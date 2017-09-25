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$16,5 млн выручила на аукционах ВЭФ АЛРОСА
Предпоказы алмазов специальных размеров массой 10,8 карата и более проводились филиалом «ЕСО Алроса» в период с 21 августа по 6 сентября. Итоги аукциона были подведены 7 сентября. Компания реализовала все 45 выставленных на продажу алмазов общей массой 1293 карата. Общая выручка от продаж составила $14,8 млн.
«Как и в прошлом году, мы отмечаем высокий интерес к аукциону. В нем приняли участие около 50 компаний из США, Индии, Израиля, Бельгии, Китая, ОАЭ. Самый дорогой алмаз был продан почти за $1,75 млн», - сообщил вице-президент компании Юрий ОКОЕМОВ.
Кроме того, с 22 августа по 5 сентября филиал «Бриллианты АЛРОСА» провел аукцион по продаже бриллиантов. На нем были реализованы 33 из 36 выставленных на продажу камней массой от 2 до 12 карат. Почти все представленные на аукционе бриллианты были проданы по цене, существенно превышающей стартовую. Общий объем продаж составил $1,7 млн.
Аукционы были организованы филиалом АЛРОСЫ во Владивостоке.
Журнал "Дальневосточный капитал", сентябрь, 2017 год.
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