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В Приморье ОАО "Восточный Порт" увеличил прибыль
В ходе собрания акционеры утвердили годовой отчет и бухгалтерский баланс общества за 2012 год, в том числе отчет о прибылях и убытках. За отчетный период чистая прибыль общества возросла на 27% по сравнению с 2011 годом и составила 499,5 млн руб. Выручка от реализации услуг общества составила 2 829,2 млн рублей, что на 21% превышает аналогичный показатель предыдущего отчетного года.
Собранием акционеров было принято решение дивиденды по результатам 2012 года по конвертируемым привилегированным именным бездокументарным акциям и по обыкновенным именным бездокументарным акциям не начислять и не выплачивать.
Прибыль, полученная по итогам работы за 2012 год, распределена следующим образом: в резервный фонд - 24 979 100 рублей; на капитальные вложения - 254 602 900 рублей; на покрытие убытков прошлых лет - 220 млн рублей.
Досье «ДК»: Уставной капитал ОАО «Восточный Порт» составляет 623 млн 605 тыс. рублей. Он разделен на 2 млн 125 тыс. 462 обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 250 рублей и на 368 тыс. 958 конвертируемых именных привилегированных акций номинальной стоимостью 250 рублей. Основной акционер ОАО «Восточный Порт» - «Истерн Стивидоринг Холдингз Лимитед», в его активах - 74,57% акций от уставного капитала, остальными акциями владеют юридические и физические лица - 25,43%.
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