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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 14 Июля, 00:41 |
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В ПБТФ новый гендиректор
В кресле гендиректора он сменил Олега КРИВОШЕЕВА, возглавлявшего ПБТФ с июня 2008 года.
Несмотря на сложное финансовое положение компании, акционерами принято решение сохранить дивиденды на уровне прошлого года из расчета 36 копеек на одну обыкновенную акцию номиналом 1 копейка.
Всего на выплату дивидендов будет направлено 3,149 млн руб. из чистой прибыли за 2010 г. в размере 26,413 млн руб. (почти в два раза меньше, чем в 2009 году).
Стоит отметить, что в совете директоров появился второй директор по фамилии Кожемяко – к сыну губернатора Приамурья Олега КОЖЕМЯКО студенту экономического факультета Московского государственного университета Никите добавился живущий в Подмосковье отец губернатора Николай КОЖЕМЯКО (занял в совете директоров место гендиректора Тымлатского рыбокомбината Александра ЛИТВИНЕНКО, ушедшего по личным обстоятельствам в октябре 2010 года).
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