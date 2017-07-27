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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 03 Августа, 20:09 |
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Директором филиала АК "АЛРОСА" во Владивостоке назначен Алексей Иванов
Как следует из информации, размещенной на сайте компании, Алексей Иванов имеет большой опыт работы в алмазном бизнесе. В разные годы возглавлял компанию «Аркос Даймондс Израиль Лтд» и представительство АК «АЛРОСА» в Израиле. До этого работал в управлении безопасности АК «АЛРОСА» в г. Мирном и в аппарате управления АК «АЛРОСА» в г. Москве, занимал должность помощника президента АК «Алмазы России - Саха». В последние годы являлся руководителем секретариата заместителя председателя Совета Федерации и помощником члена Совета Федерации РФ Вячеслава ШТЫРОВА.
Помимо увеличения продаж АЛРОСА, филиал займется развитием регионального присутствия АЛРОСА и расширением сотрудничества с клиентами из стран АТР, в первую очередь Китая, Японии, Сингапура и др. Также филиал отвечает за поиск потенциальных партнеров и инвесторов для создания производственных мощностей по использованию технических алмазов, производству оборудования для алмазогранильной отрасли.
Досье «Дальневосточного капитала»: Филиал АЛРОСА в г. Владивостоке был создан в 2016 году по решению наблюдательного совета компании для развития Евразийского алмазного центра на территории Свободного порта Владивосток. Первые продажи алмазов на площадке ЕАЦ были проведены филиалом в августе-сентябре прошлого года. С января по май текущего года объем продаж составил $21,6 млн. Планируется, что до конца года эта цифра составит не менее $70 млн.
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