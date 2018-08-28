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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 04 Сентября, 16:09 |
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FESCO теряет контейнеры и наращивает бункеровку
Так, объем интермодальных перевозок составил 107 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера), что на 9% меньше, чем годом ранее. Международные морские перевозки упали на 17%, до 168 тыс. TEU, каботажные - на 4%, до 27 тыс. TEU. Объем железнодорожных контейнерных перевозок сократился на 2,3%, до 144 тыс. TEU.
Перевалка контейнеров ОАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, входит в группу FESCO) упала на 28%, до 175 тыс. TEU.
Досье «Дальневосточного капитала»: Транспортная группа FESCO - один из крупнейших в России собственников и операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом, преимущественно сфокусированным на интермодальных перевозках контейнерных грузов. В настоящее время группе «Сумма» принадлежит 32,5% акций ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, головная компания группы FESCO), GHP Group - 23,8%, TPG - 17,4%, East Capital - 4,9%.
Чистая прибыль группы FESCO по МСФО в январе - июне 2015 года составила 535 млн рублей против 669 млн рублей чистого убытка годом ранее, говорится в отчете ДВМП. Выручка выросла на 23%, до 22,1 млрд рублей.
Выручка по дивизионам группы выглядит следующим образом. Доходы морского дивизиона составили 1,5 млрд рублей (рост в 2,4 раза), линейно-логистического дивизиона - 12,4 млрд рублей (+16%), железнодорожного - 3 млрд рублей (+7%), портового - 2,3 млрд рублей (-2,6%), от бункеровочной деятельности - 3,9 млрд рублей (рост в 2,6 раза).
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