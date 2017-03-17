Приморцы получили Бизнес-Премию

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 14 Апреля, 23:38 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 56 р.
1 EUR 59 р.
100 JPY 5100 р.
10 CNY 810 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Инвесторы оценили агропром
свежий номер
Дальневосточный капитал № 4, 2017

Регион сегодня
13.04 |
В AZIMUT Отель Владивосток состоится "Русское застолье"
13.04 |
Сбербанк и Google предлагают предпринимателям Хабаровского края пройти бесплатно программу "Бизнес класс"
13.04 |
Сверхнормативное количество вагонов в адрес сахалинских получателей скопилось на ДВЖД
12.04 |
Развитие транзитного туризма в Приморье обсудят на Тихоокеанском туристском форуме-2017
12.04 |
Главной темой выставок в Благовещенске и Хэйхэ станет "Экология"
статьи раздела
Компании
17 Марта 2017, 12:00
ПАО ААК "ПРОГРЕСС": уверенный взгляд в будущее 2016 год для Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" им. Н. И. Сазыкина (входит в холдинг "Вертолеты России") стал не только юбилейным - предприятие отметило свое 80-летие, - но и во многом прорывным. В небо над Арсеньевом впервые были подняты опытные образцы нового гражданского вертолета Ка-62 и экспортного варианта вертолета Ка-52. Эти события ознаменовали новую эпоху в истории развития предприятия и определили вектор его дальнейшего развития. О достижениях и перспективах приморских авиастроителей "Дальневосточному капиталу" рассказал управляющий директор Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" им. Н. И. Сазыкина Юрий ДЕНИСЕНКО.
статьи раздела
Финансы
17 Марта 2017, 10:40
На Дальнем Востоке банковское сообщество позитивно настроено в области ВЭФ В банковском секторе в целом по стране отмечаются спад объемов операций по внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и сокращение количества участников. Статистика свидетельствует, что годы экономической нестабильности - особенно вторая половина 2014-го и 2015-й - практически приблизили эту сферу деятельности к показателям 2004 года.
статьи раздела
Финансы
17 Марта 2017, 10:25
На Дальнем Востоке страховой рынок меняет игроков По экспертным оценкам, рынок страхования в прошлом году показал относительно стабильную динамику и в этом году продолжит рост. На Дальнем Востоке страховщики увеличили сборы, согласно данным статистики Банка России за 9 месяцев, с 16,7 млрд руб. в 2015 году до 20,1 млрд руб. в 2016-м. Выросли здесь за этот период и выплаты - с 6,8 млрд руб. до 8,1 млрд руб.
статьи раздела
Рынки
17 Марта 2017, 10:05
Новые угольные проекты в зоне риска На фоне нестабильной конъюнктуры рынка угля дальневосточные угледобывающие проекты попадают в зону риска.
статьи раздела
Партнеры
17 Марта 2017, 09:50
Предупрежден, значит вооружен Сегодня руководители бизнеса сосредоточены в основном на решении насущных проблем, а не на модернизации и развитии ИТ-инфраструктуры, поскольку для них подобные проекты представляются долгосрочными и в целом малоэффективными. Отказаться полностью от ИТ в кризис нельзя: это бы означало полную остановку бизнес-процессов. Структура корпоративных ИТ-систем постоянно усложняется: компании строят и арендуют ЦОДы, приложения требуют большого объема данных и ресурсов для вычислений, в инфраструктуру проникают социальные сети и мобильность. Одновременно с этим любая организация сталкивается с задачей защиты информации, безопасного обмена и хранения данных.
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Проект ДК
14 Апреля 2017, 12:48 | Проект ДК | Адреса инвестиций. Приморский край

Приморцы получили Бизнес-Премию

5 апреля подведены итоги XIII Бизнес-Премии Приморского края

Во Владивостоке в бизнес-центре «Хендэ» состоялась торжественная церемония награждения победителей и лауреатов Краевой Бизнес-Премии «Компания года и Менеджер года» по итогам 2016 года.

Мероприятие состоялось уже в тринадцатый раз и собрало руководителей ведущих компаний Приморского края, бизнес-сообщество, экспертов, представителей СМИ. Напомним, Краевая Бизнес-Премия проводится администрацией Приморского края и Издательской компанией «Золотой Рог» и является знаковым событием деловой жизни и индикатором открытости приморской экономики. Она вносит весомый вклад в повышение инвестиционной привлекательности региона.


 

Председатель экспертного совета Александр КОСТЕНКО всегда на страже объективности.

Главный смысл Бизнес-Премии - создать положительный имидж бизнеса в глазах жителей края. Показать его роль в развитии и процветании территории. Объективности рейтинга способствуют эксперты, в этом году их было 51, и они как никогда были активны. Критерием для них стали не только экономические успехи, но и вклад компаний в формирование современного бизнес-лица Приморья. Все годы возглавляет экспертный совет Александр КОСТЕНКО. Традиционно в голосовании активное участие принимали и жители Приморского края, и их мнение не всегда совпадало с экспертным. Что и придает Бизнес-Премии общественное звучание.


 

Вице-губернатор Василий УСОЛЬЦЕВ и сам когда-то участвовал в Бизнес-Премии как предприниматель.

- Считаем, что проведение таких мероприятий является очень важным элементом в работе по созданию комфортных условий для развития бизнеса, что является одним из ключевых направлений деятельности администрации Приморского края, - обратился к бизнес-сообществу председатель организационного комитета Бизнес-Премии Василий УСОЛЬЦЕВ.

Важно, что партнером Бизнес-Премии стало региональное отделение Российского союза промышленников и предпринимателей - Конгресс промышленников и предпринимателей «Приморье». Бизнесмены все громче поднимают свой голос в обществе. Как выяснилось, для этого не обязательно идти самим во власть или покупать политиков. Влиять на власть можно через свои общественные организации. Открытость и сотрудничество с властью и обществом - главные ориентиры РСПП.


 

Партнеры готовы поддерживать инициативу ИК «Золотой Рог» и впредь.

Надежным партнером Бизнес-Премии уже второй год является Дальневосточный банк. Надежность и безопасность - и вовсе являются профессией второго партнера - Холдинга безопасности «Альфа». А вот компания «Акцент» поддерживает инициативу издательской компании «Золотой Рог» уже семь лет подряд. Логотип «Акцента» на сайте Премии стал чуть ли не атрибутом конкурса. Год от года сама инжиниринговая компания растет. Как и спрос на ее инновационные технологии.


 

Юрий ДЕНИСЕНКО – «Менеджер года в Приморском крае – 2016».

 


 

«Ратимир» – «Компания года в Приморском крае-2016».

 


 

Елена БАРКОВА – главный «мотор» Бизнес-Премии.

 

По правилам партнеры Премии не имеют права выйти в финал, они, по существу, финансируют победу других. Намерены помочь формированию деловой среды менеджеры, кстати дальневосточники, самой молодой среди российских мобильных операторов компании «Теле2». Укреплять и обновлять хорошие традиции регионального бизнеса готовы в коллегии адвокатов «Право». Желание поддержать деловой микроклимат в Приморье движет и информационными партнерами. В их рядах - самые рейтинговые медиаструктуры Приморья: ВГТРК «Россия один», «ОТВ Прим», «Телемикс» смотрит все Приморье. Премия прочно прописалась в лентах информационных агентств и на страницах муниципальных газет.

По традиции итоги голосования в финале хранятся в секрете вплоть до церемонии. Здесь и стали известны имена победителей. «Компанией года Приморского края - 2016» стало ООО «Ратимир», отмечающее в этом году 20-летие и буквально вырвавшее пальму первенства у компаний - лауреатов этой номинации. Среди них приморский филиал авиакомпании «Аврора», который взял на обслуживание местную авиацию и соединил Владивосток с отдаленной приморской глубинкой. «ДНС-Приморье», которое вдохнуло ветер перемен в ретейл и деловую жизнь Приморья своими новыми проектами. Удачным был 2016 год для рыбаков. Но только одна рыболовецкая компания добралась до финала - акционерное общество «Южморрыбфлот» из группы компаний «Доброфлот».

Самое главное ожидание участников церемонии - кого же эксперты и жители края признают «Менеджером года - 2016». В четверке лидеров наибольшее количество голосов было отдано управляющему директору арсеньевской авиакомпании «Прогресс» Юрию ДЕНИСЕНКО. Хотя и его соперники в этой номинации - очень уважаемые в Приморье руководители компаний, чей вклад в экономику велик, а авторитет - высок. Лауреатами здесь стали президент ООО «ДНС групп» Дмитрий АЛЕКСЕЕВ, генеральный директор «Ремонтно-строительной компании «КФК» Владимир КАСПИН, директор паназиатского ресторана «Зума» Илья СУХИХ.

Заметим, что в приморском бизнесе громко начинают звучать новые имена. Так, жители края активно голосовали за Илью Сухих: его ресторан «Зума» сегодня яркая визитная карточка Владивостока. Но организаторы Бизнес-Премии в этом году добавили и новую номинацию в личном соперничестве капитанов бизнеса. Впервые по инициативе партнера Краевой Бизнес-Премии - Приморского отделения Российского союза промышленников и предпринимателей - в конкурсе появилась номинация «Почетный менеджер Приморского края». Им признан Виктор ДОРОШЕНКО, который более четверти века руководит компанией «Приморлеспром».

Традиционно новые имена открывает и номинация «Развивающийся бизнес Приморского края - 2016». Так, за это звание нынче соперничали холдинг «Монастырев и Ко», который организовал заказ и доставку лекарств на дом и в ближайшую аптеку, торговые сети «Три Кота» (ООО), которые представлены в Приморье уже 8 гипермаркетами и дискаунтером. Заслуженно вышла в лауреаты компания «Ханкайский агропромышленный комплекс «Грин Агро», которая строит высокотехнологичную молочную ферму, больше напоминающую промышленное производство. Впервые победителем в этой номинации стал Дальневосточный завод «Звезда», который получил второе дыхание с возведением судостроительной верфи в Большом Камне.

И последнее, а может быть - самое важное. Победителем в номинации «Социально ответственный бизнес Приморского края - 2016», по мнению экспертного совета, признан «Гормолокозавод «Артемовский» (ООО), чья молочная продукция в 2016 году вошла в ТОП «100 лучших товаров России». Народное голосование обеспечило выход в финал и звание лауреатов сразу двух портам из Врангеля - это «Восточный Порт» и «Транснефть - Порт Козьмино». А рядом с производственными гигантами на пьедестал почета поднялся «Приморский центр микрохирургии глаза» (ООО).

Юрий РОГОВ. Фото Полины Щекиной, Антона Мороз.

Журнал "Дальневосточный капитал", апрель, 2017 год. 

Теги: бизнес-премия 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика


Проект ДК
16 Марта 2017, 16:53
Без вреда для экологии Резиденты Свободного порта Владивосток (СПВ) запускают производства, выводя на рынок новые товары и услуги.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Проект ДК
16 Марта 2017, 16:14
ТОР "Надеждинская" обустраивает инфраструктуру Строительство объектов инженерной инфраструктуры для территорий опережающего развития (ТОР) - одно из главных обязательств власти перед инвесторами, заявившими о готовности создавать предприятия в рамках нового режима хозяйствования.
статьи раздела
Проект ДК
16 Марта 2017, 16:04
Здоровые инвестиции Частные вложения в медицину Приморья могут быть полезными для населения региона и выгодными для бизнеса
статьи раздела
Проект ДК
16 Марта 2017, 14:40
Владимир РАКОВ, член Общественного экспертного совета по экологической безопасности при губернаторе Приморского края, доктор биологических наук: Нельзя быть временщиками, не думающими о будущих поколениях 2017 год объявлен в России Годом экологии. Будем надеяться, не ради разговоров о том, как много в этой сфере у нас проблем, а для конкретных действий по их разрешению. Следуя директивным указаниям, регионы сформировали планы работы, акцентировав внимание "на узких местах".
статьи раздела
Проект ДК
16 Марта 2017, 14:30
Азиатская кухня примиряет традиции Азиатскую кухню на Дальнем Востоке хорошо знают, ценят и любят уже не одно десятилетие. Она давно вышла из разряда экзотических, став вполне повседневной едой самых разных ценовых предложений. Высокая востребованность китайских, корейских и японских заведений сделала их весьма привлекательными и с точки зрения бизнеса.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика