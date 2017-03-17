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Пятница| 14 Апреля, 23:37 |
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Тридцать домов экономкласса построит "Восточный ЛУЧ"
По словам директора компании Владислава ДАРЬИНСКОГО, в течение десяти лет будет построено 30 жилых домов экономкласса.
«Преференции инвестора свободного порта позволяют существенно снизить издержки при строительстве. Благодаря этому мы готовы предлагать жилье с более низкой стоимостью по сравнению с рынком», - отметил инвестор.
Стоимость квартиры составит 48 тыс. рублей за один квадратный метр. Таким образом, квартира площадью 52 кв. метра будет строить 2,5 млн рублей. Часть квартир отводится для участников программы «Жилье для российской семьи», для которых стоимость квадратного метра составит 35 тыс. рублей.
На территории строительной площадки установлены веб-камеры, участники долевого строительства могут в режиме реального времени через интернет следить за ходом работ с любого устройства. В настоящее время проведены работы по закладке фундамента первого дома и начато возведение его каркаса.
Первые этажи новых зданий полностью предназначаются для нежилых социально значимых помещений. Здесь разместятся детские клубы, медицинские центры, фитнес-залы, спортивные площадки, детские игровые комплексы, магазины и другие социально значимые объекты. На остальных этажах предусмотрена планировка двух- и трехкомнатных квартир. Также предполагается создание открытых и закрытых парковок на придомовой территории жилого комплекса.
Наталья КОМИССАРОВА.
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