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Четверг| 26 Июля, 11:34 |
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Hyundai построит завод минудобрений в Приморье
Как сообщила пресс-служба администрации Находкинского городского округа, руководители подразделений гражданского строительства и экологии Hyundai Engineering обсудили со специалистами городской администрации место возведения временного городка для рабочих, инженеров и менеджеров, а также наметили план мероприятий по подключению проектируемого квартала на 1,5 тыс. человек к коммунальным сетям микрорайона Врангель.
По словам заместителя главы администрации Находки Сергея CТРОЕВА, приведенным в сообщении, для реализации инвестиционного проекта «Завод минеральных удобрений» в соответствии с генеральным планом развития городского округа в Находке отведена территория площадью более 600 га. Предполагается, что в пиковый период строительства на объекте будет задействовано до 12 тыс. человек.
Помимо этого, проект включает реконструкцию существующих инженерных коммуникаций, строительство морского терминала и обширной социальной инфраструктуры. В частности, в микрорайоне Врангель будет возведен современный жилмассив на 10 тыс. человек с учреждениями образования и здравоохранения.
Ранее сообщалось, что проект по строительству завода минеральных удобрений реализует ЗАО «Национальная химическая группа» (НХГ), принадлежащее структурам Аркадия РОТЕНБЕРГА.
В сентябре этого года гендиректор «Национальной химической группы» Николай САБИТОВ сообщал, что компания уже в течение нескольких месяцев может начать строительство завода.
Стоимость строительства первой очереди комплекса, включая объекты внешней инфраструктуры, составляет 240 млрд рублей. Мощность первой очереди завода составит 1 млн тонн аммиака, 2 млн тонн карбамида и 1 млн тонн метанола в год.
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