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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 14 Апреля, 23:37 |
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Во Владивостоке появится ограночное производство
«Запуск нового производства на Дальнем Востоке в статусе резидента Свободного порта Владивосток позволяет воспользоваться соответствующими преференциями для развития бизнеса в регионе и открывает серьезные возможности экспорта ограненных бриллиантов в страны АТР», - заявил управляющий директор группы компаний KGK Сандип Котари.
Запуск производства запланирован в 2017 году. Ежемесячно на производстве замкнутого технологического цикла будет обрабатываться до 9 тысяч карат алмазного сырья, закупаемого у компании «АЛРОСА». Индийский инвестор будет пользоваться услугами Евразийского алмазного центра (ЕАЦ), открытого ранее в Свободном порту Владивосток. ЕАЦ окажет содействие «КГК ДВ» в логистике, страховании ценных грузов и сопровождении ограночного производства.
Индийский инвестор за два года планирует построить в Приморье фабрику по огранке бриллиантов. Объем инвестиций в проект составил 496,6 млн рублей. Будет создано до 500 новых рабочих мест.
Технология переработки алмазов в бриллианты и их производство требуют квалифицированного и профессионально подготовленного персонала. Для подготовки квалифицированных рабочих кадров планируется создание специализированного учебного центра совместно с департаментом образования Приморского края и Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.
Наталья КОМИССАРОВА.
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