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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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31 Июля 2013, 23:35 | Компании
Группу FESCO возглавил консультант
К штурвалу FESCO встал консультант, группу возглавил Руслан АЛИХАНОВ из McKinsey. Он сменил на этом посту Юрия ГИЛЬЦА, который работал в FESCO c 2003 года и в том числе готовил сделку по продаже компании. Смена президента вполне логична, ведь у FESCO новые основные владельцы - группа "Сумма", GHP Group и TPG. Руслан Алиханов давно знаком с совладельцем "Суммы" Зиявудином МАГОМЕДОВЫМ и консультировал компанию по развитию Новороссийского порта.
Руслан Алиханов до последнего времени был партнером McKinsey & Company. Родился в 1976 году. Имеет юридическое и финансовое образование. Работал руководителем по стратегическому развитию в компании Dell, руководителем проектов во Всемирном банке. В московском отделении McKinsey работал в 2001-2012 годах.
Юрий Гильц был президентом FESCO с мая 2012 года, но в целом на руководящих должностях в группе работал с 2003 года, в частности курировал в должности вице-президента экономику и финансы. Господин Гильц из команды прежнего основного владельца FESCO Сергея Генералова. Господин Генералов несколько лет сам возглавлял FESCO, а Юрий Гильц стал президентом компании, когда уже активно шли переговоры о ее продаже «Сумме».
Теги: fesco
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