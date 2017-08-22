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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 24 Августа, 20:15 |
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Евгений МАКАРОВ, директор по стратегическому развитию ГК "Акцент": "Акцент" - региональный бренд федерального масштаба
Дальний Восток, нацеленный на формирование новой экономики, на опережающие темпы роста, в этой теме особенно заинтересован. Находясь рядом с развитыми экономиками стран АТР, нам жизненно необходимо формировать современную конкурентную бизнес-среду. Информационные технологии - ее важнейший элемент.
О том, как информационные технологии помогают бизнесу жить, развиваться и оптимизировать затраты, «Дальневосточный капитал» разговаривал с директором по стратегическому развитию ГК «Акцент» Евгением Макаровым.
- Евгений, мы обсуждаем данную тему в преддверии третьего Восточного экономического форума. В настоящее время нет сомнений в том, что информационные технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни. Какие тенденции вы наблюдаете?
- Информационные технологии действительно стали необходимым условием ведения бизнеса. Сегодня компании могут обойтись без офиса и даже без постоянного штата сотрудников, но не без информационной системы и доступа в интернет. И какой бы кризис ни случился, совсем отказаться от расходов на ИТ уже невозможно - это означало бы полную остановку бизнеса.
- А что происходит с ИТ-бюджетами в этой сфере?
- Кризис научил ИТ-директоров соотносить расходы на ИТ с реальными потребностями бизнеса, объяснять, обосновывать и отстаивать свою позицию, потому что для акционеров и топ-менеджеров выгода от ИТ не всегда очевидна. В условиях, когда свободные деньги закончились, встает вопрос об оптимизации затрат на ИТ-инфраструктуру, в рамках которой необходимо одновременно решить две задачи: обеспечить развитие бизнеса и удержаться в рамках бюджета.
Компания «Акцент» приняла участие в федеральном рейтинге CNews Analytics «Рейтинг крупнейших поставщиков ИТ для транспортных компаний - 2016», в котором заняла 28 место из 40 участников и была единственной компанией с Дальнего Востока. Данный рейтинг отражает рост Ит-бюджетов в транспортной сфере по сравнению с 2016 годом. Это вселяет оптимизм, уверенность на стабилизацию и рост в нашем сегменте рынка.
- Поясните, что вы вкладываете в понятие «оптимизации затрат»?
- Само понятие оптимизации может отличаться в зависимости от отраслевой специфики. ИТ-индустрия сегодня предлагает множество различных подходов и технологий для решения одних и тех же задач, и универсального ответа, что будет оптимальным, просто не существует. В целом, можно ориентироваться на следующие рекомендации: четко определить, что собираемся оптимизировать, изучить лучшие практики, выбрать горизонт оптимизации и масштабирования и действовать. И, самое главное, говоря об оптимизации затрат на ИТ-инфраструктуру, не следует сводить все лишь к сокращению расходов. Важно учитывать и другие аспекты, которые могут оказывать влияние на бизнес, и не только в текущий момент, но и в стратегической перспективе.
- ГК «Акцент», как непосредственный участник рынка, видит сформированные тренды на ближайшую перспективу?
- В настоящее время существует несколько отраслей, которые задают тон развитию ИТ-инфраструктуры в России: производство, транспорт, энергетика - на эти вертикали в совокупности приходится почти 50% общего объема рынка. Следующим по объему инвестиций в этом направлении является государственный сектор, движимый инициативами построения «умных городов». Мы обсуждали с вами идею «smart-city» при подготовке первого Восточного экономического форума в 2015 году. Работая с инновациями, нам просто необходимо понимать, учитывать и развиваться в сторону мировых трендов. Информационные технологии, пожалуй, самый быстроменяющийся и динамичный рынок, на котором достигают успеха компании, имеющие высокий интеллектуальный ресурс, уникальные компетенции (в своем регионе) и высокую степень маневренности. Только это позволяет «оседлать волну» инноваций на высоких скоростях.
- Процитирую слова президента России: «Цифровая экономика - это не отдельная отрасль, по сути это уклад жизни, новая основа для развития системы государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы, всего общества». («Российская газета», https://rg.ru/2017/07/05/putin-sravnil-cifrovuiu-ekonomiku-s-elektrifikaciej.html.) Что у нас на Дальнем Востоке? Насколько наш регион готов к цифровой экономике?
- Мы полностью разделяем такой подход и такую постановку задачи. Более того, мы ощущаем себя частью истории, понимая собственную сопричастность к переходу от пишущей машинки к big data, интернету вещей, умным городам, центрам обработки и системам хранения данных. На протяжении десяти лет ГК «Акцент» не только наблюдает колоссальные изменения в сфере информационных технологий, но и является активным участником этих преобразований. Нами реализованы десятки проектных решений высочайшего уровня сложности, мы сотрудничаем с компаниями из разных секторов рынка: ретейл, логистика, порты, банки, производство, государственные структуры. Это позволяет накапливать «портфель успешных внедрений».
Безусловно, Дальнему Востоку сейчас уделяется особое внимание. Восточный экономический форум стал эффективной площадкой, на которой можно очень предметно увидеть все основные направления развития дальневосточной экономики. Это понимание очень важно для игроков регионального рынка, в том числе в сфере IT. Самое важное, мы видим запрос бизнеса на инновационные решения, которые закладывают прочную основу для развития цифровой экономики в регионе.
- ГК «Акцент» - это уже сложившийся авторитетный участник дальневосточного рынка. Какие направления считаете для себя наиболее перспективными на ближайшие годы? Куда развивается ваша компания?
- В прошлом году мы в ГК «Акцент» особое внимание уделили развитию направления информационной безопасности - это защита информации, персональных данных, защита периметра организации.
Мы можем оказывать весь комплекс услуг в сфере информационной безопасности. Чаще всего работаем с уже существующей у заказчика инфраструктурой и начинаем с IТ-аудита, в результате которого обе стороны получают четкое понимание состояния IT-парка на текущий момент. В своих отчетах мы отражаем слабые и сильные стороны, предлагаем несколько вариантов решения. При этом мы не лоббируем интересы одного из производителей, а предлагаем разные пути, в соответствии с задачами, которые необходимо решить, учитывая финансовые возможности заказчика. И это приносит отличные результаты. Мы всегда на стороне заказчика, ищем оптимальные пути решения бизнес- и IT-задач, предлагаем запускать пилотные проекты, приглашаем консультантов от вендоров.
Важно отметить, что в соответствии с законодательством работа в области информационной безопасности является лицензируемым видом деятельности. Лицензия ФСБ России на работу с шифровальными (криптографическими) средствами у нас была давно, практически с момента основания компании. В настоящий момент мы получили лицензию ФСТЭК России на деятельность по технической защите конфиденциальной информации.
- Есть ли преимущества сотрудничества с местным интегратором для бизнеса, инвестирующего в экономику Дальнего Востока?
- Я убежден, что такие преимущества очевидны. Главные аргументы выбора регионального подрядчика для осуществления IT-проектов - это высочайшая ответственность за выполнение работы (конкуренция на рынке высокая), скорость реагирования на любой запрос сокращена до минимума, «одна точка входа» - заказчик решает свой вопрос одним звонком клиент-менеджеру компании. При этом «Акцент» обеспечивает комплексность подхода к решению любой задачи.
Работа с одним подрядчиком по всему объему работ позволяет совершенно конкретно определить зону ответственности, она уже не размытая, а персонифицированная. Согласитесь, когда в проекте участвует несколько компаний, то при возникновении любого спорного вопроса они нередко перекладывают ответственность друг на друга. Мы придерживаемся иной схемы в работе. «Акцент» готов отвечать за весь проект в целом: подготовка и обсуждение технического задания, проектирование, выбор лучшего решения у производителя, утверждение бюджета и внедрение проекта.
Такой подход оправдывает себя не только с технической точки зрения, но и часто экономически выгоден заказчику. Есть возможности для обсуждения условий проекта, экономики, сроков. ГК «Акцент» занимается инженерной инфраструктурой, IT-инфраструктурой, системами безопасности и сервисным сопровождением всех наших объектов.
- Насколько оптимистично вы настроены сегодня, видите новые ниши для своей компании?
- В России начался рост экономики. Но если в среднем по стране это 0,3%, то на Дальнем Востоке - уже 5%. Это значит, что инвесторы оценивают наш регион как перспективный и смело вкладывают средства в новые производства. По данным из открытых источников, за прошлый год привлечено около триллиона рублей, или $15 млрд. Это непременно приведет к развитию бизнес-среды, производства, повысится уровень сервиса и жизни людей и в Приморском крае, с которым мы связываем свои бизнес-планы.
Да и жизненные планы тоже, наша команда - это высококвалифицированные специалисты, которые настроены работать здесь, на Дальнем Востоке. ГК «Акцент» уделяет большое внимание профессиональному уровню своего персонала, дает возможность расти, реализовывать знания в интересной работе. У нас социально ответственный бизнес, компания в год растет в среднем на 20%, что позволяет молодым специалистам быть востребованными на Дальнем Востоке.
ГК «Акцент» уже десять лет, мы образовались и развиваемся регионально. Это осознанный выбор. И я уверен, что он верный: на Дальнем Востоке все больше возможностей для самореализации.
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