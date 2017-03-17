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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Приморцы получили Бизнес-Премию
Во Владивостоке в бизнес-центре «Хендэ» состоялась торжественная церемония награждения победителей и лауреатов Краевой Бизнес-Премии «Компания года и Менеджер года» по итогам 2016 года.
Мероприятие состоялось уже в тринадцатый раз и собрало руководителей ведущих компаний Приморского края, бизнес-сообщество, экспертов, представителей СМИ. Напомним, Краевая Бизнес-Премия проводится администрацией Приморского края и Издательской компанией «Золотой Рог» и является знаковым событием деловой жизни и индикатором открытости приморской экономики. Она вносит весомый вклад в повышение инвестиционной привлекательности региона.
Председатель экспертного совета Александр КОСТЕНКО всегда на страже объективности.
Главный смысл Бизнес-Премии - создать положительный имидж бизнеса в глазах жителей края. Показать его роль в развитии и процветании территории. Объективности рейтинга способствуют эксперты, в этом году их было 51, и они как никогда были активны. Критерием для них стали не только экономические успехи, но и вклад компаний в формирование современного бизнес-лица Приморья. Все годы возглавляет экспертный совет Александр КОСТЕНКО. Традиционно в голосовании активное участие принимали и жители Приморского края, и их мнение не всегда совпадало с экспертным. Что и придает Бизнес-Премии общественное звучание.
Вице-губернатор Василий УСОЛЬЦЕВ и сам когда-то участвовал в Бизнес-Премии как предприниматель.
- Считаем, что проведение таких мероприятий является очень важным элементом в работе по созданию комфортных условий для развития бизнеса, что является одним из ключевых направлений деятельности администрации Приморского края, - обратился к бизнес-сообществу председатель организационного комитета Бизнес-Премии Василий УСОЛЬЦЕВ.
Важно, что партнером Бизнес-Премии стало региональное отделение Российского союза промышленников и предпринимателей - Конгресс промышленников и предпринимателей «Приморье». Бизнесмены все громче поднимают свой голос в обществе. Как выяснилось, для этого не обязательно идти самим во власть или покупать политиков. Влиять на власть можно через свои общественные организации. Открытость и сотрудничество с властью и обществом - главные ориентиры РСПП.
Партнеры готовы поддерживать инициативу ИК «Золотой Рог» и впредь.
Надежным партнером Бизнес-Премии уже второй год является Дальневосточный банк. Надежность и безопасность - и вовсе являются профессией второго партнера - Холдинга безопасности «Альфа». А вот компания «Акцент» поддерживает инициативу издательской компании «Золотой Рог» уже семь лет подряд. Логотип «Акцента» на сайте Премии стал чуть ли не атрибутом конкурса. Год от года сама инжиниринговая компания растет. Как и спрос на ее инновационные технологии.
Юрий ДЕНИСЕНКО – «Менеджер года в Приморском крае – 2016».
«Ратимир» – «Компания года в Приморском крае-2016».
Елена БАРКОВА – главный «мотор» Бизнес-Премии.
По правилам партнеры Премии не имеют права выйти в финал, они, по существу, финансируют победу других. Намерены помочь формированию деловой среды менеджеры, кстати дальневосточники, самой молодой среди российских мобильных операторов компании «Теле2». Укреплять и обновлять хорошие традиции регионального бизнеса готовы в коллегии адвокатов «Право». Желание поддержать деловой микроклимат в Приморье движет и информационными партнерами. В их рядах - самые рейтинговые медиаструктуры Приморья: ВГТРК «Россия один», «ОТВ Прим», «Телемикс» смотрит все Приморье. Премия прочно прописалась в лентах информационных агентств и на страницах муниципальных газет.
По традиции итоги голосования в финале хранятся в секрете вплоть до церемонии. Здесь и стали известны имена победителей. «Компанией года Приморского края - 2016» стало ООО «Ратимир», отмечающее в этом году 20-летие и буквально вырвавшее пальму первенства у компаний - лауреатов этой номинации. Среди них приморский филиал авиакомпании «Аврора», который взял на обслуживание местную авиацию и соединил Владивосток с отдаленной приморской глубинкой. «ДНС-Приморье», которое вдохнуло ветер перемен в ретейл и деловую жизнь Приморья своими новыми проектами. Удачным был 2016 год для рыбаков. Но только одна рыболовецкая компания добралась до финала - акционерное общество «Южморрыбфлот» из группы компаний «Доброфлот».
Самое главное ожидание участников церемонии - кого же эксперты и жители края признают «Менеджером года - 2016». В четверке лидеров наибольшее количество голосов было отдано управляющему директору арсеньевской авиакомпании «Прогресс» Юрию ДЕНИСЕНКО. Хотя и его соперники в этой номинации - очень уважаемые в Приморье руководители компаний, чей вклад в экономику велик, а авторитет - высок. Лауреатами здесь стали президент ООО «ДНС групп» Дмитрий АЛЕКСЕЕВ, генеральный директор «Ремонтно-строительной компании «КФК» Владимир КАСПИН, директор паназиатского ресторана «Зума» Илья СУХИХ.
Заметим, что в приморском бизнесе громко начинают звучать новые имена. Так, жители края активно голосовали за Илью Сухих: его ресторан «Зума» сегодня яркая визитная карточка Владивостока. Но организаторы Бизнес-Премии в этом году добавили и новую номинацию в личном соперничестве капитанов бизнеса. Впервые по инициативе партнера Краевой Бизнес-Премии - Приморского отделения Российского союза промышленников и предпринимателей - в конкурсе появилась номинация «Почетный менеджер Приморского края». Им признан Виктор ДОРОШЕНКО, который более четверти века руководит компанией «Приморлеспром».
Традиционно новые имена открывает и номинация «Развивающийся бизнес Приморского края - 2016». Так, за это звание нынче соперничали холдинг «Монастырев и Ко», который организовал заказ и доставку лекарств на дом и в ближайшую аптеку, торговые сети «Три Кота» (ООО), которые представлены в Приморье уже 8 гипермаркетами и дискаунтером. Заслуженно вышла в лауреаты компания «Ханкайский агропромышленный комплекс «Грин Агро», которая строит высокотехнологичную молочную ферму, больше напоминающую промышленное производство. Впервые победителем в этой номинации стал Дальневосточный завод «Звезда», который получил второе дыхание с возведением судостроительной верфи в Большом Камне.
И последнее, а может быть - самое важное. Победителем в номинации «Социально ответственный бизнес Приморского края - 2016», по мнению экспертного совета, признан «Гормолокозавод «Артемовский» (ООО), чья молочная продукция в 2016 году вошла в ТОП «100 лучших товаров России». Народное голосование обеспечило выход в финал и звание лауреатов сразу двух портам из Врангеля - это «Восточный Порт» и «Транснефть - Порт Козьмино». А рядом с производственными гигантами на пьедестал почета поднялся «Приморский центр микрохирургии глаза» (ООО).
Юрий РОГОВ. Фото Полины Щекиной, Антона Мороз.
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