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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 21 Мая, 07:50 |
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Туристические инвестиции
И нужно отметить, в реализации этой стратегической задачи в регионе уже давно перешли от слов к делу. Сегодня желающим инвестировать в эту сферу не только говорят об огромном рекреационном потенциале Приморья, но и предъявляют созданные за государственный счет объекты инфраструктуры - новый аэропорт, хорошие дороги, уникальный океанариум, филиал Мариинского театра и прочие. Государство же предложило и организационные меры: к примеру, возможность получения электронной визы; выступает организатором крупных международных мероприятий, которые уже прочно вошли в календарь событийного туризма.
Например - Восточный экономический форум, который осенью пройдет на острове Русском уже в четвертый раз. Тысячи гостей, в том числе иностранных, наполняют на несколько дней город, заставляя десятки гостиниц, ресторанов, общественный транспорт «подтягиваться» и «соответствовать». Вообще на Русском в течение года проходят сотни крупных международных и российских мероприятий, которые обеспечивают стабильный поток делового туризм. Для бизнеса, работающего в туристической сфере, это хороший стимул для инвестирования в собственное развитие.
Дело за региональной властью и частным бизнесом. За первой - определение приоритетов и создание благоприятных условий для предпринимателей, за вторым - инициатива, проработка реальных бизнес-проектов. Сегодня, кстати, в туристической отрасли еще есть свободные ниши, есть возможность, воспользовавшись режимами территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток, стать первыми, закрыть уже сформировавшиеся потребности в гостиничной сфере. И в любом случае - общая задача - сформировать привлекательный туристический продукт, который бы добавлял популярности региону, служил приманкой для новых гостей.
«Восточное кольцо России»: Приморье - часть нового бренда
Проект, сформированный совместными усилиями всех субъектов Федерации ДФО еще несколько лет назад, все больше обретает черты реально работающего комплексного туристического продукта. В прошлом году на Восточном экономическом форуме главы регионов в очередной раз подтвердили общий интерес к развитию туристической отрасли и подписали соглашение о совместных действиях по продвижению «Восточного кольца России». Теперь регионы нередко выступают под единым брендом на различных российских и международных выставках.
В мае этого года «Восточное кольцо» вновь будет выступать единым брендом для регионов, которые приедут на международную туристскую выставку PITE, проходящую в рамках четвертого Тихоокеанского туристского форума (ТТФ). Ежегодно PITE собирает на своей площадке тысячи участников, среди которых и потенциальные инвесторы, находящиеся в поиске возможностей выгодных капиталовложений.
Свое участие в ТТФ и PITE в этом году подтвердили сотни компаний, в том числе из Японии, Китая, Камбоджи, Макао, Гуама и Вьетнама. Приглашены также представители туриндустрии из Республики Корея, Малайзии, Филиппин, Индии и других стран, граждане которых выступают потенциальными потребителями турпродуктов Приморья и Дальнего Востока. Более того, ежегодно аудиторией выставки становятся десятки тысяч человек, что способствует наращиванию популярности тур-направлений Приморья. Так, в 2016 году стенды PITE посмотрели 43 тыс. человек, а в 2018 году организаторы намерены превзойти этот результат.
У крупномасштабного делового события обширная повестка дня, в том числе и обсуждение перспектив Приморья как туристического хаба, через который иностранные туристы могли бы попадать в Центральную Россию.
Приморье: быть проще
Способствовать превращению Приморья в туристический хаб должен был и безвизовый режим, который планировался к введению на территории Свободного порта Владивосток. Однако в августе 2017 года на Дальнем Востоке был принят упрощенный визовый режим, который предполагает получение гостями региона электронной визы в упрощенном порядке перед въездом в Россию через Приморье.
Как отмечают эксперты приморской туриндустрии, введение упрощенного визового режима - важный этап развития туристской инфраструктуры края, ведь для того, чтобы у туриста появилось желание посетить ту или иную страну, необходимо сделать это посещение удобным.
- Конечно, мы ожидали, что будет принят режим, по которому можно будет въехать в Приморье вообще без визы, а получили нечто иное, - отметил президент ДВ-Ассоциации рестораторов и отельеров Роман ИВАНИЩЕВ, - Однако благодаря даже такому новому механизму въездные потоки в регион увеличиваются, что видно даже невооруженным глазом. Дело в том, что Россия всегда была не самой удобной страной для посещения - начиная от строгих условий получения визы при въезде, и заканчивая отсутствием экономичных мест размещения. Однако уже сейчас мы видим, что условия въезда смягчаются, а ниша мини-гостиниц и хостелов в России и в Приморье развивается. Главное, чтобы ничего этому не помешало.
Скоро въезд в Россию по упрощенному визовому режиму будет возможен и через другие воздушные гавани Дальнего Востока: законопроект о распространении механизма электронной визы на аэропорты в Петропавловске-Камчатском, Благовещенске, Хабаровске, Южно-Сахалинске, Анадыре и других городах ДФО сейчас рассматривается в Госдуме РФ.
Интерес иностранных туристов к Владивостоку с каждым годом растет
Инфраструктура передвижений: авиация
Самым слабым звеном для развития туризма в регионах Дальнего Востока всегда была и пока еще остается транспортная доступность. Значительным сдерживающим фактором является и дороговизна билетов. Тем не менее, ситуация постепенно меняется.
И если говорить о внутрикраевых перемещениях, то в Приморье уже несколько лет активно развивают малую авиацию, которая обеспечивает сообщение между городами и отдаленными населенными пунктами. Однако инициатива, проявленная в рамках краевой госпрограммы «Развитие транспортного комплекса Приморского края», стала важным толчком и для развития туризма. Сегодня самолеты малой авиации выполняют десятки регулярных внутрикраевых рейсов. В Приморье практически полностью восстановили действовавшую в СССР сеть авиамаршрутов.
Осуществляет внутренние авиаперевозки компания «Аврора». По словам руководителей компании, инвестировать в это направление было бы невыгодно без поддержки краевых властей. Благодаря субсидиям из краевого бюджета удается приобретать новые самолеты, строить аэровокзальные комплексы и продавать авиабилеты по выгодным для пассажиров ценам.
- Наладить внутреннее авиасообщение - достаточно серьезная, трудная работа, - отметил первый заместитель генерального директора авиакомпании «Аврора» Дмитрий ТЫЩУК. - За такой короткий период времени (с 2014 года) мы это практически сделали, и буквально недавно отметили три года с того момента, как малая авиация возродилась в Приморье после длительного перерыва.
Регулярно прибавляются и международные регулярные авиалинии: в Китай, Японию, Республику Корея, что делает российское Приморье доступнее для граждан этих стран. К примеру, самое свежее пополнение: в этом году Приморье стало еще ближе для туристов из Южной Кореи: авиакомпания T’way Air в апреле запустила в Приморье регулярный рейс. Это дало возможность туристам обеих стран три раза в неделю путешествовать без пересадок из города Тэгу (провинция Кенсандо) во Владивосток и обратно.
Генеральный директор южнокорейской авиакомпании-лоукостера ЧОН Хон Гын рассказал, что Владивосток пользуется большой популярностью у туристов из Южной Кореи.
- Тэгу - это один из крупнейших южнокорейских городов с населением более пяти миллионов человек, - прокомментировал он событие. - Авиационное сообщение в нем очень развито: из Тэгу наши граждане могут улететь в 12 государств, а теперь еще и во Владивосток. Справедливо отмечу, что интерес жителей мегаполиса к Владивостоку активно растет, иначе не было бы смысла запускать такую линию. Многие корейцы планируют посетить Приморье в 2018 году.
Отметим, что за последние несколько лет турпоток из Южной Кореи в Приморье вырос в несколько раз. Так, если в 2015 году гостями региона стали около 30 тысяч южнокорейских туристов, то в 2016 году в край въехали уже более 50 тысяч граждан этого государства, а по итогам 2017 года турпоток из этой страны достиг цифры свыше 100 тысяч человек и был признан рекордным за последние десять лет.
Важность доступности авиаперелетов между регионами Дальнего Востока сохраняется и зимой, когда туристы проявляют интерес к горнолыжному отдыху в регионе. Так, запланированный к запуску в 2018-2019 году тур «Снег Востока» начали разрабатывать еще в 2017 году. Предполагается, что новый авиамаршрут станет одним из межрегиональных туристских направлений, реализуемых в рамках бренда «Восточное кольцо России». В него должны войти лыжные и горнолыжные курорты и комплексы, а также центры зимних видов спорта Дальнего Востока. В частности, в «Снег Востока» будут включены приморские горнолыжные базы «Грибановка» и «Комета», горнолыжный комплекс «Холдоми» в Хабаровском крае и горнолыжный курорт «Горный воздух» на Сахалине.
Как отметил первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий БОРЗЫКИН, перед выпуском турпродукта на рынок необходимо привести в порядок инфраструктуру объектов, увеличить объем гостиничного фонда, наладить логистику и привлечь инвесторов, в том числе авиакомпании, готовые поставить свои самолеты на этот маршрут.
Похожий турпродукт начнет действовать на Дальнем Востоке уже в этом году: между Южно-Сахалинском и Комсомольском-на-Амуре будет запущена авиалиния, которая создаст между субъектами зону единого ski-pass, чтобы наладить обмен между «Холдоми» и «Горным воздухом». Обслуживать маршрут согласилась авиакомпания «Саратовские авиалинии». Если опыт будет успешным, то по планам инициаторов турпродукта, в него можно будет включить и Приморский край (отметим, что приморцы все больше выбирают горнолыжные курорты соседних регионов).
Проблемой на пути развития туризма в Приморье всегда была высокая стоимость авиаперелетов из Москвы во Владивосток. Однако сегодня решается и эта проблема: так, на субсидирование пассажирских перевозок в 2018 году из бюджета РФ было выделено 3,8 млрд рублей, из них - 2,9 млрд для Дальнего Востока.
- Развитие бренда «Восточное кольцо» и внутреннего туризма на Дальнем Востоке не обойдется без субсидирования авиабилетов и без введения единого тарифа, - уверена директор АНО «ТИЦ Приморья» Дарья ГУСЕВА.- Такая мера способна стимулировать интерес жителей западной части России к Дальнему Востоку. Мы убедились в этом на опыте туристских выставок в Москве. Когда мы сообщали потенциальным туристам, что стоимость авиаперелета до Владивостока и обратно составит всего 22 тысячи рублей, а продолжительность полета - 8 часов, люди выражали искреннее удивление. Такая цена оказалась для них приятным сюрпризом. Впрочем, нам все равно остается преодолеть другой, довольно тяжелый, стереотип: жители западной части России привыкли к коротким перелетам, и перспектива провести в полете 8 часов заставляет их задуматься, ведь уже через пару часов полета из Москвы они могут оказаться в другой стране.
Основные гости Приморского края – туристы из Поднебесной.
Морское Приморье: круизный туризм
Морской порт Владивосток сможет принимать пассажирские суда выше 350 метров в длину и с осадкой глубже 8,5-8,6 метров уже в 2019 году, когда наконец-то осуществится долгожданная операция по углублению дна для крупных судов в порту. Эта необходимость из года в год обсуждалась в Приморье в ходе деловых форумов в сфере туризма, в том числе ТТФ, однако для начала работ нужны были не только деньги, но и конкретные причины, которые появились недавно. Так, крупнотоннажные круизные лайнеры американской компании «Royal Caribbean Cruises» начнут заходить во Владивосток в сентябре 2019 года, именно к этому периоду дноуглубительные работы планируют завершить.
Вместимость двух судов американской компании Royal Caribbean Cruises Ltd. составляет 3200 и 4000 пассажиров. Такие крупные лайнеры еще не заходили в порт Владивосток, и чтобы принимать их, у причалов необходимо увеличить глубину. В частности, соответствующие работы необходимо провести у причалов №1 и №2, кроме того, там необходимо развить портовую инфраструктуру для приема гостей. Об этом врио губернатора Приморского края Андрей ТАРАСЕНКО говорил с представителем компании Хорхе ДЕЛЬГАДО 20 марта.
- Проект дноуглубительных работ уже согласован, и сейчас он проходит государственную экологическую экспертизу, - сообщил директор Дальневосточного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» Виктор ВАНЮКОВ. - Плановые сроки также имеются.
Углублять дно планируют за счет государственных и частных инвестиций. Их необходимый объем пока что не уточняется. Как обозначил Хорхе Дельгадо, компания Royal Caribbean Cruises рассматривает заходы во Владивосток в перспективе на ближайшие 20 лет.
- Азиатский рынок развивается быстрыми темпами, - добавил он. - Суда, которые будут заходить во Владивосток, проследуют из Шанхая через порты Японии. Владивосток в качестве единственного европейского города по этому маршруту очень привлекателен для туристов. (Подробнее на стр. 28).
Сделать доступным круизный туризм в Приморье планируют и для российского туриста. Так, врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко в декабре 2017 года в ходе совещания с полпредом президента Юрием ТРУТНЕВЫМ по вопросам развития пунктов пропуска и портовой инфраструктуры Приморья предложил построить круизное судно и организовать маршрут по городам-портам Дальнего Востока, рассчитанный на туриста из России. В ответ Трутнев назвал предложение интересным и пообещал проработать его на федеральном уровне. Однако для того, чтобы реализовать его, на Дальнем Востоке предстоит привести в порядок причальную инфраструктуру.
- Сегодня в нашем регионе нет ни одного круизного судна, на котором жители могли бы путешествовать по краю и в соседние территории ДФО, знакомиться с их природой, достопримечательностями, - добавил Тарасенко. - Многие приморцы наверняка не видели Курильских островов, Камчатки, Сахалина, а могли бы узнавать Дальний Восток, а также путешествовать по морю в Китай, Японию. Например, такое круизное судно поставили на Черном море, и из Сочи можно сразу попасть в Севастополь, зайти в Новороссийск, Ялту.
Приморье - зона азарта
Самым масштабным инвестиционным проектом в туристической сфере Приморского края является интегрированный развлекательный курорт «Приморье» в бухте Муравьиной под Владивостоком. Инвесторы («Джи 1 Интертейнмент») анонсировали создание в игорной зоне территории шопинга - крупнейшего на Дальнем Востоке торгового центра, и горнолыжного курорта.
- Наше руководство видит перспективу в развитии неигрового сектора и планирует в рамках второй фазы строительства сделать акцент на создании развлекательных объектов, - отметили в пресс-службе компании. - На наш взгляд, это будет полезно как для самой игорной зоны, так и для социально-экономического развития всего региона. Мы планируем, что уже летом этого года окончательно будет утвержден эскизный план нашего нового развлекательного комплекса, и мы сможем представить его руководству Приморского края. Мы рассматриваем перспективу создания гольф-клуба и горнолыжного курорта. Это те виды развлечений, которые позволят отдыхать в игорной зоне «Приморье» круглый год. Помимо этого, наш новый тайваньский акционер, имеющий богатый опыт в создании крупных торговых центров на территории материкового Китая, видит перспективу для развития этого направления в Приморском крае и планирует построить на площадке интегрированного развлекательного курорта один из самых масштабных торговых центров на Дальнем Востоке.
На данный момент на территории ИРКЗ «Приморье», кроме уже запущенного комплекса с казино, ведется создание двух крупных игорно-развлекательных объектов - гостиничного комплекса с аквапарком и казино Naga Vladivostok, а также гостиничного комплекса с казино «Selena». Завершить строительство новых объектов планируется к концу 2019 года.
Тысячи гостей наполняют Владивосток в дни Восточного экономического форума.
Добавляя фишки
«Территория Дальнего Востока большая. Она мало знакома для массового туриста. Один из способов привлечения массового туриста - создать события, мероприятия, соответствующим образом их прорекламировать и продвигать как в России, так и за рубежом. События (будь то кинофестивали, спортивные мероприятия, театральные фестивали) привлекают большой поток туристов. Благодаря таким проектам они знакомятся с нашим Дальним Востоком. По сути, событийный туризм - это способ продвижения Дальнего Востока, расширения количества людей, которые знакомятся с регионом», - комментирует поручения по развитию событийного туризма на Дальнем Востоке, вошедшие в протокол итогового заседания коллегии Минвостокразвития России, замминистра Сергей КАЧАЕВ.
Это важный знак для туристической индустрии - целый ряд проектов, призванных привлекать в регион гостей, вошел в ближайшие планы федеральных органов. Осуществлять их будут и региональные власти. Так, в Приморском крае должен появиться Морской музей, а на будущий год здесь пройдет Восточный музейный форум.
«В морском регионе нет ни единой площадки, которая рассказывала бы гостям и жителям края о вкладе России в мировое мореплавание, - отметил директор краевого государственного объединенного музея имени Арсеньева Виктор ШАЛАЙ. - Ее просто нет, и это при том, что вокруг нас - очень самодостаточные в этом плане соседи, которые активно рассказывают свою версию развития событий на своих музейных площадках. Сегодня у нас гигантский поток азиатских туристов, которым мы не предлагаем никакого видения развития событий в нашем регионе в последние 300-400 лет».
Такие доводы директора музея имени Арсеньева убедили представителей органов власти: в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма» Морской музей должен быть создан в Приморье за счет привлечения государственных и частных инвестиций. Напомним, что сегодня во Владивостоке в рамках этой же программы уже проводится отбор для первого в стране музейно-выставочного комплекса, который объединит филиалы Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея и Музея искусств народов Востока.
Таким образом, власть вновь предлагает частному инвестору государственно-частное партнерство. Помогая создавать события, интересные для туристов, вкладываясь в объекты культуры, государство обеспечивает базу для дальнейшего развития отрасли - уже с участием частного капитала.
Фото Татьяны Грозецкой, Андрея Савина, ТАСС.
Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.
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