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На АЗС ННК к Дню Победы раздали более 50 тысяч георгиевских лент
Группа компаний ННК продолжает традицию по проведению ежегодной всероссийской акции, приуроченной ко Дню Победы. Более 50 тысяч георгиевских лент раздали на АЗС ННК по всему Дальнему Востоку в рамках праздничных мероприятий, цель которых - еще раз напомнить россиянам о Великой Победе и подвиге, совершенном их дедами и прадедами.
В Приморье тон задавал Владивосток. Для создания праздничной атмосферы на АЗС ННК, расположенной на улице Луговой, баянист исполнял любимые мелодии времен Великой отечественной войны. Все желающие могли сделать памятные фото в специально организованной фотозоне. Мужскую часть посетителей АЗС и детей особенно интересовала представленная военная техника.
Акция ко Дню Победы нашла живой отклик среди автолюбителей. Клиенты ННК с удовольствием фотографировались, размещая фото в социальных сетях и получая в подарок фирменные футболки с ярким логотипом ННК, а также поздравляли друг друга и сотрудников АЗС с великим всенародным праздником.
Розыгрыш основных призов впереди. К 16 мая будет сформирован общий список участников фотоконкурса, а уже 17 мая на сайте программы лояльности «Всегда по пути» будут опубликованы имена победителей. Главный приз - 15 топливных карт номиналом по 3 000 рублей. С победителями свяжутся сами организаторы акции по указанным в анкете контактам. Также можно самостоятельно обратиться в Службу клиентской поддержки компании по телефону 8 (800) 200-03-43 при обнаружении себя в списке победителей.
«Мы ценим наших клиентов, многие из них выбирают нас достаточно долгое время, как за качество топлива, так и за предоставляемый уровень сервиса. Каждый праздник мы стараемся создать особую атмосферу на АЗС, чтобы автолюбители уезжали от нас с хорошим настроением. День Победы - особый день: здесь задачей было еще и напомнить о важном для каждого россиянина событии. Судя по реакции наших клиентов 9 мая, это удалось» - прокомментировали в Группе компаний ННК.
Юрий РОГОВ
Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2019 год.
- На АЗС ННК к Дню Победы раздали более 50 тысяч георгиевских лент
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