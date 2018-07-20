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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 21 Августа, 18:43 |
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Системный интегратор "Акцент" завершил первую сделку по поставке серверов IBM в лизинг
«Довольно часто, руководствуясь только величиной первоначальных инвестиций, бизнес приобретает те инженерные и IT-решения, которые кажутся ему наиболее приемлемыми по цене, - говорит коммерческий директор системного интегратора «Акцент» Константин ВОРОБЬЕВ. - При этом функциональность, а порой и качество поставляемых решений остаются за скобками процесса оценки. Как следствие, когда сразу, а когда через некоторое время, заказчик сталкивается с резким увеличением совокупной стоимости владения решением (непредвиденные поломки, несовместимость приложений, постоянная техническая поддержка) и несет и косвенные, и прямые, иногда очень даже существенные, убытки. Мы пытаемся объяснять нашим партнерам, как важен баланс между ценой (первоначальной) и качеством. Пытаемся на цифрах доказать, что, как правило, клиент получает ощутимую выгоду именно в результате системного управления капиталовложениями в сфере IT и инженерной инфраструктуры, стремимся помочь ему не только профессионально в процессе выбора, но и с финансированием таких проектов.
Лизинг - одна из таких схем, и мы очень гордимся, что стали пионерами в продвижении этого вида финансового кредитования в очень специфичной и технически сложной сфере».
Надо отметить, что «Акцент» предлагает не только этот, но и иные варианты финансирования поставки оборудования на выгодных условиях, тем самым предоставляя своим партнерам и клиентам свободу в выборе решений.
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