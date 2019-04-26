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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 30 Апреля, 14:17 |
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Donalink Ltd прописался на Русском
Структуры г-на Мельниченко контролируют «Сибирскую угольную энергетическую компанию» (СУЭК), «Сибирскую генерирующую компанию» (СГК), «ЕвроХим» и «Енисейскую ТГК», а на Donalink до недавнего времени была записана доля в ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК, входит в группу «РусГидро»).
Минвостокразвития отмечает, что Donalink планирует продолжать текущую инвестиционную деятельность и развивать хозяйственное присутствие на Дальнем Востоке, при этом сохраняя его и на международных рынках. Как это предусмотрено законодательством, в связи с редомициляцией резидент САР принял на себя обязательства в течение полугода осуществить инвестиции в форме капитальных вложений в размере не менее 50 млн рублей.
Досье "Дальневосточного капитала": Президент РФ Владимир ПУТИН 6 августа 2018 года подписал пакет законов о создании специальных административных районов на островах Русский (Приморье) и Октябрьский (Калининградская область). Основная цель создания нового механизма - деофшоризация зарубежных холдингов, подконтрольных гражданам РФ и владеющих активами в России, в том числе - в качестве антисанкционной меры.
Как сообщал ранее «Дальневосточный капитал», первым резидентом САР на острове Русском стала компания совладельца банка «Восточный» Артема АВЕТИСЯНА. В сентябре 2018 года АО «Корпорация развития Дальнего Востока» зарегистрировало в качестве резидента международную компанию «Финвижн Холдингс» (полностью принадлежит г-ну Аветисяну). В то же время олигарх Олег ДЕРИПАСКА сделал выбор в пользу Калининграда - холдинговая компания En+, контролирующая «РусАл» и «ЕвроСибЭнерго» планирует перейти в САР на острове Октябрьский.
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