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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Геннадий АЛЕКСЕЕВ, генеральный директор АО "Холдинговая компания "СДС-Уголь": Наличие собственного порта - ключевой вопрос для всех экспортеров
Это один из крупнейших частных проектов, который будет реализован в транспортно-логистической сфере Приморья. Его инициатор - Холдинговая компания «Сибирский Деловой Союз» (ХК «СДС») - оценивает необходимый объем инвестиций в сумму более 35 млрд рублей (без учета обязательств по обслуживанию долга). В Шкотовском муниципальном районе будет создано порядка 800 высокопроизводительных рабочих мест.
Основным грузоотправителем и потребителем услуг порта выступит АО «Холдинговая компания «СДС-Уголь», которое является основным угольным активом «Сибирского Делового Союза» и занимает третье место в России по добыче и экспорту «черного золота».
Необходимо отметить, что «СДС», реализуя проект, существенно инвестирует в железнодорожные пути необщего пользования, которые планируется построить на полное развитие от станции Смоляниново до станции «Порт». Инвестор строит пути электрифицированными, с возможностью приема тяжеловесных составов (до 100 вагонов) с целью максимально интегрировать их в инфраструктуру ОАО «РЖД».
Подобный подход позволит минимизировать нагрузку на ст. Смоляниново при увеличении объемов перевозки и рассматривать указанные пути и станцию как неотъемлемую часть инфраструктуры ОАО «РЖД.
В августе Дальневосточная железная дорога и порт «Суходол» заключили договор о совместной работе. Речь идет об оказании услуг по присоединению путей необщего пользования ООО «Морской порт «Суходол» к инфраструктуре ОАО «РЖД». Сделано это в рамках инвестиционного соглашения, которое ХК «СДС» и ОАО «РЖД» подписали на Петербургском международном экономическом форуме.
О новом проекте «Дальневосточному капиталу» рассказал генеральный директор АО «ХК» СДС-Уголь» Геннадий АЛЕКСЕЕВ.
- Геннадий Федорович, холдинг «СДС-Уголь» пока не очень знаком дальневосточникам. Можете в нескольких цифрах и словах охарактеризовать компанию, которая намерена прописаться в Приморском крае в качестве инициатора строительства нового специализированного порта?
- «СДС-Уголь» является одним из основных активов многоотраслевого холдинга «Сибирский Деловой Союз» и объединяет четыре разреза, две шахты, четыре обогатительные фабрики, ряд сервисных предприятий, расположенных на территории Кемеровской области. В общей сложности, это коллектив численностью 9 тысяч человек. Объем добычи по итогам прошлого года составил более 27 млн тонн угля. Порядка 22 млн тонн было экспортировано в страны Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. При этом у компании есть потенциал увеличения объемов добычи до 40 млн тонн к 2025 году и до 50 млн тонн к 2035 году. Общие запасы превышают 2 млрд тонн, в основном это энергетические угли.
Все эти цифры не только характеризуют масштаб компании - мы третьи в стране и по добыче, и по экспорту, но и во многом объясняют нашу инвестиционную инициативу. В отличие от коллег из тройки лидеров, мы до сих пор не имеем собственного порта. Его строительство отвечает стратегическим планам компании.
Это соответсвует и планам развития Востока России; реализация нашего проекта предусмотрена такими документами стратегического планирования, как Стратегия социально-экономического развития Приморского края, Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта. Он вписывается в транспортную и энергетическую стратегии развития России до 2030 года.
- У порта «Суходол» долгая история. Было время, когда казалось, что его строительство вот-вот начнется, потом все откладывалось на неопределенный срок. Какие «звезды» должны были сойтись, что необходимо было собрать воедино, чтобы проект получил право на жизнь?
- Идея строительства собственного специализированного порта в Приморском крае инвестором рассматривалась давно. Более того, еще пять лет назад этот проект обсуждался на правительственной комиссии по ТЭК, где получил одобрение. Его строительство вошло в перечень поручений по итогам совещания у Председателя Правительства Российской Федерации, которое состоялось в 2012 году.
Но, согласитесь, такой большой проект априори не может быть скороспелым. Нужно было провести, без преувеличения, огромную работу: согласование проекта, прохождение многочисленных экспертиз, получение различных разрешительных документов. Одним из самых сложных моментов было оформление земельных участков, перевод их в промышленную категорию. На сегодняшний день часть земли находится в собственности ООО «Морской порт «Суходол», часть - получена в аренду от Шкотовского муниципального района.
Плюс к этому, инвестору необходимо было время и на то, чтобы еще и еще раз оценить все возможные риски, связанные с финансированием проекта, конъюнктурой рынка. Вопрос ведь идет не только о частном капитале, но и о возможном бюджетном финансировании. Определенные инвестиции будут сделаны ОАО «РЖД», о чем говорится в соглашении госкорпорации и ХК «СДС». Подписано соглашение о взаимодействии с ФГУП «Росморпорт» по созданию объектов федеральной собственности.
Мы продолжительное время совместно работали с государственными органами и корпорациями, пошагово аккуратно выстраивая отношения. Подписанные соглашения основываются на реалистичной модели проекта, в соответствии с которой все стороны могут просчитывать риски и планировать работу на перспективу, ориентируясь на увеличение грузопотока.
В этом смысле, как вы говорите, теперь все сошлось. При том, что предстоит решить еще ряд сложных вопросов, связанных с экспортным направление работы порта (пограничная и таможенная инфраструктура), сегодня можно с уверенностью говорить, что мы переходим от прединвестиционной фазы к практической работе.
- Как известно, основные рынки ХК «СДС-Уголь» - все-таки в Европе (по вашей статистике - 86% всех поставок). Здесь уже давно налажены связи и логистика. Чем продиктована необходимость выхода на азиатские рынки? Вы их уже достаточно хорошо освоили, чтобы инвестировать значительные средства в строительство собственного порта?
- «СДС-Уголь» - компания, ориентированная на экспорт, и наша продукция уже давно присутствует в азиатском регионе - в Китае, Японии, Республике Корея, Вьетнаме - это порядка 11% поставок. Стратегия развития холдинга учитывает тенденции и динамику различных рынков. Мы видим, что спрос в европейских странах в значительной степени стабилизировался, рассчитывать здесь на существенный рост не приходится. Мы намерены расти и развиваться, поэтому само собой напрашивается расширение присутствия на рынках, которые сегодня формируются в странах АТР. Здесь есть новые потребители, и спрос будет только расти.
В сегодняшней действительности наличие собственного порта - ключевой вопрос для всех экспортеров. Российские компании обладают знаниями, навыками, современными технологиями и прилагают усилия для развития собственных производств. Но часто сдерживающим фактором, и в частности, для нашей угольной отрасли тоже, выступает именно проблема доставки продукции до платежеспособных потребителей. Собственный порт открывает для нас возможность выстраивать более эффективную логистику.
- Каким образом будет решаться вопрос финансирования проекта «Суходол»? Рассчитываете ли на федеральную поддержку, льготное финансирование по линии Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ) и проч.?
- Проект объемный, сложный в инвестиционном плане, поэтому он изначально разделен на несколько этапов. Строительство первой и второй очереди должно завершиться к 2021 году, обеспечив 12 млн тонн перевалки. К 2022 году мощности порта будут увеличены еще на 8 млн тонн. Для каждого этапа предусмотрены свои источники финансирования: ХК «СДС» намерен инвестировать порядка 7 млрд рублей собственных средств. Из них около 1,5 млрд рублей уже направлены на предпроектные и проектные работы. Так, уже идет рабочее проектирование ряда портовых объектов, завершены проекты по железнодорожным путям общего и необщего пользования, ПС 220/10кВ, причалам, подъездным дорогам.
Основные средства ХК «СДС» планирует привлечь в банках. Рассчитываем и на интерес к проекту институтов развития, в том числе - Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона.
Воспользуемся мы и преференциями Свободного порта Владивосток, для этого в Приморье зарегистрирована компания ООО «Морской порт «Суходол», которая весной этого года получила статус резидента и подписала инвестиционного соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока (КРДВ).
- Будете ли привлекать в проект сторонних инвесторов в лице других угледобывающих компаний, к примеру?
- Так вопрос пока не стоит. При этом, по нашему бизнес-плану, до 60% перевалки груза обеспечит «СДС-Уголь». Остальные мощности будут доступны другим угледобывающим компаниям. Однако, если возникнут проблемы с входящим потоком, «СДС-Уголь» готов самостоятельно на 100% обеспечить грузовую базу.
- Какие силы планируете привлекать к строительству порта? Привезете своих, кемеровских?
- Прежде всего, мы рассчитываем на приморские компании, которые обладают соответствующими компетенциями, предлагают адекватные цены на услуги и способны выполнять договорные обязательства в четко обозначенный срок. Но, очевидно, что специалистов определенной квалификации будем приглашать и со всей России.
- Какие проблемы и риски могут возникнуть при реализации проекта?
- Вопрос, если хотите, философский. Риски, тем более у такого большого и долгосрочного проекта, всегда есть. Но для того, чтобы их нивелировать, и создается финансовая модель. Существуют инструменты хеджирования, каждый риск защищен своим инструментом. Мы уверенно смотрим в будущее этого проекта, он абсолютно реалистичен и экономически целесообразен, как для нашей компании, так и для Приморского края.
Лариса ЛАРИНА.
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- Геннадий АЛЕКСЕЕВ, генеральный директор АО "Холдинговая компания "СДС-Уголь": Наличие собственного порта - ключевой вопрос для всех экспортеров
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