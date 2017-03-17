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14 Апреля 2017, 11:42 | Проект ДК | Адреса инвестиций. Приморский край

Елена ЯСКЕВИЧ, первый заместитель директора Инвестиционного агентства Приморского края: Мы ориентированы на индивидуальную работу с бизнесом

Привлечение инвесторов - важнейшая задача, стоящая перед руководством Приморского края. Одна из ведущих ролей в этом принадлежит Инвестиционному агентству Приморского края, которое сотрудничает с инвесторами - от знакомства с правилами ведения бизнеса в регионе до сопровождения проектов и решения организационных вопросов по принципу "одного окна".

О задачах, стоящих перед регионом, и работе Инвестиционного агентства «ДК» рассказала первый заместитель директора Инвестиционного агентства Приморского края Елена ЯСКЕВИЧ.

- Елена Викторовна, каждый субъект Федерации озабочен хорошими показателями в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Что для этого делается в Приморском крае?

- Рейтинг - эффективный инструмент, он позволяет оценивать усилия региональных властей по формированию благоприятной среды для ведения бизнеса, отслеживать, как меняется ситуация. Непосредственной оценкой на основе опроса предпринимателей и экспертов региона, а также на основе статистических данных занимается АНО «Агентство стратегических инициатив» (АСИ).

Чтобы занять достойное положение в рейтинге, руководство регионов должно обеспечить выполнение методологии рейтинга, которая сегодня включает в себя 45 показателей, сгруппированных в 17 факторов по 4 направлениям: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, а также поддержка малого предпринимательства.

С практической точки зрения необходимо организовать системную работу по изменению делового климата в регионах и обеспечить как можно более комфортные условия для развития бизнеса. Стоит отметить, что это объемная, комплексная работа, которая в том числе предполагает постоянный обмен информацией и идеями с бизнесом и экспертным сообществом.

В Приморском крае работа по формированию положительного инвестиционного климата ведется по проектному принципу. В крае разработана и утверждена программа «Повышение инвестиционной привлекательности Приморского края в формате внедрения лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ», которая в прошлом году включала 7 проектов: «Предпринимательство и инвестиции», «Строительство», «Энергетика», «Земельные ресурсы и недвижимость», «Трудовые ресурсы и образование», «Транспорт», «IT-инфраструктура».

Сформирована организационная структура программы. Ее заказчиком является губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, для которого повышение инвестиционной привлекательности региона - одна из основных задач. Курирует программу первый вице-губернатор Василий УСОЛЬЦЕВ. Для каждого проекта создана команда, участники которой работают в разных структурах, организациях и департаментах Приморского края. Создан Центральный проектный офис, осуществляющий методическую поддержку команды программы.

В этой работе Инвестиционное агентство выступает в качестве функционального проектного офиса: мы координируем деятельность руководителей проектов, обеспечиваем взаимодействие с представителями АСИ, бизнеса и иными экспертами, а также проводим мониторинг реализации проектов программы, взаимодействуем со СМИ. И эта связующая функция особенно важна, поскольку успех можно обеспечить только общими усилиями: есть цель, есть пути ее достижения, у каждого своя роль и своя ответственность, но вместе мы должны выступать слаженным оркестром.

- В 2017 году формат работы был несколько изменен?

- Да, с этого года вступило в силу распоряжение правительства РФ №147-р о внедрении целевых моделей для упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов. Таких моделей всего 12. Они определяют нормативные сроки и показатели по каждому из направлений деятельности. Все эти показатели и требования выстроены системно для того, чтобы все направления инвестиционного климата развивать комплексно и целенаправленно. На текущий момент мы переформатировали работу программы. Теперь у нас не семь, а уже 10 проектов: добавились «Предпринимательство» и «Инвестиции», проект «Контрольно-надзорная деятельность» и проект «ЖКХ». При разработке дорожных карт проектов мы интегрировали показатели национального рейтинга и требования целевых моделей.

Мы провели большую аналитическую работу, в результате которой стали понятны все разрывы между реальным состоянием того или иного фактора, формирующего инвестиционную привлекательность Приморья, и его требуемым состоянием. Все дорожные карты выстроены исходя из необходимости ликвидации этих разрывов. С дорожными картами проектов можно ознакомиться на Инвестиционном портале Приморского края: https://invest.primorsky.ru/

Однако работа в рамках целевых моделей будет оцениваться уже в следующем году во время инвестиционного форума в Санкт-Петербурге. Вся информация о целевых моделях прозрачна и выставлена в системе «Регион ID», созданной АСИ. Все проекты, разработанные в соответствии с моделями, внесены в информационную систему «ГИС - проектное управление», которую курирует департамент проектного управления края.

- Какие результаты работы, на ваш взгляд, можно считать наиболее ощутимыми для бизнеса по итогам 2016 года? Чем их можно измерить?

- Работа проделана большая, хотя она бесконечна, жизнь будет ставить все новые задачи. К примеру, в рамках проекта «Земельные ресурсы и недвижимость» нам удалось улучшить ситуацию с постановкой на кадастровый учет земельных участков и регистрацией прав собственности на них. Для этого необходимо было добиться максимальной продуктивности в межведомственном взаимодействии всех уровней власти и обеспечить информирование получателей государственных услуг о новых современных формах их предоставления.

Есть заметные подвижки и в плане перевода услуг для предпринимателей в электронный режим. Так, при всероссийской норме охвата регионов сетью МФЦ в 90%, в Приморье мы достигли 96%. Кроме того, удалось снизить долю ошибок персонала МФЦ с 25% до 5%, и это еще не предел. Удалось сократить сроки и в процедуре лицензирования отдельных видов предпринимательской деятельности. Например, сроки по лицензированию пассажирских перевозок были сокращены с 45 до 40 дней; сроки предоставления государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности сокращены до 30 рабочих дней, против регламентированного срока в 45 рабочих дней; средний срок предоставления лицензии на медицинскую деятельность составляет 30 дней (при целевом значении 35 дней).

Все это большой прогресс, но команды проектов программы продолжают продвигаться вперед.

- Какие задачи, помимо работы в проектной команде, стоят перед Инвестиционным агентством?

- Агентство изначально создавалось для привлечения инвестиций в Приморский край, снижения административных барьеров, формирования и продвижения делового инвестиционного имиджа Приморского края. Мы ориентированы на индивидуальную работу с бизнесом, который смотрит на наш регион как на территорию, где можно и нужно создавать производства. Есть проект, мы должны помочь «привязать» его к местности, оказать всяческую административную поддержку, раскрыть перед предпринимателем все возможности финансовой поддержки, оказать содействие в подготовке документов для ее получения.

Сегодня на сопровождении агентства более 160 инвестпроектов. Они находятся на разных стадиях. Какие-то уже перешли на эксплуатационную и инвестиционную - их немногим более 40, какие-то - на стадии переговоров с инвестором. Стоит отметить, что все проекты находятся в свободном доступе на портале Агентства. Сформированный перечень - это своего рода «инвестиционный бутик», содержащий характеристики проектов. За годы работы у нас накопилась огромная база деловых контактов: одна из наших задач - обеспечить взаимодействие предпринимателей, которые могут быть заинтересованы в совместной деятельности, друг с другом.

- Каков объем уже привлеченных в регион инвестиций?

- С нашим участием в Приморский край только в 2015 году было привлечено более 25 млрд рублей, это 22,2% от общего объема инвестиций в основной капитал.

Одной из самых продуктивных площадок для взаимодействия власти, бизнеса, экспертов стал Восточный экономический форум. На ВЭФ становится видно, как мы работаем в течение года. Так, с нашим участием в ходе первого ВЭФ было подписано инвестиционных соглашений на 2,2 млрд. Уже во время второго форума этот результат достиг 75 млрд рублей - это более 30 соглашений.

- Кто основной зарубежный инвестиционный партнер Приморья?

- На текущий момент это Китайская Народная Республика. С бизнесом этой страны у нас идет активный деловой обмен. К примеру, в 2016 году мы провели грандиозное по количеству установленных деловых контактов мероприятие - «Дни провинции Хэйлунцзян в Приморье», в котором приняли участие более 150 компаний из Китая и около 200 - из Приморья. Высокий взаимный интерес подтвердился суммой, на которую были заключены коммерческие соглашения, - более 10 млрд рублей.

- Каким компаниям больше внимания - иногородним или своим, приморским?

- И те, и другие нам одинаково дороги. Если говорить о региональном бизнесе, то мы не просто готовы его поддержать, но и выступаем в качестве связующего звена: наша основная задача - прислушиваться к бизнесу и доносить его предложения до органов власти, муниципалитетов. Мы большое внимание уделяем информированию предпринимателей о существующих в регионе и стране программах государственной поддержки. Таких возможностей огромное множество, но бизнес чаще всего о них не знает.

Как только к нам на сопровождение поступает инвестиционный проект, мы назначаем для него отдельного менеджера. Кроме того, в работу включаются наши высококвалифицированные специалисты в сфере юриспруденции, маркетинга. Все это делается для того, чтобы потенциальные инвесторы региона были уверены в главном: Приморье заинтересовано в их деятельности и инвестор в нашем регионе защищен.

Для продвижения инвестиционных возможностей Приморского края за пределами региона, в том числе за рубежом, мы активно участвуем в конгрессно-выставочной деятельности. В процессе деловых мероприятий заключаются коммерческие соглашения, налаживаются полезные связи.

Последний пример, в марте вместе с делегацией бизнесменов Приморья мы приняли участие в Партнериате, который ежегодно проводится в Санкт-Петербурге. В ходе общения мы представляли широкий круг приморских компаний, которые не приехали на форум, но доверили нам презентовать их проекты. Мы вместе с ними ведем поиск партнеров для развития бизнеса в нашем регионе. Что лестно - нашу деятельность в этой сфере высоко оценивает бизнес-сообщество региона. 

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.

Журнал "Дальневосточный капитал", апрель, 2017 год. 

 

Теги: инвестиции 


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