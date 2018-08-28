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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 25 Сентября, 21:42 |
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Volga Group дотекла до приморского Суходола
Проектная мощность терминала составит 20 млн тонн угля в год. Терминал предназначен для экспорта угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона: Корею, Индию, Китай, Японию. Начало строительства запланировано на июль-сентябрь 2014 года. Ввод в эксплуатацию первой очереди мощностью до 6 млн тонн в год намечен на июль 2017 года. Строительство второй и третьей очередей для доведения терминала до проектной мощности запланировано на 2019-2021 годы.
«Строительство грузового порта в Приморском крае усилит позиции Volga Group в логистическом сегменте на фоне формирования на Дальнем Востоке стратегического экспортного кластера, ориентированного на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона», - отметил председатель правления Volga Group Хлодвиг РОЙТЕР.
При этом Volga Group будет параллельно строить и угольный терминал в бухте Мучке (Хабаровский край) мощностью 12 млн тонн в год.
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