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"Йети Парк" займется детской горнолыжной школой
Местом для осуществления проекта выбрана территория вблизи Центра зимнего отдыха «Комета», которая располагает необходимой транспортной и инженерной инфраструктурой. В настоящее время резидент оформляет аренду на участок площадью 2,4 гектара для строительства детской горнолыжной школы. Эта преференция предусмотрена Земельным кодексом для резидентов Свободного порта Владивосток и позволяет получить необходимую площадь без торгов и снизить затраты на реализацию проекта.
«Мы уже подготовили запрос в департамент земельных и имущественных отношений с предложением о размещении детской горнолыжной школы на выбранном участке. Получение статуса резидента свободного порта нам позволит запустить проект в короткие сроки и сделать его более доступным для жителей Владивостока», - рассказал директор ООО «Йети Парк» Александр Сорокин.
В рамках проекта будет приобретено оборудование и проведены работы по строительству необходимых объектов инфраструктуры для круглогодичного функционирования школы, таких как учебные горнолыжные трассы для детей разных возрастов, капитальные и вспомогательные помещения.
Наталья КОМИССАРОВА.
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