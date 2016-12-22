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Приморье станет частью российской сети ОРЦ
Приморье станет важнейшим звеном в этой цепочке, как восточные ворота России и транспортный узел. О подробностях проекта рассказал Виктор ЕРУКАЕВ, директор по логистике компании «ОРЦ «Приморье».
- Приморье станет частью межрегиональной сети оптово-распределительных центров для сельхозпродукции, - рассказал Виктор Ерукаев. - Проект государственно-частного партнерства в рамках федеральной программы создает конкретный инструмент для регулирования отрасли в условиях рынка. Общественный, независимый РЦ может работать с 1000-1500 торговыми точками, консолидируя потоки товаров от 150-200 поставщиков и сотен независимых местных производителей сельхозпродукции. Потребителями услуг РЦ могут быть как сетевые магазины, рестораны и кафе, так и неорганизованная розница. И это уже совсем другой уровень логистики и эффективности как для поставщиков, так и для ретейла.
- Получается, в данный момент ретейлеры и поставщики работают неэффективно?
- По факту в торговой точке ежедневно разворачивается нешуточная война между поставщиками и товароведами за место на полке: поставщики всеми силами стараются запихать как можно больше товаров, не обращая внимания на уровень продаж. К тому же затраты «последней мили» со стороны магазинов тоже очень велики: перед одной торговой точкой ежедневно выстраивается очередь из 15-20 поставщиков. А из-за невозможности более или менее точно прогнозировать спрос в каждом магазине, товарные запасы приходится увеличивать, чтобы обеспечить 100%-ю доступность для покупателя. Именно поэтому в Приморье в сетях практически не осталось живого молока, творога, йогурта, срок хранения которых - 5-7 дней, ведь при существующей схеме невозможно держать запас и соблюдать такой маленький срок. Все магазины требуют продукты со сроком хранения от 14 дней.
- Как ОРЦ поможет решить эти проблемы?
- После запуска работы распределительного центра у поставщиков отпадает необходимость развоза своих товаров до каждого магазина, ресторана, кафе. Вся розница и HORECA становятся для них одной крупной торговой сетью со своим РЦ. А поставки товаров на крупную сеть (в нашем случае - на несетевые розницу и HORECA через ОРЦ) более предсказуемы по объемам. Одно дело - прогнозировать продажи каждой торговой точки и точки питания на месяц вперед, а другое дело - прогнозировать совокупные продажи всех участвующих в схеме магазинов, ресторанов и кафе. Более точные прогнозы продаж увеличивают выручку поставщиков за счет сокращения нерасчетного дефицита товаров в продаже и уменьшают затраты на списание товаров (порча и просрочка) за счет сокращения нерасчетного избытка непроданных товаров. Сейчас потери от списания товаров доходят у оптовиков по некоторым группам до 30-40%, поэтому все они закупают товары по минимальному прогнозируемому спросу, что приводит к частой ситуации дефицита товарных позиций в выписке.
- Смогут ли в этой системе найти свое место мелкие фермеры?
- Да, безусловно. У мелких сельхозпроизводителей появляется возможность сохранения выращенной продукции и поставки ее в розничные торговые точки. Без ОРЦ большинство сельхозпроизводителей не может самостоятельно организовать доставку произведенных продуктов до магазинов и кафе. Благодаря отлаженной логистике поставок продуктов в розницу, местные сельхозпроизводители начинают вытеснять с рынка нездоровые продукты питания из соседних стран и дальних регионов России.
В ОРЦ предусмотрены пункты фитосанитарного и ветеринарного контроля, таможенный пункт, точки, где будут оказываться банковские и страховые операции, всего порядка 40 видов услуг. Все операции будут производиться через единую расчетную сеть, что исключает теневые схемы реализации, которые, по оценке Минсельхоза, составляют не менее 20%. ОРЦ станет «единым окном» для сельхозпроизводителей. А потребителю предлагается товар, допущенный центром, гарантированного качества.
- Появление ОРЦ повлияет на цены продуктов для конечного потребителя?
- По нашим прогнозам, цены на продукты питания в регионе снизятся до среднероссийского уровня, а ассортимент значительно увеличится. В продаже появится больше здоровых, свежих, «живых» продуктов местных производителей, улучшится качество жизни в регионе. К тому же сгладится сезонность предложения свежих продуктов питания за счет обмена товарами внутри федеральной сети ОРЦ и за счет укрупнения поставок скоропорта и фреша из южных регионов России и СНГ.
Наталья КОМИССАРОВА.
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