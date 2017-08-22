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25 Августа 2017, 12:48 | Компании

"Аэрофлот" во Владивостоке: 20 лет на высоте

О юбилейных датах "Аэрофлота" на Дальнем Востоке, льготных авиабилетах, "плоских" тарифах и перспективах развития регионального авиасообщения - в интервью директора дальневосточного филиала ПАО "Аэрофлот" Ирины ЛАПИЦКОЙ.

- Ирина Демьяновна, в этом году «Аэрофлот» отмечает ряд знаменательных дат, связанных с историей авиакомпании на Дальнем Востоке. Расскажите о становлении компании в регионе: с какими проблемами приходилось сталкиваться и как их решали?

- Да, этот год для нас богат на юбилеи. В июле мы открыли новый городской офис в Хабаровске, приуроченный к 20-летию начала работы здесь собственного пункта продаж. А в августе помимо профессионального праздника - Дня воздушного флота - мы отметили еще два юбилея: 1 августа - 20 лет со дня выполнения первого регулярного рейса «Аэрофлота» по маршруту Владивосток - Москва - Владивосток, а 25 августа - еще одно двадцатилетие - с момента выполнения первого полета в Петропавловск-Камчатский.

Досье «Дальневосточного капитала»: За 20 лет по маршруту Москва - Владивосток - Москва совершено более 20 тыс. рейсов и перевезено порядка 4,3 млн пассажиров, по маршруту Москва - Петропавловск-Камчатский - Москва - более 12,5 тыс. рейсов и 2,5 млн пассажиров.

Начинать любое масштабное дело всегда непросто. Были и технические сложности, и нехватка кадров, на все это накладывались и сложные климатические условия, характерные для нашего региона. Большинство процессов выполнялись вручную, был просто немыслимый бумагооборот! Сейчас все автоматизировано по последнему слову техники, штат укомплектован, регулярно специалисты проходят дополнительное обучение. На месте не стоим! Для сравнения, когда мы только начинали - в представительстве во Владивостоке работали 5 человек, сегодня - более 40-ка. И надо отметить, что к профессиональной подготовке специалистов, особенно технических, и условиям их труда в нашей авиакомпании относятся со всей серьезностью, поскольку это является залогом безопасности полетов. За эти годы «Аэрофлот» значительно укрепил свои позиции, во Владивостоке, к примеру, сообщение увеличилось с 7 до 14 рейсов в неделю. Если первоначально в течение года направлением пользовались около ста тысяч пассажиров, то последние пять лет этот показатель приближается к полумиллиону.

- С расширением сферы влияния «Аэрофлота» на Дальнем Востоке увеличивается число отделений вашего филиала в регионах?

- В первую очередь увеличивается степень ответственности: за безопасность перевозок, качество обслуживания пассажиров. Соответственно, мы делаем все, чтобы быть ближе к пассажирам - и в небе, и на земле. Сегодня «Аэрофлот» присутствует в семи из девяти субъектов ДФО, в нем трудятся более сотни специалистов. В составе дальневосточного филиала, который базируется во Владивостоке, отделения в Хабаровске, Якутске, Южно-Сахалинске, Благовещенске, Петропавловске-Камчатском и Магадане. Это позволяет более эффективно и оперативно решать производственные вопросы, прежде всего связанные с географической удаленностью и временной разницей Дальнего Востока и Москвы.

- Какие задачи стоят сегодня перед дальневосточным филиалом авиакомпании?

- Это безопасность полетов, качественная работа с клиентами на земле и хорошие производственные показатели в регионе. Наши представители работают в каждом аэропорту Дальнего Востока, куда летает «Аэрофлот», встречают и провожают рейсы, добиваясь четкого соблюдения всех норм и правил в отношении пассажиров.

- Государство ставит в число приоритетов развитие Дальнего Востока, и в связи с этим особое значение уделяется обеспечению надежного авиасообщения с центральной частью страны. Как решает эту задачу «Аэрофлот» - главный российский авиаперевозчик?

- Бесперебойное авиасообщение дальневосточных регионов и европейской части страны - это не только часть стратегических планов компании, но и социальная ответственность. Мы делаем все, чтобы дальневосточники не чувствовали себя оторванными от «большой земли». Итоги нашей работы в цифрах. Всего с января по июнь включительно наша компания перевезла более 643 тыс. жителей Дальнего Востока.

Традиционно чаще всего летают самолетами «Аэрофлота» пассажиры из Владивостока: более 206 тыс. человек (на направлении туда-обратно). Из Хабаровска - 164 тыс., из Южно-Сахалинска - почти 119 тыс., и из Петропавловска-Камчатского - 106 тыс.

С прошлого года увеличилось число рейсов на самых востребованных направлениях: Москва - Владивосток, Москва - Хабаровск, Москва - Южно-Сахалинск, Москва - Петропавловск-Камчатский, Москва - Магадан. Рейсы выполняются дочерней авиакомпанией «Россия». К сожалению, пока возможности «Аэрофлота» по увеличению дальневосточных рейсов ограничены парком самолетов, но мы ведем работу в этом направлении.

Чтобы закрыть транспортные потребности региона, необходимо участие нескольких перевозчиков, однако на дальневосточный рынок новые игроки идут не очень активно, как минимум в силу технических и климатических сложностей. Привлекать другие компании могли бы местные администрации, в частности через программу субсидирования перевозок из региональных бюджетов на равных открытых условиях. Это позволит сделать перевозки коммерчески выгодными для всех авиакомпаний.

- С апреля 2015 года «Аэрофлот» ввел «плоские тарифы» на перелеты из Москвы во Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, с этого года к ним присоединился Магадан. Насколько оправдала себя эта практика?

- Во многом именно благодаря «плоским тарифам» мы смогли увеличить пассажиропоток во все ключевые пункты ДФО. Хочу особо подчеркнуть, что их введение - это некоммерческая акция, поскольку авиабилеты ниже себестоимости. В этом случае компания руководствовалась исключительно принципами социальной ответственности.

Досье «Дальневосточного капитала»: «Плоские тарифы», установленные по инициативе руководства «Аэрофлота», - это единые тарифы с фиксированной ценой, которая не зависит от даты приобретения и не имеет возрастных ограничений. Они действуют в течение года на всех собственных рейсах «Аэрофлота» без сезонных колебаний. Стоимость по маршруту в оба конца - 22 000 рублей.

- А субсидии для дальневосточников сохранены?

- Да, конечно. В рамках госпрограммы обеспечения доступности воздушных перевозок для жителей РФ действуют субсидируемые тарифы, причем не только в нашей авиакомпании. Воспользоваться льготным авиабилетом с Дальнего Востока в европейскую часть России и в обратном направлении в экономклассе могут граждане России в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет (для женщин - свыше 55 лет), инвалиды первой группы, а также сопровождающие инвалида первой группы и ребенка-инвалида. Программа работает с первого апреля и до 31 октября. Стоимость такого перелета, например, из Владивостока в Москву и обратно составляет около 15 000 рублей.

- Как складывается ситуация на местных авиамаршрутах?

- Сегмент региональных перевозок обеспечивает авиакомпания «Аврора», входящая в группу «Аэрофлот». Она была создана в конце 2013-го и за три года работы вошла в десятку крупнейших авиакомпаний России. По итогам первого полугодия 2017 года «Аврора» увеличила перевозки на 13%, перевезя около 700 тыс. пассажиров.

- Местные маршруты приемлемы по цене, но перелеты в западные регионы страны все-таки очень дороги. Собирается ли компания вводить какие-то дополнительные льготы в ближайшем будущем?

- Опыт показывает: все, кто заранее планирует путешествие (а таких людей сегодня большинство!), могут приобрести билеты по более чем доступной цене. Когда мы объявляем начало действия «плоских тарифов», в наших офисах просто бум продаж, и мы делаем все, чтобы быстро и качественно обслужить наших будущих пассажиров.

Естественно, билеты «Аэрофлота» в экономкласс в высокий сезон раскупаются исключительно быстро. И в продаже за несколько дней до вылета остаются преимущественно билеты либо бизнес-класса, либо класса комфорт. Но не будем забывать, что в отличие от массовых экономкласса ценообразование на такие билеты носит совершенно иной характер.

- На Дальнем Востоке заметно прибавилось туристов из стран АТР, растет пассажиропоток между городами ДФО. Как «Аэрофлот» вписывается в новые реалии?

- Мы внимательно отслеживаем все тенденции и целенаправленно работаем на этом направлении: расширяем сотрудничество с ведущими перевозчиками стран АТР, открываем новые рейсы и маршруты между городами Дальнего Востока, делаем удобными стыковки рейсов.

В марте «Аврора» открыла прямое регулярное сообщение по маршруту Владивосток - Комсомольск-на-Амуре, был введен рейс в Токио. В расписании «Авроры» - рейсы в Сеул, Пусан, Далянь, Харбин и ряд других азиатских городов, что обеспечивает не только возможность активно путешествовать по АТР, но и удобные стыковки при планировании путешествий в страны Европы, Ближнего Востока и Северной Америки.

- И теперь к вопросу, который активно обсуждается, поскольку волнует практически всех авиапутешественников: об отмене бесплатного багажа. Президент России подписал закон, предусматривающий право авиакомпаний исключать норму о бесплатном провозе багажа при невозвратном авиабилете. Поддерживает ли «Аэрофлот» эту идею? Как это скажется на стоимости билетов?

- Мы полагаем, что новый закон отвечает интересам пассажиров, летающих без багажа, поскольку позволит покупать авиабилеты за меньшую цену. Даст право выбирать и платить за услуги, которые ему действительно нужны. Важно подчеркнуть, что билеты по безбагажному тарифу будут альтернативой, а не заменой обычным билетам.

- В сентябре Владивосток вновь встречает Восточный экономический форум. Планирует ли «Аэрофлот» «выстроить» воздушный мост для участников ВЭФ-2017?

- «Аэрофлот» является официальным авиаперевозчиком Восточного экономического форума. Специально для делегатов ВЭФ было забронировано порядка 1500 билетов на рейсы по маршруту Москва - Владивосток - Москва. 

Юрий РОГОВ.

Журнал "Дальневосточный капитал", август, 2017 год. 

Теги: тарифы  Аэрофлот  ВЭФ 


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