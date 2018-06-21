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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 13 Июля, 16:33 |
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EKKER на Дальнем Востоке будет работать по-английски
Во-первых, это связано с тем, что компания выходит на ряд проектов регионального и федерального масштаба, управляемых крупными российскими и международными девелоперами, которые предъявляют самые высокие требования к подрядчикам в вопросах соблюдения правил безопасности труда и защиты окружающей среды. А во-вторых, компания стремится даже на простых и малобюджетных проектах пристально следить за соблюдением политики безопасности как своими работниками, так и работниками подрядных и партнерских организаций.
Для этих целей EKKER взаимодействует с Британским советом по безопасности труда и окружающей среды British Safety Council (Великобритания). Эта некоммерческая организация уже более 50 лет является мировым лидером по информационному и консультационному обеспечению компаний из разных сфер в вопросах, связанных с безопасностью труда и защитой окружающей среды. Организация насчитывает несколько тысяч членов из более чем 50 стран. EKKER является членом этой организации с 2011 года, и все это время компания изучала и старалась применять на производстве информацию, полученную из источников британской организации. Однако теперь EKKER принял решение о более тесном взаимодействии с Британским советом для выработки индивидуальных стандартов в области риск-менеджмента, безопасности труда и защиты окружающей среды при проведении производственных работ.
Артем ШКУРО, генеральный директор EKKER:
«На первый взгляд, это может показаться немного странным, мол, зачем российской компании консультации зарубежных организаций, да еще в такой непрофильной сфере, ведь политика ведения бизнеса разная. Я согласен, что политика и подход к реализации проектов в России отличаются от зарубежных. Особенно если говорить о федеральных проектах, выполняемых в нереально сжатые сроки. На таких стройках зачастую и происходят разного рода инциденты, в том числе нарушаются экологические нормы. Но, несмотря на этот стереотип, мы все чаще встречаем у генподрядчиков и заказчиков жесткие требования по соблюдению на их проектах правил охраны труда. Потому что люди и есть основная часть бизнеса.
Посудите сами, при работе на каком-либо проекте у вас пострадал работник. Сразу возникают проблемы с различными органами, перед которыми вы обязаны отчитаться за происшествие. Последствия могут быть для вас более чем тяжелыми, начиная с компенсаций и выплат и заканчивая судебными разбирательствами и уголовным преследованием. К тому же это напрямую повлияет на репутацию вашей компании, потому как СМИ быстро подхватят эту новость и интерпретируют по-своему. Заказчики вряд ли захотят работать с такой компанией, а сотрудники поспешат перейти к более заботливому работодателю. Вот и получается, что, казалось бы, непрофильная сфера вашего бизнеса при отсутствии должного внимания может загубить его.
Тяжело смотреть на то, что происходит сегодня с экологией. А ведь именно мы, люди, губим свою же природу. И все это начинается с брошенной на землю бумажки, бутылки, непогашенной сигареты и пр. Вы спросите, как это относится к бизнесу? Непосредственно! Ведь человек, привыкший бросать непогашенную сигарету на землю, а не в урну, бросит ее на землю и на производстве. Результат, понятно, какой может быть. И это касается многих моментов. Мы сами в первую очередь должны переосмыслить свое отношение к природе и к своему бизнесу, к тому, как он может воздействовать на нее. Ведь сегодня вы маленькая фирма, а завтра – серьезная компания с большим штатом и производством. И если в «малом» возрасте не привить заботу об окружающей среде, то в «большом» этой привычки уже не будет.
При построении различных систем мы стараемся активно использовать оборудование с функцией энергосбережения. С одной стороны, это позволяет оптимизировать затраты производства, с другой – сокращает выбросы вредных веществ в атмосферу».
В EKKER уверены, что внедрение совместно с британскими партнерами политики безопасности труда и защиты окружающей среды поможет компании выйти на более высокий уровень предоставления услуг, позволит работать с более крупными заказчиками на совершенно новых проектах.
EKKER
г. Владивосток, ул. Волховская, 4, тел. 265-22-96, e-mail: info@ekker.pro. www.ekker.pro.
«Дальневосточный капитал».
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