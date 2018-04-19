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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Связь для резидентов
Реализация новой экономической политики России на Дальнем Востоке потребовала масштабных инвестиций не только от государства, но и от частного бизнеса. Так, уже действующие и будущие резиденты территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта рассчитывают, что росту производства их компаний будет способствовать взаимовыгодная кооперация с IT‑сектором, представители которого уже создали в регионе базу для современных инфраструктурных решений.
При этом представители телеком-отрасли вправе рассчитывать и на ответные преференции со стороны государства, прежде всего, в плане облегчения условий ведения бизнеса. Дело в том, что реализация инвестпроектов в сфере связи осуществляется в условиях неопределенности, поэтому часто даже качественно составленный бизнес-план проекта не сможет гарантировать, что в условиях высокорисковой экономики России реализуемый проект сможет обеспечить заложенные в плане эффективность и прибыльность
Надеяться только на то, что бизнес будет инвестировать в создание социально-значимой IT-инфраструктуры без гарантированной окупаемости вложений, утопично. Поэтому на первый план выходят вопросы о возможных форматах взаимодействия государства и бизнеса, направленного на привлечение частных инвестиций в создание инфраструктуры цифровой экономики. Опрошенные «ДК» операторы считают, что на Востоке для решения данной задачи следует использовать различные форматы государственно-частного партнерства (ГЧП), позволяющие государству и бизнесу объединить ресурсы и распределить возможные риски в рамках реализации инфраструктурных проектов.
«Внимания заслуживает и тот факт, что в соответствии с законами ГЧП-проекты могут быть инициированы инвесторами, и, при определенных обстоятельствах, соглашения в сфере ГЧП на основании таких инициатив могут заключаться без проведения конкурсных процедур», - отмечает старший юрист российской практики в области инфраструктуры и ГЧП Таир СУЛЕЙМАНОВ, компания Dentons.
«МегаФон» видит эффективность механизма государственно-частного партнерства
«Телеком-инфраструктура имеет важное значение для комплексного развития региона, построения цифровой экономики и повышения качества жизни населения. Развитие сетей связи, внедрение новых технологий и услуг открывают большие возможности для населения и бизнеса. Более доступными становятся образование и медицина, более эффективным - ведение бизнеса», - считает GR PR директор Дальневосточного филиала ПАО «МегаФон» Антонина ПРОНИНА.
Компания «МегаФон» активно строит на Дальнем Востоке и, в частности, в Приморском крае сети связи и другие объекты инфраструктуры. На сегодняшний день уже 99% населения Приморья доступны услуги связи оператора.
«Что касается обеспечения связью удаленных малочисленных населенных пунктов, то развитию там телеком-инфраструктуры могло бы способствовать более активное использование механизма государственно-частного партнерства. Для развития сети связи в городах Приморья необходимо внести ряд изменений в некоторые нормативные акты краевого законодательства. В 2017 году на III Восточном экономическом форуме (ВЭФ) «МегаФон» подписал соглашение о развитии инфраструктуры связи с администрацией Приморского края, и мы надеемся, что это соглашение позволит решить ряд вопросов», - говорит г-жа Пронина.
В конце прошлого года «МегаФон» принял новую стратегию развития, которая заключается в создании экосистемы услуг для цифровых клиентов. Уже сейчас оператор предлагает такую экосистему и для бизнеса, и для государственных структур. Она включает такие сервисы, как удаленное управление приборами учета, контроль транспорта, контроль кадров, организация охраны объектов, передача фискальных данных и ряд других. Открываются большие возможности для развития телемедицины. И «МегаФон» уже внедряет такие технологии в Приморье в работе «Скорой помощи».
Еще одно важное направление - внедрение информационно-коммуникационных технологий для государственного сегмента. Сейчас активно идет цифровизация государственных структур, направленная на повышение эффективности работы госаппарата и отраслей экономики, создание платформ «Умный регион», «Безопасный город». Все это требует разработки и внедрения комплексных телеком-решений.
«Сегодня есть понимание, что реализация государственной программы «Цифровая экономика» помимо инфраструктурной подготовленности территорий потребует обеспечения кибербезопасности, а также повышения цифровой грамотности населения и бизнес-сообщества, - говорит Антонина Пронина. - Мы готовы включаться в программы «цифровой» грамотности населения и бизнеса, в том числе в Приморском крае.»
МТС разрабатывает индивидуальные проекты для инвесторов
Директор филиала ПАО «МТС» в Приморском крае Евгения СЫСОЕВА отмечает, что оператор готов обеспечить современную инфраструктуру связи для развития цифровой экономики Приморья, ТОР и Свободного порта.
«МТС является лидирующим оператором сотовой связи с самой большой клиентской базой в России, при этом мы продолжаем улучшать качество услуг связи и в 2018 году приступили к реализации масштабной программы строительства новых и модернизации существующих базовых станций с переводом их на стандарт 4G в Приморье. В число приоритетных зон как раз включены территории опережающего развития: это Владивостокский и Артемовский городские округа, Надеждинский, Михайловский, Черниговский, Спасский, Партизанский районы, городской округ Большой Камень. В это же время мы плотно взаимодействуем с резидентами ТОР, которые уже являются клиентами МТС, и разрабатываем индивидуальные проекты по обеспечению связью каждого из объектов», - говорит г-жа Сысоева.
Представитель МТС отмечает, что разработки компании гораздо шире классического понимания формулировки «услуги связи».
«Являясь ведущим в стране оператором цифровых инноваций, МТС перешел к внедрению ИТ-решений в области системной интеграции. Уже сейчас мы работаем над автоматизацией бизнес-процессов наших клиентов-резидентов ТОР, что позволит им создать современные производства, в которых технологии будут служить инструментом для достижения высоких показателей эффективности. В конечном итоге наша стратегическая задача - цифровизация целых отраслей», - отмечает Евгения Сысоева.
МТС, как один из ведущих игроков IT и телеком-индустрии в РФ и СНГ, активно вовлечен в реализацию государственной программы «Цифровая экономика РФ» как с точки зрения участия в формировании нормативной базы, так и разработки и внедрения решений, цель которых - цифровизация социальной инфраструктуры регионов, в том числе - в сфере здравоохранения, создание «умных городов», цифровизация государственного управления и документооборота.
«Эти решения уже существуют и адаптируются под потребности нашего региона - Приморского края, этот процесс идет в тесном взаимодействии органов власти, бизнеса и науки».
Tele2 инвестирует в развитие
Коммерческий директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2 Николай БЕЛОГУБЕЦ отмечает, что Tele2 (самый молодой представитель «большой четверки» - Прим. авт.) сегодня инвестирует значительные средства в развитие сетей скоростного мобильного интернета на Дальнем Востоке, модернизацию телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе на территориях опережающего развития.
На сегодняшний день, Tele2 строит сети 3G и 4G на самом современном оборудовании и с применением новейших технологий планирования. В 2018 году оператор запустит в России еще 10 сетей LTE. Пять из них приходится на Восток России. С начала года услуги связи четвертого поколения стали уже доступны клиентам компании в Приморье и Бурятии. На очереди - Магадан, Сахалин и Камчатка.
В апреле 2018 года Tele2 ввела в коммерческую эксплуатацию сеть 4G в Приморском крае. Высокоскоростной мобильный интернет доступен более чем 80% жителей региона. Для обеспечения клиентов качественным высокоскоростным мобильным интернетом технические специалисты компании модернизировали действующее оборудование и вывели в эфир новые базовые станции во Владивостоке и районах Приморского края. В регионе скоростной мобильный интернет оператора доступен на ТОР «Большой Камень», «Михайловский», «Надеждинская» и «Нефтехимический».
«На российском Дальнем Востоке сформированы конкурентоспособные условия, и режим ТОР оказался востребованным для инвесторов. Развитие территорий во многом зависит и от того, насколько телеком-инфраструктура будет качественной и доступной. В Tele2 уверены, что современные услуги связи должны соответствовать опережающему развитию региона. Стартовавшие и планируемые к реализации на Дальнем Востоке инвестиционные проекты создают спрос на услуги связи на данных территориях. Tele2 продолжит расширять покрытие и увеличивать емкость сетей, инвестируя в их развитие», - говорит г-н Белогубец.
На Сахалине на ТОР «Горный воздух» оператор уже предоставляет услуги связи в стандарте 3G, а во втором квартале текущего года запускает сервисы на базе технологии 4G. Связь Tele2 также доступна на ТОР «Южная» в Таранае и еще нескольких населенных пунктах Анивского района, а также на площадке комплекса «Тепличный» в Южно-Сахалинске. В 2018 году оператор планирует развитие сети связи на площадке «Пензенское» в Томаринском районе.
На основных инвестиционных площадках ТОР «Камчатка» Петропавловск-Камчатской и Елизовской агломерации Tele2 уже сегодня обеспечивает устойчивое покрытие. Во втором квартале оператор запускает скоростной мобильный интернет в стандарте 4G в регионе, в том числе на площадках «Морской порт», «Аэропорт», «Паратунка» и «Витязь-Аэро», «ЮГ», «ЦЕНТР». Помимо этого, услуги связи оператора доступны на территориях агропромышленных парков и туристических зон «Зеленовские озерки» и «Нагорный», где в 2018 году оператор также планирует развитие сети связи.
«Ростелеком» уже подключает объекты ТОР и Свободного порта
Директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Руслан ТУЛАГАНОВ отмечает, что оператор активно участвует в разработке и выступает одним из локомотивов программы «Цифровая экономика», которая базируется на транспортировке, хранении и обработке колоссальных объемов данных.
«Одно из основных направлений нашей работы - развитие базовой оптической инфраструктуры. Вместе с этим, мы обеспечиваем общество и бизнес цифровыми платформами - такими как госуслуги, «умные города» и индустриальный интернет, цифровыми сервисами. Ведь формирование благоприятных условий для ведения бизнеса и развития социальных институтов возможно только при наличии мощных телекоммуникаций. Мы уже проделали большую работу по подключению удаленных населенных пунктов, на сегодня в Приморье по программе устранения цифрового неравенства подключен 51 населенный пункт», - говорит г-н Тулаганов.
Проект устранения цифрового неравенства предусматривает строительство точек доступа в интернет со скоростью не менее 10 Мбит/с в населенных пунктах с численностью населения от 250 до 500 человек. В целом по стране такие точки должны быть построены почти в 14 тыс. населенных пунктов.
В 2017 году «Ростелеком» дополнительно охватил сетью широкополосного доступа 30 тыс. домохозяйств, для этого проложено 750 км оптических линий. На сегодня до 70% домохозяйств в Приморском крае охвачены оптическими сетями компании. Также подключено около 500 объектов корпоративного сегмента, протяженность построенных до них ВОЛС составила около 400 км.
В 2017 году «Ростелеком» также реализовал проект по видеонаблюдению за строительством ТОР по всему Дальнему Востоку. Всего было подключено 53 объекта ТОР и Свободного порта Владивосток. В 2018 году уже заключен договор на строительство ВОЛС и предоставление услуг для объектов компании «Русагро-Приморье», которые расположены на территории ТОР «Михайловский». В рамках реализации проекта к сетям связи будет подключено 12 точек.
Досье «Дальневосточного капитала»: ТОР - это территория с особым правовым режимом ведения предпринимательской деятельности с масштабными налоговыми и административными государственными преференциями. Сегодня созданы и действуют 18 территорий опережающего развития в Дальневосточном федеральном округе: «Кангалассы», «Южная Якутия» (обе - Якутия), «Беринговский» (Чукотский автономный округ), «Белогорск», «Приамурская», «Свободный» (все - Амурская область), «Хабаровск», «Комсомольск», «Николаевск» (все - Хабаровский край), «Надеждинская», «Большой Камень», «Михайловский», «Нефтехимический» (все - Приморский край), «Камчатка» (Камчатский край), «Южная», «Горный воздух», «Курилы» (все - Сахалинская область), «Амуро-Хинганская» (Еврейская автономная область).
Олег КЛИМЕНКО.
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