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22 Августа 2011, 21:32 | Компании
«Приморскуголь» вернул прибыльность
Акционеры ОАО «Приморскуголь» (входит во Владивостокский филиал ОАО «СУЭК») на годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2010 года, а чистую прибыль в размере 281,947 млн рублей оставить нераспределенной. По итогам 2009 года дивиденды также не выплачивались в связи с чистым убытком в размере 199,653 млн рублей. В 2010 году компанией добыто 5 млн 171,2 тыс. тонн угля. ОАО «Приморскуголь» разрабатывает Павловское и Нежинское буроугольные месторождения.
ОАО «Приморскуголь» разрабатывает Павловское и Нежинское буроугольные месторождения и Липовецкое месторождение Раздольненского каменноугольного бассейна.
В годовом отчете предприятия отмечается, что темпы развития угледобычи в филиалах ОАО «Приморскуголь» в ближайшие годы будут определяться объемами инвестиций в обновление основных фондов и капитальное строительство. Но стратегически предусматривается добычу бурых углей поддерживать (с незначительным приростом) на достигнутом уровне, а добычу каменных углей наращивать за счет всемерного развития подземной угледобычи на Липовецком каменноугольном месторождении.
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