольку обладаем большим опытом и хорошо знаем эту сферу.
- Какие наиболее успешные проекты, в каких областях рынка ваша команда считает для себя знаковыми? С точки зрения масштабов проекта и значимости для региона (Приморский край). Какой провал или опыт внедрения проекта стал для вас поучительным? Какие выводы сделали вы и ваша команда, чтобы добиваться успеха в дальнейшем?
- Без ложной скромности скажу, все наши проекты интересные и успешные. Из того, что запомнилось мне больше всего, могу выделить комплекс работ для первого казино нашей игорной зоны. Там мы получили бесценный опыт взаимодействия с иностранными проектировщиками и эксплуатантами на всех этапах - от проектирования и поставки оборудования до строительства и последующей эксплуатации.
Если говорить о масштабе, то самым большим как по географии, так и по объему работ и их финансовому эквиваленту, был проект по оснащению информационными системами медицинских учреждений Приморского края. Много пришлось поработать над комплексным проектом «МФЦ ПК» - от электроснабжения до систем электронной очереди. Сегодня мы также участвуем в крупных федеральных проектах, но соглашения о конфиденциальности пока не позволяют раскрывать подробности.
Многие проекты стали для компании уже рутинными, поскольку их приходилось выполнять практически в типовом виде для различных государственных и частных структур. Это построение отказоустойчивой серверной инфраструктуры и миграция всех существующих серверных систем заказчиков с физической во вновь созданную виртуальную среду без остановки процессов.
Наиболее интересные из реализованных кейсов мы публикуем на нашем корпоративном сайте и в социальных сетях.
- Понятно, что никому в российском бизнесе не удавалось просто абстрагироваться от кризисных явлений в экономике, каких за жизнь компании было немало. Насколько сильно трепало вашу «лодку»? Благодаря чему смогли устоять на волне и твердо держать курс?
- Грамотная финансовая стратегия, основанная на колоссальном опыте нашего коммерческого директора, позволила нам не только уверенно пройти кризис, но и получить прибыль там, где другие потерпели убытки и даже разорились. Мы грамотно «ловили курс», где было надо, делали предоплаты, чтобы зафиксировать цены, и главное - осознанно не участвовали в авантюрных «стройках века», которые еще разорят не одну компанию.
- Какие планы у компании? Как вы видите себя в крат- косрочной и долгосрочной перспективе?
- На этот год у нас простая и в то же время сложная цель - мы хотим быть компанией, которую рекомендуют. На это можно рассчитывать, если заказчики всегда будут удовлетворены качеством и сроками нашей работы, тем, как мы выполняем гарантийные обязательства. При этом, мы всегда были нацелены на долгосрочное сотрудничество, полезное обеим сторонам.
В долгосрочной перспективе наши планы сугубо материальны: рост выручки, расширение географии присутствия. Мы ежегодно издаем инвестиционный меморандум, в котором одной из наших долгосрочных целей остается поиск мощного федерального партнера.
- Как будете отмечать юбилей?
- У многих из нас работа занимает две трети суток, а коллектив становится второй семьей. В кругу семьи мы всегда отмечаем такие события как дни рождения близких людей. Юбилей компании - это объединяющий повод для того, чтобы встретиться с друзьями, коллегами и партнерами. Выслушать поздравления, увидеть партнеров из других регионов, подвести итоги и построить планы на перспективу. В ГК «Акцент» большая, профессиональная, амбициозная команда, которая умеет работать и отдыхать.
Мы обязательно найдем возможность для «семейного» праздника. У нас уже сложились традиции ежегодного корпоративного отдыха. На юбилей компании мы готовим сюрприз, который вручим на мероприятии. Наши друзья, партнеры, заказчики в течение полугода наблюдают на Фейсбук необычную корпоративную активность среди коллектива «Акцента». 10-летие ГК «Акцент» будет объединяющим итогом череды необычных костюмированных и тематических мероприятий, неожиданных путешествий во времени и пространстве. Хотите принять участие? (улыбается).
Юрий РОГОВ.
- Александр ВОЗНЕСЕНСКИЙ, генеральный директор ГК "Акцент": Мы становимся компанией, которую рекомендуют
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