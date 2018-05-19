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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 21 Июня, 04:35 |
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Дом для "дальневосточного гектара"
Однако, чтобы закрепить гектар в собственность, в течение пяти лет необходимо его освоить - начать развивать свой бизнес, построить дом. Есть предложения передавать гектар или гектары (если получали по га на каждого члена семьи) в собственность даже до истечения контрольных пяти лет - построившим свой дом. Чем это не стимул!?
Бесплатный гектар - щедрый подарок государства. Но современный дом на полученном участке человек должен построить за свои или заемные деньги, за которые ему потом придется рассчитываться не один год. Если ориентироваться на средние значения цены 1 кв. метра жилья, обозначенные на начало этого года Минстроем, то желанный дом в Хабаровском крае должен обойтись «гектарщику» примерно в 7,6-10,1 млн рублей. Значительно дешевле - в Еврейской АО и Чукотском АО, чуть дешевле - на Камчатке, чуть дороже - в Якутии и Приморье. Около 9,4-12,6 млн - в Сахалинской области.
Квадратный метр жилья в индивидуальном доме при строительстве обходится значительно дешевле, чем квадрат в городском многоквартирном доме, но, учитывая оторванность «дальневосточных гектаров» от производителей стройматериалов и строителей, эта разница в стоимости, скорее всего, нивелируется. Особенно, если строительство ведется традиционными методами и сроками в 4-12 месяцев, а то и больше.
Трезвый расчет показывает, что в настоящее время при средней стоимости квадрата по РФ 37 848 рублей строить свой дом на дальневосточном гектаре среднему жителю страны весьма накладно.
Досье «Дальневосточного капитала»: По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, в середине мая по программе «Дальневосточный гектар» граждане нашей страны получили около 48 тысяч гектаров, что сравнимо с площадью государства Андорры, трех Лихтенштейнов или 239 Монако. Первенство в предоставлении «дальневосточного гектара» сохраняет Приморье - около 13,6 тысяч одобренных заявлений граждан. В Республике Саха - 8,8 тысяч, и на третьем месте Хабаровский край - 8,6 тысяч.
Не рисковать попусту
Надо признать, что «дальневосточный гектар» в рыночной экономике - это зона рискованной жизнедеятельности, и человеку есть смысл инвестировать в него очень осторожно. Наверное, сначала стоит получить ответ - будет ли от гектара отдача, а потом уже строить капитальный дом. То есть, вперед надо пропустить «дело». Хотя свой дом - тоже очень заманчиво.
По данным АРЧК, около 38.5% участников программы «Дальневосточный гектар» предполагают на полученном участке построить дом, а около 15% - использовать его как дачный или подсобный участок, где также желательно иметь какое-то жилое строение. То есть более половины настроены что-либо строить. Но пойдет ли это массовое строительство в ближайшее время?
Руководитель департамента градостроительства Приморья Максим ВЕДЕНЕВ на недавно прошедшей 25-й Международной выставке «Город» во Владивостоке отметил: «Для массовой индивидуальной застройки «дальневосточного гектара» время еще не пришло. Многие пока еще только обдумывают проекты». И посоветовал тем, кто все же собирается строить, объединяться - и «гектарщикам», и многодетным. Тогда строить будет дешевле, чем в одиночку. А в перспективности такого строительства он не сомневается - с начала года ИЖС дало 60% ввода от общей сдачи жилья в крае. В первом квартале в сельской местности Приморья ввод малоэтажки увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в четыре раза.
Вероятно, жители Приморского села увидели перспективы, которые вовлекают их в строительный бум. Но это строительство идет на уже освоенных землях, где и дороги есть, и социалка, и коммуникации с услугами. Здесь риска со строительством дома и затрат меньше, чем на оторванном от цивилизации гектаре. Но обещана поддержка. АРЧК ДВ заявило, что в этом году получателям гектаров регионы запланировали ее в разных видах примерно на 2 млрд рублей, при том, что с начала реализации программы эта поддержка составила всего 257 млн рублей.
Поступать практично
Специалисты считают, что домостроение в зоне рискованной жизнедеятельности должно основываться на дешевых и практичных решениях. Например, для начала деятельности на своем гектаре предлагают купить относительно небольшой и недорогой модульный дом. В разных модификациях он сегодня предлагается по регионам ДФО в пределах 1,2-2,5 млн. рублей и устанавливается за считанные часы или сдается под ключ за 3-7 дней. Если человек разочаруется в своем «дальневосточном гектаре», то сможет погрузить и вывезти свой домик в другое место или продать. С капитально построенным домом это сложнее.
В регионе специально спроектировано под «дальневосточный гектар» более десяти типов домов из различных материалов, производимых в регионе. И выбор проектов эксперты рекомендуют делать в пользу малозатратных в эксплуатации домов.
- Дом для дальневосточного гектара должен быть комфортным - теплым зимой и прохладным летом, автономным и недорогим в эксплуатации. Так, недавно построенный под Владивостоком в Вольно-Надеждинском экодом обеспечивает себя теплом зимой на 50%, собирая солнечные лучи через окна. Расходы на электроотопление в коттедже на две трети ниже, чем у соседей. А летом в этом доме прохладно за счет продуманной системы козырьков и естественной вентиляции через мансардные окна. Минувшей зимой солнечную архитектуру дома очень позитивно оценили японские коллеги из Университета Хоккайдо, - отмечает профессор ДВФУ Павел КАЗАНЦЕВ. - Такой результат даже без применения инженерных систем дает «солнечный дизайн» участка, внешнего облика дома и его интерьеров. Секрет его прост и доступен любому застройщику: прежде чем строить, надо учесть направление и силу зимних и летних ветров, раскрытие участка на солнце, оценить вклад в тепловой комфорт холмов, деревьев и ближайших водоемов. Так, как это делали наши предки.
Технологии - на любой вкус
Руководитель Ресурсно-экспертного центра строителей «Властра» из Владивостока Людмила ДАВЫДЕНКО на упомянутой выставке «Город» сделала любопытный обзор стеновых технологий и материалов, которые сегодня применяются в малоэтажном домостроении ДФО, и которые получатели гектаров могли бы взять себе на вооружение при осуществлении своих планов. При этом она отметила, что, по ее мнению, разумная достаточность дома «для гектара» - как раз 150 кв. метров, а если семья растет, то есть смысл использовать технологию «дом с развитием», который можно надстраивать, пристраивать и пр.
Прежде всего, она напомнила о комбинатах и заводах ЖБИ, которые продолжают производить модернизированные, утепленные панели из железобетона. Эта продукция сегодня недостаточно востребована, зато есть возможности комплектации малоэтажного домостроения. Более того, имеются проектные предложения и даже отдельно построенные дома-образцы. Людмила Давыденко полагает, что Инженерная школа ДВФУ может разработать новые проекты микродомов и базовых блоков для малоэтажного строительства на основе ассортимента этих предприятий. Цена квадрата такого жилья - небольшая. Именно эта технология оказалась наиболее конкурентна при реализации в Приморье программы «Жилье для российской семьи».
Другое перспективное направление - использование мелкоштучных блоков. Сегодня их производят практически во всех регионах ДФО - самые разные по материалу, качеству, типоразмерам и гарантиям.
На рынке стройматериалов сложился большой ассортимент материалов и конструкций для различного деревянного домостроения. Широкое распространение в ДФО приобрела деревянно-каркасная технология, пришедшая к нам из Северной Америки. Есть конструкции попроще - из сэндвич-панелей, внутри которых ПСБС или минвата. В последнее время в заполнении сэндвичей местного производства начал использоваться экструдированный пенополистирол, более качественный и пожароустойчивый, но при этом панель стала заметно дороже.
Популярна технология с использованием клееного бруса. Но цена такого дома в пределах 10-15 млн рублей отпугивает массового потребителя. Доступнее сегодня дома из оцилиндрованного бревна и деревянного бруса.
По словам Людмилы Давыденко, государство сделало акцент на поддержку именно деревянного домостроения - предусмотрены субсидии на приобретение комплекта для дома именно из деревянных конструкций.
На рынке есть сегодня и дальневосточные деревянные домокомплекты, и привозные из западных регионов страны. Кроме того, застройщик в Приморье по закону может рассчитывать на 150 куб. м. кругляка на строительство своего дома. Однако, по мнению эксперта, если захотел человек построить дом из блоков, то надо субсидировать и такое строительство. И даже из соломы.
Кстати, строительство из материалов с заполнением из тростника и сухой травы может оказаться для получателей гектаров особенно перспективным. Эксперт отметила, что в Китае под Пекином из этих материалов наладили производство панелей, которые могут идти даже в перекрытие. Но для дальневосточников еще надо разработать варианты, позволяющие использовать эти подручные дешевые материалы, в чем могут посоревноваться ДВФУ и ДальНИИС. Упомянутый теплоэффективный дом в Вольно-Надеждинском как раз стал первым «соломенным» в Приморье, но сделан он из материала, который выпускается в Прибалтике, и он оказался дороже, чем построенные по традиционным технологиям.
Фото автора.
Виктор КУДИНОВ
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