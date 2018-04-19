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15 Мая 2018, 15:38 | Проект ДК | Адреса инвестиций. Приморский край

Инвесторы игорной зоны "Приморье" выстраиваются в очередь

Единственная на Дальнем Востоке интегрированная развлекательная курортная зона (ИРКЗ) "Приморье" продолжает набирать новых резидентов

На данный момент в рамках проекта уже заключено семь инвестиционных соглашений с общим объемом инвестиций более 65 млрд рублей. Часть из них уже реализована, другие находятся в стадии строительства или согласования. С теми же, кто не держит данных обещаний, поступят просто - вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ уже предложил изымать земельные участки у инвесторов зоны «Приморье», которые не ведут там работу.

Созданием инженерной инфраструктуры для резидентов - строительством дорожной сети, сети водоснабжения и водоотведения, связи, мощностей электро- и теплоснабжения - занимается АО «Корпорация развития Приморского края» (КРПК). Большая часть объектов уже спроектирована, основные работы планируется провести в 2018-2019 годах. В ближайшее время подрядные организации приступят к строительству второго этапа сети водоснабжения и нескольких секторов дороги.

Строительство предполагается за счет нескольких источников, в том числе - от продажи свободных участков.

По данным КРПК, в настоящее время на территории ИРКЗ «Приморье» в наличии 10 свободных участков общей площадью 60,8 гектаров.

«Мне кажется, ждать уже нет никакого смысла. Там, где инвесторы не вышли на площадку и ничего не делают, надо просто забирать у них земельные участки. Там, где строительство идет медленными темпами, стоит узнать о причинах. Надо понять - почему. И если в чем-то нужна помощь - помочь, а если инвестор сам тормозит, то определиться - собирается он или нет реализовывать проект», - отметил Юрий Трутнев.

А претенденты на освободившиеся земли уже есть. Так, краснодарская компания «Шамбала» (инвестор игорной зоны «Азов-Сити») к концу 2020 года планирует завершить строительство одноименного гостинично-развлекательного комплекса стоимостью 8 млрд рублей. Для реализации проекта инвестору необходимо сразу два свободных участка земли.


 

«Курорт «Приморье» имеет большой потенциал для развития. Мы (ЗАО «Шамбала» - ДК) готовы предложить масштабный проект гостинично-развлекательного комплекса стоимостью 8 млрд рублей. Строительство планируется завершить в течение 2,5 лет. Здесь будет построено казино общей площадью 16 тыс. квадратных метров и пятизвездочный отель площадью более 40 тыс. квадратных метров», - презентовал проект гендиректор компании Максим СМОЛЕНЦЕВ.

Досье «Дальневосточного капитала»: Интегрированная курортная зона «Приморье» расположена в бухте Муравьиная под Владивостоком. На площади в 619 га, помимо развлекательных центров и казино, предполагается возвести 21 гостиницу, 12 гостевых вилл, яхт-клуб, горнолыжную трассу и другие объекты туристско-рекреационного назначения круглогодичного использования. Проект будет реализовываться в три этапа, последний завершится в 2022 году.

Проект гостинично-развлекательного комплекса разработан сотрудниками международной архитектурной компании AEDAS, которая проектировала казино The Venetian в Макао и Marina Bay Sands в Сингапуре.

Врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО одобрил проект компании и пригласил инвесторов принять участие в аукционе по субаренде земельных участков.

«Проект у вас интересный. Корпорация передает земли в субаренду инвесторам на основании результатов аукциона. Он пройдет в мае. Выиграет участник, который предложит максимальную цену. При этом инвестор должен взять на себя определенные обязательства по строительству. Нам важно, чтобы курорт развивался, а здоровая конкуренция этому только способствует», - сказал глава региона.

Первопроходцем ИРКЗ «Приморье», как и следовало ожидать, стали иностранцы - ООО «Джи 1 Интертейнмент» (контролируется компанией Melco Crown Entertainment, крупнейшим оператором казино в Макао) 12 ноября 2015 года официально открыло первое казино в зоне после месяца работы в тестовом режиме. Tigre De Cristal - самое большое и технически оснащенное казино в России, включает в себя 498 игровых автоматов, более 42 классических настольных игр и 25 VIP-столов.

Летом этого года «Джи 1 Интертейнмент» представит эскизный план нового развлекательного комплекса. Планируется, что одним из главных объектов игорной зоны может стать крупнейший на Дальнем Востоке торговый центр.

«Мы хотим сделать больше, чем уже сделали. Наше руководство видит перспективу в развитии неигрового сектора и планирует в рамках второй фазы строительства сделать акцент на создании развлекательных объектов. На наш взгляд, это будет полезно как для самой игорной зоны, так и для социально-экономического развития всего региона», - пояснил исполнительный директор ООО «Джи 1 Интертейнмент» Стилианос ТСИФЕТАКИС.

Вторая фаза развития проекта включит в себя 500 номеров разного уровня, зоны для переговоров, а также рестораны и бары. Кроме того, планируется расширение торговой зоны, и рассматривается возможность благоустройства площадок для проведения спортивных мероприятий.

«Мы рассматриваем возможность создания гольф-клуба и горнолыжного курорта. Это те виды развлечений, которые позволят отдыхать в игорной зоне «Приморье» круглый год. Помимо этого, наш новый тайваньский акционер, имеющий богатый опыт в создании крупных торговых центров на территории материкового Китая, видит перспективу для развития этого направления в Приморском крае и планирует построить на площадке интегрированного развлекательного курорта один из самых масштабных торговых центров на Дальнем Востоке», - сказал г-н Тсифетакис.

По его словам, на решение о создании масштабной зоны шопинга повлияла не только перспектива большого спроса, но также и возможность введения в ИРКЗ «Приморье» зоны беспошлинной торговли, где иностранцы смогут получать налоговый вычет.

На данный момент на территории ИРКЗ «Приморье» помимо действующего комплекса с казино ведется создание двух крупных игорно-развлекательных объектов: гостиничного комплекса с аквапарком и казино «Naga Vladivostok» (проект камбоджийской NagaCorp) и гостиничного комплекса с казино «Selena».

Общая площадь первой фазы будущего комплекса «Naga Vladivostok» составит почти 55 тыс. квадратных метров. Согласно плану, гостиничный комплекс категории «4 звезды» будет представлять собой 11-этажное здание с 279 номерами разного класса, а также казино и многоцелевой концертный зал. По информации руководства NagaCorp, строительные работы в рамках первой фазы планируется завершить в 2019 году. Реализация второй фазы рассчитана до 2022 года.

Досье «Дальневосточного капитала»: АО «Корпорация развития Приморского края» создано в соответствии с распоряжением департамента земельных и имущественных отношений Приморского края от 30 апреля 2013 года. 100% акций АО принадлежит администрации Приморского края. Основная цель деятельности акционерного общества - реализация проекта по развитию интегрированной развлекательной зоны «Приморье». В том числе, к функционалу КРПК относятся организация и размещение новых производственных территорий, обеспеченных объектами инфраструктуры и капитального строительства (браунфилды и гринфилды); cодействие созданию рабочих групп по поддержке и реализации инвестиционных проектов «под ключ»; выполнение функций заказчика на период строительства инвестиционных объектов, объектов инфраструктуры; предварительный выбор перспективных земельных участков с точки зрения их освоения в целях строительства инвестиционных объектов и др.

Фото автора.

Олег КЛИМЕНКО.

Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2018 год. 

Теги: Приморье  инвестиции  казино 


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