|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 14 Апреля, 23:38 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Новый микрорайон в Большом Камне ждет судостроителей
Как заявил Владимир ПУТИН в ходе своего визита в Большой Камень, строительство жилья для профессиональных кадров, которые планируется привлечь к работе на ССК «Звезда» из других регионов страны, - задача первостепенной важности. Именно поэтому сегодня Большой Камень стал местом стройки - один из микрорайонов до конца года пополнится несколькими пятиэтажными домами. Договор на строительство был заключен между ПАО «НК «Роснефть» и ООО «Инвестиционная компания «Восточные ворота».
Уже сегодня в ожидании первых жильцов приветливо распахнул свои двери дом по адресу Приморского Комсомола, 29а. Его «сосед» завершает последние приготовления и уже в июне этого года сможет порадовать судостроителей комфортным и удобным жильем. Совсем скоро в микрорайне начнется строительство третьего дома. До конца года у будущих работников ССК «Звезда» и их семей окажутся в распоряжении 68 квартир: 20 двухкомнатных и 48 однокомнатных.
Как рассказал главный специалист управления персоналом ОАО «ДЦСС» Максим КИРЕНКО, потребность в квалифицированных кадрах ССК «Звезда» очень велика. «На протяжении длительного периода кадровый состав компании не пополнялся, и пять лет назад остро встал вопрос о привлечении молодых специалистов. ДЦСС принял комплекс мер, направленных на активное обновление кадрового состава, и строительство нового жилья является частью этой программы. Поэтому сегодня молодежь в том числе из других регионов все чаще выбирает нашу компанию», - отметил специалист управления персоналом.
Для сотрудников судостроительного комплекса планируется строительство 5,7 тыс. квартир общей площадью 283,5 тыс. кв. м, что позволит обеспечить жильем более 14 тыс. человек. Строительство будет вестись в 2017-2022 гг.
Наталья КОМИССАРОВА. Фото автора.
- "Ратимир": философия успеха
- "Восточный Порт": хронология мегапроекта
- Приморцы получили Бизнес-Премию
- Елена ЯСКЕВИЧ, первый заместитель директора Инвестиционного агентства Приморского края: Мы ориентированы на индивидуальную работу с бизнесом
- Новый микрорайон в Большом Камне ждет судостроителей
- "Йети Парк" займется детской горнолыжной школой
- Тридцать домов экономкласса построит "Восточный ЛУЧ"
- Во Владивостоке появится ограночное производство
- Без вреда для экологии
- Сергей КАЗАКОВ, генеральный директор АНО "Центр развития экспорта Приморского края": В минувшем году создан очень хороший задел на будущее
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.