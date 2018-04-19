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"Приморское кольцо" в кластерной концепции
Соревнования по дрифту, проходящие на его территории, уже не первый год становятся изюминкой событийного туризма Приморья.
Начинается дрифт-сезон весной - со старта череды этапов РДС «Восток». В этом году профессиональные спортсмены начертили шинами первые узоры на площадке ТРК «Приморское кольцо» 2 мая. А завершится дрифт-борьба уже осенью двумя грандиозными автобитвами - всероссийским чемпионатом РДС GP и Asia Pacific D1 Primring GP 2018, который будет проходить в формате противостояния лучших пилотов из России и Японии и приурочен к перекрестному году Японии в России.
ТРК «Приморское кольцо» - уникальный проект для Приморья. Коммерческий успех для него отходит на второй план, поскольку большая доля прибыли направляется на развитие «Примринга». «Именно такой подход позволяет создавать качественные объекты, рассчитанные на международный уровень», - уверен исполнительный директор ТРК «Приморское кольцо» Леонид КОПЫЛОВ. Поэтому ТРК «Приморское кольцо» поэтапно развивается, добиваясь новых успехов, в том числе, и на международной арене автоспорта. Прошлый год стал для «Примринга» знаковым. Главное мероприятие - международный чемпионат по дрифту Asia Pacific D1 Primring GP - стало рекордным по количеству зрителей. На самой площадке был аншлаг, а прямую трансляцию наблюдали не только жители Дальнего Востока, но и Сибири, и европейской части России, а также японские партнеры проекта.
Новый этап автоспорта
Партнеры из страны Восходящего солнца увидели, что за четыре года франшизного контракта дрифт превратился в признанный и ожидаемый в России вид спорта. Он-лайн аудитория трансляции в России побила по количеству аудиторию японской трансляции (а там дрифт - второй по аудитории вид спорта после сумо). Вопрос о продлении франшизы во Владивостоке решился сам собой. Также в прошлом году FIA официально признала дрифт как вид спорта и провела первые официальные международные соревнования по дрифту - FIA IDC (Intercontinental Drift Cup), где выступала и российская команда под названием Primring. На пилотном соревновании присутствовал лично глава организации Жан ТОДТ.
«Глава FIA высоко оценил уровень российского дрифта и роль Приморья в развитии этой дисциплины автоспорта. Пилоты хорошо проявили себя в первом мировом чемпионате по дрифту, состоявшемся в прошлом году в Японии. В командном зачете наши спортсмены заняли первое место, и это доказало, что их мастерство уже позволяет конкурировать с лучшими дрифтерами мира. Поэтому, когда было принято решение расширять чемпионат и разбить цепочку этапов по всему побережью Тихого океана, ТРК «Приморское кольцо» стал ее логичным звеном. Теперь мы ждем, когда D1 GP выстроит инфраструктуру своего чемпионата, превратив его в «самолетную гонку», и продумает логистику. Тогда мы сразу сможем стать частью этого Азиатско-тихоокеанского чемпионата», - добавил Копылов.
Изменения появились и в другой гонке, местом проведения которой выступает «Приморское кольцо» - РДС. В прошлом году соревнования представляли собой несколько серий: РДС-Восток, РДС-Запад и РДС-Сибирь, но уже в этом году будет дан старт всероссийскому чемпионату РДС-GP. Таким образом, гонка будет представлять три региональных серии и одну главную, всероссийскую. «Пилоты, которые могут позволить себе перемещения по стране вместе с автомобилями, будут двигаться с западной части России (Сочи, Нижний Новгород, Красноярск) до финала, который пройдет в конце сезона во Владивостоке. По его итогам лучшие спортсмены смогут принять участие в D1 Primring GP», - рассказал организатор и главный судья РДС-Восток Дмитрий СЕМЕНЮК.
Японская сторона проявляет интерес к «Приморскому кольцу» в различных форматах. Так, 11-13 мая на территории «Примринга» при поддержке знаменитого Токийского автосалона прошел Международный Владивостокский Автосалон (VIAS 2018). По словам Леонида Копылова, отклик на эту идею со стороны азиатских партнеров был очень высоким. Ориентируясь на собственный опыт, а также на опыт японского автосалона, «Приморское кольцо» станет местом проведения международной автомобильной выставки. Автосалон поддержат не только бренды из Японии, но и Европы: свои новинки представит авотконцерн VAG - Skoda. Уровень мероприятия подчеркивает приезд концепт-кара концерна Subaru, что происходит крайне редко в России.
От спортивного комплекса к кластеру
Идея мотоспортивной точки - основная для «Приморского кольца», и первоначально все объекты комплекса выстраивались вокруг нее, обрастая сопутствующими элементами - торговыми площадями, зонами рекреации. Но идея эволюционирует, и в ближайших планах команды «Приморского кольца» - строительство гостиниц, дороги, организация выставочного павильона и привлечение обширного списка инвесторов. Таким образом, территория с каждым днем все ярче приобретает черты туристко-рекреационного кластера.
«Наша территория входит в режим Свободный порт Владивосток, и мы постоянно ведем переговоры по различным инвестиционным проектам, поскольку вся доступная площадь (а это 100 га) планируется к дальнейшему освоению, - рассказал Леонид Копылов. - Сегодня переговоры с рядом инвесторов находятся на разных стадиях. Есть проекты строительства жилых домов, гостиничного сектора (вплоть до пятизвездочных отелей), развлекательных зон с аквапарком, футбольного поля и поля для гольфа, имеются проекты в сфере агрокультуры. Земли у нас много, а интерес к ТРК - очень живой, поскольку во Владивостоке нет достаточных площадей, на которых можно было бы разместить столь масштабные проекты. «Приморское кольцо» обладает еще одним преимуществом - транспортной доступностью для всего региона».
Также, по словам исполнительного директора, в ближайшее время на территории ТРК «Приморское кольцо» появится выставочный павильон, который станет новым словом в выставочных площадях региона. Шатровая конструкция, размером 4000 кв. м. будет принципиально новым для региона экспо-центром. Выставочные площади края сегодня в большом дефиците, а все доступные имеют различные недочеты - отсутствие подъездных путей, невозможность разместить технику. «У нас будет все максимально универсально, - делится Копылов. - Есть возможность проводить коммуникации, экспонировать масштабные объекты. На территории экспо-центра будут проходить как наши собственные выставки, так и выставки всех желающих».
Объект федерального значения
ТРК «Приморское кольцо» уже вышел за рамки регионального проекта, дойдя до всероссийского и международного уровней. «Никто же не назовет олимпийскую деревню в Сочи спортивным объектом Адлера, а ДВФУ - региональным университетом. Все понимают, что это - объекты всероссийского масштаба. «Приморское кольцо» отличается от них только тем, что построено на частные деньги. Тем не менее, правительство всегда поддерживало нас: Корпорация развития Дальнего Востока регулярно демонстрирует ТРК потенциальным инвесторам. Иностранные партнеры эту поддержку видят, и охотнее вступают в проект. Таким образом нашему инвестиционному проекту добавляют привлекательности. Безусловно, хотелось бы получить от государства работающий финансовый инструмент, поэтому ТРК «Приморское кольцо» вошло в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» как туристско-рекреационный кластер, который станет точкой развития региона, а также международных и межрегиональных связей. Мы договорились о строительстве кольцевой асфальтированной дороги и электрификации», - делится Леонид Копылов.
Признают высокий уровень площадки и сами гонщики. «Появление «Приморского кольца» - это скачок вперед для всей дрифт-индустрии Дальнего Востока потому, что мы можем предложить более качественный сервис зрителю. Появление работающей профессиональной трассы с трибунами и бытовыми помещениями позволяют проводить соревнования высокого уровня на регулярной основе. К тому же, каждый желающий может приехать и почувствовать себя гонщиком, тренируясь на площадке на собственном автомобиле за небольшие деньги, что тоже поднимает интерес к дрифту. В этом вопросе Владивостоку очень сильно повезло, ведь во многих городах страны нет ничего подобного», - рассказал организатор РДС-Восток Анатолий АКСЮТОЧКИН.
Наталья КОМИССАРОВА. Фото автора.
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