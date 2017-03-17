"Восточный Порт": хронология мегапроекта

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 14 Апреля, 23:38 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 56 р.
1 EUR 59 р.
100 JPY 5100 р.
10 CNY 810 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Инвесторы оценили агропром
свежий номер
Дальневосточный капитал № 4, 2017

Регион сегодня
13.04 |
В AZIMUT Отель Владивосток состоится "Русское застолье"
13.04 |
Сбербанк и Google предлагают предпринимателям Хабаровского края пройти бесплатно программу "Бизнес класс"
13.04 |
Сверхнормативное количество вагонов в адрес сахалинских получателей скопилось на ДВЖД
12.04 |
Развитие транзитного туризма в Приморье обсудят на Тихоокеанском туристском форуме-2017
12.04 |
Главной темой выставок в Благовещенске и Хэйхэ станет "Экология"
статьи раздела
Компании
17 Марта 2017, 12:00
ПАО ААК "ПРОГРЕСС": уверенный взгляд в будущее 2016 год для Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" им. Н. И. Сазыкина (входит в холдинг "Вертолеты России") стал не только юбилейным - предприятие отметило свое 80-летие, - но и во многом прорывным. В небо над Арсеньевом впервые были подняты опытные образцы нового гражданского вертолета Ка-62 и экспортного варианта вертолета Ка-52. Эти события ознаменовали новую эпоху в истории развития предприятия и определили вектор его дальнейшего развития. О достижениях и перспективах приморских авиастроителей "Дальневосточному капиталу" рассказал управляющий директор Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" им. Н. И. Сазыкина Юрий ДЕНИСЕНКО.
статьи раздела
Финансы
17 Марта 2017, 10:40
На Дальнем Востоке банковское сообщество позитивно настроено в области ВЭФ В банковском секторе в целом по стране отмечаются спад объемов операций по внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и сокращение количества участников. Статистика свидетельствует, что годы экономической нестабильности - особенно вторая половина 2014-го и 2015-й - практически приблизили эту сферу деятельности к показателям 2004 года.
статьи раздела
Финансы
17 Марта 2017, 10:25
На Дальнем Востоке страховой рынок меняет игроков По экспертным оценкам, рынок страхования в прошлом году показал относительно стабильную динамику и в этом году продолжит рост. На Дальнем Востоке страховщики увеличили сборы, согласно данным статистики Банка России за 9 месяцев, с 16,7 млрд руб. в 2015 году до 20,1 млрд руб. в 2016-м. Выросли здесь за этот период и выплаты - с 6,8 млрд руб. до 8,1 млрд руб.
статьи раздела
Рынки
17 Марта 2017, 10:05
Новые угольные проекты в зоне риска На фоне нестабильной конъюнктуры рынка угля дальневосточные угледобывающие проекты попадают в зону риска.
статьи раздела
Партнеры
17 Марта 2017, 09:50
Предупрежден, значит вооружен Сегодня руководители бизнеса сосредоточены в основном на решении насущных проблем, а не на модернизации и развитии ИТ-инфраструктуры, поскольку для них подобные проекты представляются долгосрочными и в целом малоэффективными. Отказаться полностью от ИТ в кризис нельзя: это бы означало полную остановку бизнес-процессов. Структура корпоративных ИТ-систем постоянно усложняется: компании строят и арендуют ЦОДы, приложения требуют большого объема данных и ресурсов для вычислений, в инфраструктуру проникают социальные сети и мобильность. Одновременно с этим любая организация сталкивается с задачей защиты информации, безопасного обмена и хранения данных.
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Проект ДК
14 Апреля 2017, 13:55 | Проект ДК | Адреса инвестиций. Приморский край

"Восточный Порт": хронология мегапроекта

Эффективный бизнес региона начал перевооружение задолго до того, как государство объявило о запуске на Дальнем Востоке новых инструментов развития. Один из первых мегапроектов, реализованных частными инвесторами, уже вышел на финальную стадию: в 2017 году в порту Восточном начнет работу Третья очередь углепогрузочного комплекса АО "Восточный Порт", входящего в состав портового угольного холдинга ООО "Управляющая портовая компания".

Немаловажно, что проект заранее обеспечен грузовой базой: расширения порта ждут не только традиционные трейдеры «Восточного Порта», но и множество малых и средних угледобывающих компаний, не имеющих собственных перевалочных мощностей.

На реализацию проекта ушло почти пять лет и более 27 млрд рублей собственных средств стивидора. На выходе - крупнейший в России высокотехнологичный угольный терминал с объемом перевалки до 39 млн тонн в год. При этом АО «Восточный Порт» стало одной из первых российских компаний, получивших разрешение на создание искусственного земельного участка на водном объекте по ФЗ-246.

В Приморье, где действует государственная программа «Развитие транспортного комплекса Приморского края на 2013-2021 гг.», от проекта ожидают не только развития инфраструктуры, но и дополнительные рабочие места и налоги. Сейчас в АО «Восточный Порт» работает 1630 человек, а с вводом в эксплуатацию Третьей очереди количество рабочих мест превысит 2 тысячи.

Российские угольные компании заявили о намерениях увеличить общий объем экспорта до 175 млн тонн в 2030 году. Основные перспективы увеличения спроса на российский уголь связаны со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Следовательно, необходимо увеличение портовых мощностей Дальневосточного региона.

На состоявшемся в июле 2013 года совещании президент Владимир ПУТИН поручил правительству РФ подготовить подробный план-график дальнейших шагов по проекту модернизации Транссиба.

«Необходимо четко определить объемы и направления будущих грузопотоков по Транссибу и БАМу. Новые транспортные мощности должны быть востребованы и в полной мере должны отвечать запросам растущей российской экономики. Сегодня основные грузоотправители на восточном направлении - это сырьевые компании. И чтобы железные дороги эксплуатировались эффективно, обеспечивали планомерное освоение новых месторождений, необходимо координировать действия всех участников этого процесса, всех участников этого проекта», - подчеркнул глава государства.

При этом президент высказал убежденность в том, что «для реализации проекта нужны строгий бизнес-план и реалистичная финансово-экономическая модель». То есть те инструменты, что изначально были учтены в проекте «Восточного Порта».

«Хочу выразить слова благодарности за интерес к нашему инвестпроекту акционерам, которые приняли волевое решение, что проект должен быть реализован, несмотря на тяжелое время, и сделать его успешным. Чтобы построить угольный порт, нужно решить три проблемы: найти команду единомышленников, подобрать оборудование, и найти грузовую базу - найти тех, кто повезет груз по взаимным интересам. Мы умеем решать эти проблемы, и сегодняшние подписания соглашений, думаю, тому подтверждение», - сказал управляющий директор АО «Восточный Порт» Анатолий ЛАЗАРЕВ в сентябре 2015 года на первом Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

Третья очередь фактически станет продолжением действующего Угольного комплекса. Проект предполагает строительство железнодорожной инфраструктуры, дополнительного причала с двумя судопогрузочными машинами, системы конвейерного оборудования, двух тандемных вагоноопрокидывателей роторного типа, вагоноразмораживателей, четырех дополнительных угольных складов, оборудованных двумя стакерами (стреловой конвейер, служащий для формирования угольных штабелей на складе) и четырьмя реклаймерами (ковшовый погрузчик, предназначенный для забора угля).

Строительство объекта началось еще в 2012 году, с согласования рабочей документации проекта строительства Третьей очереди Угольного комплекса и начала вертикальной планировки территории. 15 февраля 2013 года была официально создана Дирекция строящегося объекта в структуре АО «Восточный Порт».

В марте 2013 года были произведены взрывные работы на территории объекта - чтобы привести ландшафт в нужный вид, даже пришлось разрушить часть сопки из горной породы. Стоимость первого этапа работ, который включает в себя вертикальную планировку, образование территории и берегоукрепление, составила 1 млрд 706,951 млн рублей.

В июле 2014 года заключен контракт с японской Marubeni Corporation на поставку оборудования. Для крупнейшего угольного стивидора России это, безусловно, выгодная сделка, так как Marubeni Corp. является давним партнером АО «Восточный Порт» и зарекомендовала себя как надежный поставщик в сотрудничестве с компанией Mitsui. То условие, что все оборудование изготавливается, поставляется и монтируется одной компанией, дает гарантию, что при эксплуатации не возникнет трудностей в совместимости всех механизмов. Сумма контракта составила 3,5 млрд рублей.

В сентябре 2014 года на месте стройки возведен причал 51А, предназначенный для приемки крупногабаритного оборудования. Именно сюда по морю доставляют всю специализированную технику для Третьей очереди: стакеры, реклаймеры, вагоноопрокидыватели и многое другое.

В сентябре 2014 года ОАО «РЖД» подтвердило объемы перевозки для нового объекта. На совещании в порту главный инженер Дальневосточной железной дороги Владислав КРАПИВНЫЙ уточнил, что на развитие железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона будет направлено 260,430 млрд рублей. Появится возможность увеличить поставки грузов в морские порты Приморского края на 35 млн тонн, в том числе 20 млн тонн угля будут направлены в адрес Третьей очереди Угольного комплекса АО «Восточный Порт», как единственного строящегося на данный момент угольного терминала на юге Приморья. Как отметил первый вице-губернатор Приморского края Василий УСОЛЬЦЕВ: «У АО «Восточный Порт» проблемы с поставкой и доставкой груза как раз отсутствуют. Потому что прежде, чем приступать к инвестиционному проекту, стивидорная компания заранее получила технические условия, и железная дорога запланировала под «Восточный Порт» свои объемы».

В сентябре 2015 года на площадке ВЭФа АО «Восточный Порт» достигло договоренности о загрузке мощностей Третьей очереди с крупнейшими угледобывающими компаниями России ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» и ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК). В частности, СУЭК намеревается направлять через АО «Восточный Порт» часть поставляемого на экспорт угля со станций Хакассии, Забайкальского и Хабаровского краев, Бурятии и иных станций. ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» будет поставляться уголь для перевозки от станций Ерунаково, Разрез, Бочаты, Белово, Латыши, Тырган, Сарбала и Черкасов-Камень в адрес АО «Восточный Порт» сроком до 2030 года.

В декабре 2015 года объекты Третьей очереди осмотрел вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий ТРУТНЕВ. В ходе совещания по вопросам развития портового комплекса Дальнего Востока заместитель министра транспорта Виктор ОЛЕРСКИЙ поднял тему обеспечения грузовой базы строящихся терминалов. «У нас те участки, которые могут быть использованы для строительства портовой инфраструктуры, - это ограниченный ресурс, следовательно отношение к этому ресурсу должно быть бережное», - акцентировал внимание присутствующих Юрий Трутнев.

В марте 2016 года произведена первая поставка крупногабаритного оборудования для Третьей очереди на причал 51А.

В сентябре 2016 года АО «Восточный Порт» и УК «Колмар» в ходе второго ВЭФа подписали соглашение на ежегодную поставку 2 млн тонн угля начиная с 2017 года.

В ноябре 2016 года завершена сборка основных перегрузочных машин - стакеров и реклаймеров.

В декабре 2016 года премьер Дмитрий МЕДВЕДЕВ в рамках «Транспортной недели - 2016» пожелал портовикам удачи в реализации проекта строительства Третьей очереди.

В декабре 2016 года АО «Восточный Порт» стало резидентом Свободного порта Владивосток с инвестиционным проектом строительства Третьей очереди углепогрузочного комплекса в Находкинском городском округе. Объем инвестиций в проект в рамках договора с Корпорацией развития Дальнего Востока составит 17,2 млрд рублей. В том же декабре АО «Восточный Порт» и администрация Находкинского городского округа подписали соглашение о сотрудничестве в сфере экологической безопасности на 5 лет. Увеличение производственных показателей крупнейшего в России угольного стивидора значимо не только для предприятия, но и для всего региона в целом, ведь компания является одним из крупнейших налогоплательщиков Приморского края. Отчисления стивидорной компании в краевой и местный бюджеты по итогам 2016 года составили почти 4 млрд рублей.

Досье «Дальневосточного капитала»: Сегодня АО «Восточный Порт» - единственный специализированный терминал по перевалке каменного угля в Приморском крае, где еще на этапе проектировки были учтены особенности груза, с которым здесь будут работать. Помимо специализированной техники - вагоноопрокидывателей, конвейеров, стакеров, реклаймеров и судопогрузочных машин, - которая позволяет обрабатывать большие объемы груза с минимальным воздействием на окружающую среду, здесь применяются современные технологии, позволяющие предотвратить выброс твердых веществ в воздух.

Олег КЛИМЕНКО.

Журнал "Дальневосточный капитал", апрель, 2017 год. 

Теги: Управляющая портовая компания  Восточный порт 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика


Проект ДК
16 Марта 2017, 16:53
Без вреда для экологии Резиденты Свободного порта Владивосток (СПВ) запускают производства, выводя на рынок новые товары и услуги.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Проект ДК
16 Марта 2017, 16:14
ТОР "Надеждинская" обустраивает инфраструктуру Строительство объектов инженерной инфраструктуры для территорий опережающего развития (ТОР) - одно из главных обязательств власти перед инвесторами, заявившими о готовности создавать предприятия в рамках нового режима хозяйствования.
статьи раздела
Проект ДК
16 Марта 2017, 16:04
Здоровые инвестиции Частные вложения в медицину Приморья могут быть полезными для населения региона и выгодными для бизнеса
статьи раздела
Проект ДК
16 Марта 2017, 14:40
Владимир РАКОВ, член Общественного экспертного совета по экологической безопасности при губернаторе Приморского края, доктор биологических наук: Нельзя быть временщиками, не думающими о будущих поколениях 2017 год объявлен в России Годом экологии. Будем надеяться, не ради разговоров о том, как много в этой сфере у нас проблем, а для конкретных действий по их разрешению. Следуя директивным указаниям, регионы сформировали планы работы, акцентировав внимание "на узких местах".
статьи раздела
Проект ДК
16 Марта 2017, 14:30
Азиатская кухня примиряет традиции Азиатскую кухню на Дальнем Востоке хорошо знают, ценят и любят уже не одно десятилетие. Она давно вышла из разряда экзотических, став вполне повседневной едой самых разных ценовых предложений. Высокая востребованность китайских, корейских и японских заведений сделала их весьма привлекательными и с точки зрения бизнеса.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика