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Битва за звезды
С 2019 года условия прохождения процедуры ужесточатся и подорожают, ведь стоимость таких услуг будет зависеть от объема номерного фонда той или иной гостиницы.
Свои звезды в Приморье получили уже 16 гостиниц, две из которых - Tigre de Cristal Hotel&Resort и Hyundai - стали пятизвездочными и вывели Приморье в лидеры региона по количеству высококлассных отелей.
Согласно законопроекту, первыми процедуру сертификации в обязательном порядке пройдут отели и гостиницы с номерным фондом более 50 номеров, а вторые на очереди, до 1 января 2020, - гостиницы, имеющие более 15 номеров. Дедлайн для остальных - 1 января 2021 года.
- Чтобы пройти процедуру сейчас, нужно обратиться в аккредитованную организацию, у которой есть свидетельство о праве проведения работ по классификации гостиниц и иных средств размещения, - рассказала начальник отдела туризма в краевом департаменте по туризму Приморья Надежда УДОВЕНКО. - Организация должна обладать минимум тремя сертифицированными экспертами с профильным образованием в сфере туризма или гостиничного бизнеса, а также с дополнительным профессиональным образованием по программе «Классификация объектов туристской индустрии».
Можно поспорить
Отношение представителей туристской сферы в Приморье к обязательной сертификации разнится. Одни согласны с тем, что классификация наведет порядок на рынке, а другие побаиваются, что номерной фонд Приморья обмельчает.
- Гостиничный бизнес в России молод, и развивался особым образом, - отметила представитель ДВ-филиала Российской Гостиничной Ассоциации Екатерина КОЛИТЕНКО. - С одной стороны, в середине 90-х годов на российский рынок пришли первые иностранные сетевые компании со своей историей и с уже фиксированными, регламентированными бизнес-процессами, профессиональными управленцами гостиничной индустрии. С другой стороны, у нас продолжали функционировать отели советского наследия, а также начали появляться независимые гостиницы, бизнес-процессы в которых формировались естественным путем. Гостиничная индустрия сегодня - весьма специфическая область, для работы в которой нужны специальные знания, управленческие инструменты, навыки и правила.
По мнению Колитенко, приказ о порядке классификации - это опорный ориентир, который поможет упорядочить материально-техническую базу гостиниц, а также оценить уровень сервиса, персонала и наметить точки роста для дальнейшего развития.
- Особую важность этот порядок несет для независимых отелей, - комментирует эксперт. - Несомненно, приказ еще требует доработки, и мы наблюдали, что срок подготовки к процедуре оценки объектов переносился уже дважды. Можно сказать, что для сознательных отельеров, грамотно планирующих время и инвестиции, времени подготовиться к процедуре было вполне достаточно.
Битва за звезды для малых средств размещения может привести к уходу многих отельеров с рынка и, как следствие, сокращению номерного фонда для бюджетных путешественников, предпочитающих не тратить большие деньги на размещение, уверен президент Дальневосточной Ассоциации Рестораторов и Отельеров Роман ИВАНИЩЕВ.
- Процедура классификации сама по себе довольно затратная, но это - не такая уж большая проблема по сравнению с тем, какой обременительной для небольших гостиниц может оказаться стоимость предварительных работ по приведению своих гостиниц в соответствие тому или иному классу звездности, - добавил Иванищев. - Можно прогнозировать, что далеко не все гостиницы в итоге останутся на рынке, так что край может утратить часть своего номерного фонда. Дело еще и в том, что некоторые гостиницы располагаются в таких помещениях, которые не то чтобы сложно стандартизировать - бывает так, что сделать это практически невозможно. Но это не говорит о том, что в этих гостиницах плохой сервис - это касается именно фундаментальных требований к помещению.
Роман Иванищев согласен с тем, что закон актуален, и что он поспособствует приведению в порядок ценообразования на рынке гостиничных услуг.
- Однако актуален он только для отелей большого или среднего размера, несправедливо расширять правила для больших игроков на малых, - заключил Иванищев.
Инвестиции в номерной фонд
Согласно официальной государственной статистике, количество мест в коллективных средствах размещения Приморья составляет сегодня около 39 тысяч, отмечают в краевом департаменте туризма. Однако государственная статистика не учитывает малые и микропредприятия, количество которых также растет. По данным департамента, сегодня число койко-мест в КСР превышает 70 тысяч.
Номерной фонд Приморья расширяется в рамках государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы». Однако мест в гостиницах в самый разгар турсезона по-прежнему не хватает. Чтобы устранить дефицит, сегодня в крае плотно занимаются привлечением инвестиций в гостиничный бизнес.
Японские деньги - в Хаятты
Хаятты в Приморье собираются достраивать на японские инвестиции. Так, врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО в феврале этого года провел выездную встречу с президентом компании Hotel Okura Co., Ltd Тосихиро ОГИТО в Японии, чтобы договориться с японцами о передаче недостроенного гостиничного комплекса на мысе Бурный в управление японскому оператору в концессию на 49 лет. Проще говоря, японцам было предложено за свой счет достроить гостиницу и запустить в работу.
Hotel Okura Co., Ltd. уже доработала и представила Андрею Тарасенко концепцию достройки отеля Hyatt, сообщили в пресс-службе администрации Приморья. Однако японцы согласились только управлять объектом, а вот инвесторов, готовых достроить Хаятт, еще предстоит поискать.
- Компания представила план работ, в котором оговорена достройка самой гостиницы, благоустройство прилегающей территории и увеличение номерного фонда, - комментируют в ведомстве.
Директор группы управления проектами компании Nikken Sekkei Накатани КЕНЪИТИРО рассказал, что японские специалисты подготовили ряд предложений по повышению экономической эффективности объекта. Так, инвесторы хотят расширить номерной фонд отеля, увеличить количество посадочных мест в японском ресторане, создать lounge-зону для привилегированных гостей.
- Главные критерии для японской стороны - это комфорт и безопасность посетителей гостиницы, а также высокий уровень и качество обслуживания гостей, высокая рентабельность объекта, - добавили в пресс-службе. - Компания Okura готова управлять гостиницей, а чтобы достроить отель планируется привлечь инвесторов. Бизнес-план для этих целей будет окончательно готов в ближайшее время. В течение месяца японская сторона представит российским коллегам наглядную презентацию изменений, необходимых для успешной работы спа-комплекса в гостинице, и прилегающей к отелю территории.
Еще одну встречу глава региона провел с генеральным директором азиатской «Иида Групп Холдингс» Ёити НИСИКАВОЙ, которому также было предложено принять участие в достройке второго Хаятта на Корабельной Набережной, который готов уже на 80%. В ответ японская сторона любезно отметила перспективность предложения и пообещала подумать и рассмотреть его более детально.
На фото: «Хендэ» скоро сменит вывеску. У лучшего приморского отеля – новый собственник.
Китайцы трансформируют остров Русский
Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) нашел партнера для реализации проекта масштабной застройки острова Русский во Владивостоке. По данным пресс-службы Фонда, более 20 млрд руб. на создание необходимой инфраструктуры, в том числе гостиницы, а также на строительство центра для проведения конгрессов и выставок может вложить китайская госкомпания China Communications Construction Corporation (СССС).
Договориться сторонам удалось в рамках Азиатского экономического форума в китайском Боао. Многофункциональный кластер должен быть возведен на Русском согласно концепции развития острова, утвержденной летом 2017 года правительством России. Так, помимо прочего, до 2022 года здесь должен появиться конгрессно-выставочный комплекс на 85 тыс. кв. м.. Как отмечает генеральный директор ФРДВ Алексей ЧЕКУНКОВ, в состав комплекса также войдет гостиничный комплекс на 30 тыс. кв. м. Общий объем инвестиций в этот проект должен составить 11,8 млрд руб.
Новички в Свободном порту
В Корпорацию развития Дальнего Востока практически ежедневно поступают заявки от потенциальных резидентов СПВ. В планах многих из них - строительство гостиниц и туристической инфраструктуры.
Так, ООО «МП Констракшен» намерен заняться в рамках режима строительством малоэтажных домов и гостиниц. Еще один проект многофункционального гостиничного комплекса с торговыми помещениями намеревается реализовать ООО «Детский парк». Компания «Мелодия Моря» в центральной части бухты Триозерье планирует создать новую туристическую базу отдыха, в которую войдут 13 гостевых домиков из деревянного бруса, банный комплекс и кафе.
И этот список инвестиционных проектов в сфере гостеприимства открыт. Эксперты полагают, что спрос на высококачественные услуги гостиничного бизнеса будет возрастать. При этом стимулы для инвесторов уже созданы в рамках режимов ТОР и СПВ.
На верхнем фото: «Хаятты» во Владивостоке пока так и не стали гостиницами.
Фото Андрея САВИНА, Алексея РУЧЬЕВА.
Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.
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