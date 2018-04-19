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Владивосток наметил курс в мировом океане круизного туризма

Круизный туризм - одно из самых динамично развивающихся направлений туротрасли в АТР. Соседство Дальнего Востока с крупнейшими туристическими рынками - Китаем, Японией, Южной Кореей, а также желание круизных компаний разнообразить традиционные маршруты создают предпосылки для развития этого вида туризма в Приморском крае.

В последние годы регион активно использует морской козырь, расставляя новые туристические акценты на карте АТР.

Владивосток как круизная дестинация начал позиционироваться на мировой арене относительно недавно. Тем не менее, за два года активной совместной работы администрации Приморского края и команды ООО «Владивостокский морской терминал» (ВМТ) удалось достичь рекордных для региона показателей. Так, в 2017 году на борту 15 круизных лайнеров Владивосток посетили 13 тысяч туристов. Текущий год будет характеризоваться для Приморья увеличением вместительности судов. Самый большой лайнер, который заходил во Владивосток ранее - Diamond Princess, пассажировместимостью 2670 человек, снова планирует прийти в знакомую ему акваторию 31 июля. Но уже в начале сезона морские ворота Приморья распахнутся перед белой красавицей Costa Serena, которая вмещает на 1000 пассажиров больше.

Для динамичного развития морского туризма в Приморье разработан целый комплекс мер, куда входит работа по повышению качества обслуживания, продвижение круизного бренда территории. «Мы активно представляем наши проекты и возможности на мероприятиях международного уровня. Презентовали Приморский край на Asia Cruise Forum JEJU 2017 на острове Чеджу (Республика Корея), Пятом Китайском международном круизном форуме в Циндао (КНР), Форуме Seatrade Cruise Asia Pasific в Шанхае (КНР) и других», - отметил директор департамента туризма Приморского края Константин ШЕСТАКОВ.

Обозначение администрацией Приморья круизного туризма, как стратегически важной для региона отрасли, предполагает рост инвестиций в этот вид туризма. Одним из важнейших вопросов, который обеспечит рост турпотоков и развитие Владивостока на круизном рынке, выступает модернизация прибрежной инфраструктуры и дноуглубительные работы. Интерес к ним проявляют крупнейшие операторы мира. В мае 2017 года столицу Приморья посетил вице-президент компании Royal Caribbean, капитан Николас АНТАЛИС. Он приезжал специально для знакомства с ситуацией по дноуглубительным работам, возможными сроками их проведения, инспектировал с точки зрения требований безопасности круизной компании инфраструктуру морского терминала. «После этого визита мы ведем активные переговоры с Royal Caribbean по вопросам сроков их возможного захода во Владивосток с учетом проведения дноуглубительных работ, - рассказал генеральный директор Владивостокского морского терминала Валерий НАГОРНЫЙ. - Стоит отметить, что данная компания оперирует самыми крупными в мире круизными судами. Дноуглубительные работы запланированы соответствующими структурами на этот год. Будем надеяться, что они состоятся, поскольку это откроет нам как порту и терминалу возможность принимать те лайнеры, которые не могут зайти в акваторию в силу технических причин. С другой стороны, это станет хорошим заделом на будущее, поскольку вместимость флота растет не только у одной Royal Caribbean. Они растут у всех судовладельцев».

По мнению экспертов, Владивосток должен развиваться не только как транзитная точка на карте маршрутов круизных компаний, но и как порт начала и окончания круизов. Предвосхищая эти события, ВМТ инвестирует средства в увеличение пропускной способности пункта пропуска. В настоящее время выполнены предпроектные проработки и ведется запрос технических условий для подготовки проекта реконструкции. «Перспективы здесь достаточно реальны, - уверен Валерий Нагорный. - Подтверждает это и проект, инициированный корейской стороной, по запуску сообщения между портом Сокчо, Владивостоком и японским портом, меморандум о котором подписали в прошлом году корейские партнеры и ВМТ. Это и планы по созданию в Приморье круизного оператора, озвученные администрацией Приморского края. Это и идея круизов по линии Владивосток-Сингапур, обсуждение которой инициировано нашей компанией на азиатских площадках в прошлом году».

Развитие круизного туризма дает толчок всей туристической отрасли. Одна из основных статей заработка круизных компаний - это береговые экскурсии, которые продаются на борту. За последнее время в Приморье появилось множество новых туристических продуктов, которые соответствуют ожиданиям пассажиров и могут их заинтересовать. А благодаря безвизовому режиму, действующему для круизных лайнеров с 2009 года, а также соседству порта с историческим центром города, объектами показа и магазинами, пребывание туристов во Владивостоке будет комфортным.

Фото автора.

Наталья КОМИССАРОВА.

Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2018 год. 

Теги: круизы  туризм  АТР 


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