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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 31 Июля, 22:46 |
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В Приморье спецморнефтепорт Козьмино планирует перевалить на экспорт в 2014 году 23,3 млн тонн нефти
Отгрузка нефти из спецморнефтепорта в первом полугодии составила 117 партий нефти по 100 тыс. тонн каждая, общий объем - 11,7 млн тонн.
Основным грузополучателем нефти ВСТО стали Япония, куда отправлено 4,4 млн тонн нефти (37,6%), и Китай - 2,4 млн тонн (20,5%). Южная Корея импортировала 1,7 млн тонн (14,5%), Филиппины - 0,9 млн тонн (7,7%), Таиланд - 0,8 млн тонн (6,8%), Малайзия - 0,75 млн тонн (6,4%), Новая Зеландия - 0,3 млн тонн (2,6%), Сингапур - 0,27 млн тонн (2,3%), Тайвань - 0,1 млн тонн (0,9%), Индонезия - 0,08 млн тонн (0,7%).
Всего за шесть месяцев 2014 года по нефтепроводу ВСТО-II принято 11,1 млн тонн, по Дальневосточной железной дороге - 0,6 млн тонн (5,2%). Таким образом, прием нефти портом осуществлялся на 94,8% по магистральному нефтепроводу.
В последующие месяцы планируется сохранить такое же соотношение.
По сообщениям информагентств. Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2014 год.
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