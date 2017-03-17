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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 14 Апреля, 23:38 |
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"Ратимир": философия успеха
Сегодня «Ратимир» - один из ведущих региональных брендов. И отличает его исключительное качество колбасных изделий и мясных продуктов, произведенных на новейшем высокотехнологичном оборудовании по уникальным рецептурам с соблюдением жесткого производственного контроля.
Производственный комплекс компании располагается в пригороде Владивостока на ст. Весенней и занимает шесть гектаров, на которых разместились пять производственных цехов, оснащенных с учетом современных тенденций в отрасли. Здесь используют самое передовое оборудование и постоянно внедряют новые технологии. А производственная лаборатория компании не имеет аналогов среди мясоперерабатывающих предприятий на Дальнем Востоке.
Детальная проверка всего входящего сырья, несомненно, влияет на качество выпускаемой продукции, которая проходит лабораторную экспертизу и на выходе. Ориентир - европейское качество продукции. Компания «Ратимир» одним из первых дальневосточных мясоперерабатывающих предприятий прошла сертификацию по системе менеджмента безопасности пищевой продукции в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО Р 22 000.
Автоматизированные мощности позволяют выпускать более 360 наименований продукции. А коллектив насчитывает 2600 сотрудников, каждый из которых - от обвальщика мяса до менеджера по продажам - профессионал, ведь подготовке кадров здесь уделяется особое внимание.
По данным маркетинговой службы, торговая марка «Ратимир» присутствует на 94% ДФО и порядка 1,5 млн семей отдает ей предпочтение. Чтобы доставить продукцию «Ратимира» в регионы, создана дистрибьютерская сеть, объединяющая 7000 торговых точек партнеров. Но все это не повод почивать на лаврах, а хороший фундамент для продвижения вперед.
- Развитие - это эволюционный процесс. И сейчас мы идем по пути построения вертикально интегрированного холдинга, который включает в себя все этапы - от развития животноводства с собственной кормовой базой до реализации готовой продукции, - рассказывает исполнительный директор компании «Ратимир» Михаил УЛЕМСКИЙ. - В рамках этой глобальной стратегии мы и мыслим на следующие десятилетия. Мы видим себя как лидера рынка Дальневосточного региона по производству продукции из мяса. А если говорить о ближайшем будущем, то это, конечно, выход на азиатский рынок, оптимизация и автоматизация бизнес-процессов, модернизация и расширение производства.
Современным вызовом для отрасли стал курс на импортозамещение и в части отказа от зарубежного сырья, и в части выпуска готовой продукции, способной оперативно занять высвободившиеся ниши на торговых полках. И компания, можно сказать, была уже готова к такому развороту событий.
В 2015 году «Ратимир» перешел на российскую свинину, с собственного свинокомплекса в Спасском районе Приморья. Жители края уже успели оценить достоинство охлажденного мяса в фирменной упаковке. Двигаясь в этом направлении, в конце 2016 года «Ратимир» заключил договор с Российско-китайским фондом агропромышленного развития о реализации совместного проекта, который предполагает создание в Приморском крае животноводческого кластера с полной вертикальной интеграцией.
Высокое качество продукции привлекло к компании закономерный интерес зарубежных партнеров, что позволяет с оптимизмом смотреть на развитие экспортных поставок - на рынки Южной Кореи, Японии и Китая. Именно ООО «Ратимир» одним из первых в России получило право на экспорт термически обработанной продукции из свинины и говядины в Японию. Это решение было принято после того, как представители Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии провели инспекцию на предприятии. Заметим, что Япония - одна из самых строгих стран с точки зрения ветеринарно-санитарных требований, обеспечения биологической безопасности и технологического уровня предприятий.
Продукция «Ратимир» заслужила признание и экспертного сообщества. Она входит в список 100 лучших товаров России. Среди почетных наград и регалий звания «Компания №1 в области качества», «Лидер отрасли 2016 года», которое присвоено за весомый вклад в развитие российской экономики, добросовестную уплату налогов и достижение высоких экономических показателей в производстве продуктов из мяса.
Добавим, что ООО «Ратимир» по итогам 2016 года стало победителем Краевой Бизнес-Премии, организаторами которой выступают администрация Приморского края и издательская компания «Золотой Рог», в номинации «Компания года в Приморском крае - 2016».
Ирина СЕРГЕЕВА.
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