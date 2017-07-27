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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 03 Августа, 20:09 |
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В конце 2018 года в Приморье появится новый морской терминал
Резидент Свободного порта Владивосток ООО «Восток ЛПГ» планирует к концу 2018 года завершить в Приморье строительство морского терминала и инфраструктуры для поставок сжиженного углеводородного газа в Японию, Южную Корею и Китай, сообщил во время II Восточного нефтегазового форума во Владивостоке гендиректор ООО Евгений Панин.
«Сейчас мы занимаемся проектированием. Проект сегодня находится, так скажем, близко к рабочей документации. Я надеюсь, что к концу этого года - в начале 2018 года мы пройдем госэкспертизу. В следующем году мы планируем вести строительство. Запуск - в конце 2018 года или в начале 2019 года. Все зависит от поставок оборудования», - сказал Евгений Панин.
Проектная мощность предприятия составит 1 млн тонн продукции в год с потенциалом для расширения. В качестве поставщиков рассматриваются предприятия «Сибура» и «Роснефти». Терминал разместится в бухте Перевозной Приморского края. Выбранный участок под строительство терминала уже имеет подъездные железнодорожные пути, что облегчает реализацию проекта.
Напомним, ООО «Восток ЛПГ» получило статус резидента Свободного порта Владивосток в июне прошлого года.
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