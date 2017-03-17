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"Восточный Порт": хронология мегапроекта
Немаловажно, что проект заранее обеспечен грузовой базой: расширения порта ждут не только традиционные трейдеры «Восточного Порта», но и множество малых и средних угледобывающих компаний, не имеющих собственных перевалочных мощностей.
На реализацию проекта ушло почти пять лет и более 27 млрд рублей собственных средств стивидора. На выходе - крупнейший в России высокотехнологичный угольный терминал с объемом перевалки до 39 млн тонн в год. При этом АО «Восточный Порт» стало одной из первых российских компаний, получивших разрешение на создание искусственного земельного участка на водном объекте по ФЗ-246.
В Приморье, где действует государственная программа «Развитие транспортного комплекса Приморского края на 2013-2021 гг.», от проекта ожидают не только развития инфраструктуры, но и дополнительные рабочие места и налоги. Сейчас в АО «Восточный Порт» работает 1630 человек, а с вводом в эксплуатацию Третьей очереди количество рабочих мест превысит 2 тысячи.
Российские угольные компании заявили о намерениях увеличить общий объем экспорта до 175 млн тонн в 2030 году. Основные перспективы увеличения спроса на российский уголь связаны со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Следовательно, необходимо увеличение портовых мощностей Дальневосточного региона.
На состоявшемся в июле 2013 года совещании президент Владимир ПУТИН поручил правительству РФ подготовить подробный план-график дальнейших шагов по проекту модернизации Транссиба.
«Необходимо четко определить объемы и направления будущих грузопотоков по Транссибу и БАМу. Новые транспортные мощности должны быть востребованы и в полной мере должны отвечать запросам растущей российской экономики. Сегодня основные грузоотправители на восточном направлении - это сырьевые компании. И чтобы железные дороги эксплуатировались эффективно, обеспечивали планомерное освоение новых месторождений, необходимо координировать действия всех участников этого процесса, всех участников этого проекта», - подчеркнул глава государства.
При этом президент высказал убежденность в том, что «для реализации проекта нужны строгий бизнес-план и реалистичная финансово-экономическая модель». То есть те инструменты, что изначально были учтены в проекте «Восточного Порта».
«Хочу выразить слова благодарности за интерес к нашему инвестпроекту акционерам, которые приняли волевое решение, что проект должен быть реализован, несмотря на тяжелое время, и сделать его успешным. Чтобы построить угольный порт, нужно решить три проблемы: найти команду единомышленников, подобрать оборудование, и найти грузовую базу - найти тех, кто повезет груз по взаимным интересам. Мы умеем решать эти проблемы, и сегодняшние подписания соглашений, думаю, тому подтверждение», - сказал управляющий директор АО «Восточный Порт» Анатолий ЛАЗАРЕВ в сентябре 2015 года на первом Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.
Третья очередь фактически станет продолжением действующего Угольного комплекса. Проект предполагает строительство железнодорожной инфраструктуры, дополнительного причала с двумя судопогрузочными машинами, системы конвейерного оборудования, двух тандемных вагоноопрокидывателей роторного типа, вагоноразмораживателей, четырех дополнительных угольных складов, оборудованных двумя стакерами (стреловой конвейер, служащий для формирования угольных штабелей на складе) и четырьмя реклаймерами (ковшовый погрузчик, предназначенный для забора угля).
Строительство объекта началось еще в 2012 году, с согласования рабочей документации проекта строительства Третьей очереди Угольного комплекса и начала вертикальной планировки территории. 15 февраля 2013 года была официально создана Дирекция строящегося объекта в структуре АО «Восточный Порт».
В марте 2013 года были произведены взрывные работы на территории объекта - чтобы привести ландшафт в нужный вид, даже пришлось разрушить часть сопки из горной породы. Стоимость первого этапа работ, который включает в себя вертикальную планировку, образование территории и берегоукрепление, составила 1 млрд 706,951 млн рублей.
В июле 2014 года заключен контракт с японской Marubeni Corporation на поставку оборудования. Для крупнейшего угольного стивидора России это, безусловно, выгодная сделка, так как Marubeni Corp. является давним партнером АО «Восточный Порт» и зарекомендовала себя как надежный поставщик в сотрудничестве с компанией Mitsui. То условие, что все оборудование изготавливается, поставляется и монтируется одной компанией, дает гарантию, что при эксплуатации не возникнет трудностей в совместимости всех механизмов. Сумма контракта составила 3,5 млрд рублей.
В сентябре 2014 года на месте стройки возведен причал 51А, предназначенный для приемки крупногабаритного оборудования. Именно сюда по морю доставляют всю специализированную технику для Третьей очереди: стакеры, реклаймеры, вагоноопрокидыватели и многое другое.
В сентябре 2014 года ОАО «РЖД» подтвердило объемы перевозки для нового объекта. На совещании в порту главный инженер Дальневосточной железной дороги Владислав КРАПИВНЫЙ уточнил, что на развитие железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона будет направлено 260,430 млрд рублей. Появится возможность увеличить поставки грузов в морские порты Приморского края на 35 млн тонн, в том числе 20 млн тонн угля будут направлены в адрес Третьей очереди Угольного комплекса АО «Восточный Порт», как единственного строящегося на данный момент угольного терминала на юге Приморья. Как отметил первый вице-губернатор Приморского края Василий УСОЛЬЦЕВ: «У АО «Восточный Порт» проблемы с поставкой и доставкой груза как раз отсутствуют. Потому что прежде, чем приступать к инвестиционному проекту, стивидорная компания заранее получила технические условия, и железная дорога запланировала под «Восточный Порт» свои объемы».
В сентябре 2015 года на площадке ВЭФа АО «Восточный Порт» достигло договоренности о загрузке мощностей Третьей очереди с крупнейшими угледобывающими компаниями России ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» и ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК). В частности, СУЭК намеревается направлять через АО «Восточный Порт» часть поставляемого на экспорт угля со станций Хакассии, Забайкальского и Хабаровского краев, Бурятии и иных станций. ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» будет поставляться уголь для перевозки от станций Ерунаково, Разрез, Бочаты, Белово, Латыши, Тырган, Сарбала и Черкасов-Камень в адрес АО «Восточный Порт» сроком до 2030 года.
В декабре 2015 года объекты Третьей очереди осмотрел вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий ТРУТНЕВ. В ходе совещания по вопросам развития портового комплекса Дальнего Востока заместитель министра транспорта Виктор ОЛЕРСКИЙ поднял тему обеспечения грузовой базы строящихся терминалов. «У нас те участки, которые могут быть использованы для строительства портовой инфраструктуры, - это ограниченный ресурс, следовательно отношение к этому ресурсу должно быть бережное», - акцентировал внимание присутствующих Юрий Трутнев.
В марте 2016 года произведена первая поставка крупногабаритного оборудования для Третьей очереди на причал 51А.
В сентябре 2016 года АО «Восточный Порт» и УК «Колмар» в ходе второго ВЭФа подписали соглашение на ежегодную поставку 2 млн тонн угля начиная с 2017 года.
В ноябре 2016 года завершена сборка основных перегрузочных машин - стакеров и реклаймеров.
В декабре 2016 года премьер Дмитрий МЕДВЕДЕВ в рамках «Транспортной недели - 2016» пожелал портовикам удачи в реализации проекта строительства Третьей очереди.
В декабре 2016 года АО «Восточный Порт» стало резидентом Свободного порта Владивосток с инвестиционным проектом строительства Третьей очереди углепогрузочного комплекса в Находкинском городском округе. Объем инвестиций в проект в рамках договора с Корпорацией развития Дальнего Востока составит 17,2 млрд рублей. В том же декабре АО «Восточный Порт» и администрация Находкинского городского округа подписали соглашение о сотрудничестве в сфере экологической безопасности на 5 лет. Увеличение производственных показателей крупнейшего в России угольного стивидора значимо не только для предприятия, но и для всего региона в целом, ведь компания является одним из крупнейших налогоплательщиков Приморского края. Отчисления стивидорной компании в краевой и местный бюджеты по итогам 2016 года составили почти 4 млрд рублей.
Досье «Дальневосточного капитала»: Сегодня АО «Восточный Порт» - единственный специализированный терминал по перевалке каменного угля в Приморском крае, где еще на этапе проектировки были учтены особенности груза, с которым здесь будут работать. Помимо специализированной техники - вагоноопрокидывателей, конвейеров, стакеров, реклаймеров и судопогрузочных машин, - которая позволяет обрабатывать большие объемы груза с минимальным воздействием на окружающую среду, здесь применяются современные технологии, позволяющие предотвратить выброс твердых веществ в воздух.
Олег КЛИМЕНКО.
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